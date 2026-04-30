В любую погоду. Защита от пыли и влаги IP55

Гуляйте в лесу. Бегайте под дождем. Класс защиты IP55 означает, что этим наушникам открытого типа нипочем капли пота, влага и пыль — с ними у вас не будет причин отлеживаться на диване! А в темное время суток световая индикация поможет вам оставаться заметными.