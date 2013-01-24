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    Полностью беспроводные наушники для занятий спортом

    TAA7306BK/00
    Общая оценка / 5
    • Тренируйтесь с умом Тренируйтесь с умом Тренируйтесь с умом
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      Полностью беспроводные наушники для занятий спортом

      TAA7306BK/00
      Общая оценка / 5

      Тренируйтесь с умом

      Быстрее, выше, сильнее! Эти полностью беспроводные наушники для занятий спортом оснащены съемным креплением-крючком для надежной фиксации. Энергичный звук поможет сохранять концентрацию, а встроенный пульсометр позволит тренироваться в оптимальном ритме. Узнать обо всех преимуществах

      Полностью беспроводные наушники для занятий спортом

      Тренируйтесь с умом

      Быстрее, выше, сильнее! Эти полностью беспроводные наушники для занятий спортом оснащены съемным креплением-крючком для надежной фиксации. Энергичный звук поможет сохранять концентрацию, а встроенный пульсометр позволит тренироваться в оптимальном ритме. Узнать обо всех преимуществах

      Тренируйтесь с умом

      Быстрее, выше, сильнее! Эти полностью беспроводные наушники для занятий спортом оснащены съемным креплением-крючком для надежной фиксации. Энергичный звук поможет сохранять концентрацию, а встроенный пульсометр позволит тренироваться в оптимальном ритме. Узнать обо всех преимуществах

      Полностью беспроводные наушники для занятий спортом

      Тренируйтесь с умом

      Быстрее, выше, сильнее! Эти полностью беспроводные наушники для занятий спортом оснащены съемным креплением-крючком для надежной фиксации. Энергичный звук поможет сохранять концентрацию, а встроенный пульсометр позволит тренироваться в оптимальном ритме. Узнать обо всех преимуществах

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        Полностью беспроводные наушники для занятий спортом

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Тренируйтесь с умом

        • Серия Go, вкладыши
        • Пульсометр
        • Крючки или крепления в форме крыла
        • УФ-очистка

        Гибкая посадка. Крючки или крепления в форме крыла

        Гибкие и съемные крепления в форме крыла обеспечат надежную посадку во время тренировок низкой и средней интенсивности. А для самых динамичных тренировок подойдет крепление-крючок для еще более надежной фиксации. Крепления доступны в разных цветовых вариациях для соответствия вашему стилю.

        В ритме вашего тела. Пульсометр

        Тренируйтесь эффективнее благодаря пульсометру, который совместим с популярными приложениями для фитнеса и Philips Headphones. Если выбранное вами приложение поддерживает обновление в реальном времени, показания пульсометра будут воспроизводиться через наушники во время тренировки, чтобы вы знали, когда нужно ускориться или замедлиться.

        УФ-очистка для свежести даже после интенсивной тренировки

        Работа со штангой или бег на дорожке — неважно, какая у вас тренировка, эти наушники не сломаются от пота! По завершении занятия просто поместите наушники в футляр для зарядки, и процедура УФ-очистки удалит до 99 % бактерий.

        Режим восприятия внешних звуков. Прислушайтесь к окружающему миру, когда это нужно

        Хотите слушать, о чем говорят другие посетители тренажерного зала? Включите режим восприятия внешних звуков и общайтесь с ними, не снимая наушники. Если вам нужно совершить звонок, монофонический режим позволяет говорить через один наушник — можно менять один на другой, не упуская важную информацию.

        Класс защиты от влаги и пыли IP57

        Класс защиты IP57 означает, что эти наушники выдержат даже самую интенсивную тренировку. Не можете расстаться с музыкой? Отправляйтесь с наушниками прямо в душ. А когда они высохнут, положите их в мягкий чехол для переноски.

        Сенсорное управление. Встроенный микрофон. Простое сопряжение

        Коснитесь наушника, чтобы поставить на паузу свой плейлист, принять вызов, отрегулировать громкость или активировать голосового ассистента. Наушники готовы к сопряжению сразу после включения Bluetooth. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

        Магнитный футляр для зарядки. До 24 часов воспроизведения

        Чистое звучание, энергичные басы, до 6 часов воспроизведения и сверхкомпактный футляр для зарядки, который обеспечит до 18 часов воспроизведения. Нужно дополнительное время? Быстрой 15-минутной зарядки хватит на дополнительный час воспроизведения.

        Отслеживайте свои результаты и не только. Приложение Philips Headphones

        Приложение Philips Headphones позволяет отслеживать пульс во время тренировки и просматривать отчеты после ее завершения. Хотите немного изменить звучание музыки? В этом приложении можно усилить басы, снизить громкость высоких частот или выбрать один из предустановленных стилей звука.

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Съемные крепления-крючки
          3 пары
          Футляр для переноски
          Да

        • Дизайн

          цвет
          Черный
          Стиль ношения
          Крепление-крючок

        • Питание

          Время воспроизведения музыки
          6+18  ч

        • Звук

          Диаметр излучателя
          9  миллиметра

        • Размеры упаковки

          EAN
          48 95229 11773 0

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          24
          GTIN
          1 48 95229 11773 7

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          GTIN
          2 48 95229 11773 4

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