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TAA6709BK/00
Полностью беспроводные наушники открытого типа
Воздушная проводимость
Защита от пыли и влаги IP55
До 28 часов воспроизведения
Открытая конструкция этих наушников-вкладышей позволяет забыть о подборе наиболее герметичных амбушюров. Вместо этого крепление-крючок с резиновым кончиком обеспечивает комфортную и надежную посадку.
Музыка, аудиокниги, подкасты, плейлист для тренировки — насладитесь качественным звучанием и достойными басами при прослушивании любого контента! Оба наушника идеально сидят в изгибе внешнего уха, а высокоточные излучатели направляют звук прямо в ушной канал без эффекта герметичности, чтобы вы продолжали слышать звуки окружающего мира.
Гуляйте в лесу. Бегайте под дождем. Класс защиты IP55 означает, что этим наушникам открытого типа нипочем капли пота, влага и пыль — с ними у вас не будет причин отлеживаться на диване! А в темное время суток световая индикация поможет вам оставаться заметными.
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