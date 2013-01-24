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Тренируйтесь с умом
Быстрее, выше, сильнее! Эти полностью беспроводные наушники для занятий спортом оснащены съемным креплением-крючком для надежной фиксации. Энергичный звук поможет сохранять концентрацию, а встроенный пульсометр позволит тренироваться в оптимальном ритме. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Тренируйтесь с умом
Быстрее, выше, сильнее! Эти полностью беспроводные наушники для занятий спортом оснащены съемным креплением-крючком для надежной фиксации. Энергичный звук поможет сохранять концентрацию, а встроенный пульсометр позволит тренироваться в оптимальном ритме. Узнать обо всех преимуществах
Тренируйтесь с умом
Быстрее, выше, сильнее! Эти полностью беспроводные наушники для занятий спортом оснащены съемным креплением-крючком для надежной фиксации. Энергичный звук поможет сохранять концентрацию, а встроенный пульсометр позволит тренироваться в оптимальном ритме. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Тренируйтесь с умом
Быстрее, выше, сильнее! Эти полностью беспроводные наушники для занятий спортом оснащены съемным креплением-крючком для надежной фиксации. Энергичный звук поможет сохранять концентрацию, а встроенный пульсометр позволит тренироваться в оптимальном ритме. Узнать обо всех преимуществах
Полностью беспроводные наушники для занятий спортом
Цена магазина Philips
Итого:
Гибкие и съемные крепления в форме крыла обеспечат надежную посадку во время тренировок низкой и средней интенсивности. А для самых динамичных тренировок подойдет крепление-крючок для еще более надежной фиксации. Крепления доступны в разных цветовых вариациях для соответствия вашему стилю.
Тренируйтесь эффективнее благодаря пульсометру, который совместим с популярными приложениями для фитнеса и Philips Headphones. Если выбранное вами приложение поддерживает обновление в реальном времени, показания пульсометра будут воспроизводиться через наушники во время тренировки, чтобы вы знали, когда нужно ускориться или замедлиться.
Работа со штангой или бег на дорожке — неважно, какая у вас тренировка, эти наушники не сломаются от пота! По завершении занятия просто поместите наушники в футляр для зарядки, и процедура УФ-очистки удалит до 99 % бактерий.
Хотите слушать, о чем говорят другие посетители тренажерного зала? Включите режим восприятия внешних звуков и общайтесь с ними, не снимая наушники. Если вам нужно совершить звонок, монофонический режим позволяет говорить через один наушник — можно менять один на другой, не упуская важную информацию.
Класс защиты IP57 означает, что эти наушники выдержат даже самую интенсивную тренировку. Не можете расстаться с музыкой? Отправляйтесь с наушниками прямо в душ. А когда они высохнут, положите их в мягкий чехол для переноски.
Коснитесь наушника, чтобы поставить на паузу свой плейлист, принять вызов, отрегулировать громкость или активировать голосового ассистента. Наушники готовы к сопряжению сразу после включения Bluetooth. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.
Чистое звучание, энергичные басы, до 6 часов воспроизведения и сверхкомпактный футляр для зарядки, который обеспечит до 18 часов воспроизведения. Нужно дополнительное время? Быстрой 15-минутной зарядки хватит на дополнительный час воспроизведения.
Приложение Philips Headphones позволяет отслеживать пульс во время тренировки и просматривать отчеты после ее завершения. Хотите немного изменить звучание музыки? В этом приложении можно усилить басы, снизить громкость высоких частот или выбрать один из предустановленных стилей звука.
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Питание
Звук
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка