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  • Тренируйтесь с умом
  • Тренируйтесь с умом
  • Тренируйтесь с умом
  • Тренируйтесь с умом
  • Тренируйтесь с умом
  • Тренируйтесь с умом
  • Тренируйтесь с умом
  • Тренируйтесь с умом
  • Тренируйтесь с умом
  • Тренируйтесь с умом
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  • Тренируйтесь с умом
  • Тренируйтесь с умом
  • Тренируйтесь с умом
  • Тренируйтесь с умом
  • Тренируйтесь с умом
  • Тренируйтесь с умом
  • Тренируйтесь с умом
  • Тренируйтесь с умом
  • Тренируйтесь с умом

Больше не доступен

Полностью беспроводные наушники для занятий спортом

TAA7306BK/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Тренируйтесь с умом
Быстрее, выше, сильнее! Эти полностью беспроводные наушники для занятий спортом оснащены съемным креплением-крючком для надежной фиксации. Энергичный звук поможет сохранять концентрацию, а встроенный пульсометр позволит тренироваться в оптимальном ритме.
Посмотреть все преимущества

Тренируйтесь с умом

  • Вкладыши

  • Пульсометр

  • Крючки или крепления в форме крыла

  • УФ-очистка

Гибкая посадка. Крючки или крепления в форме крыла

Гибкая посадка. Крючки или крепления в форме крыла

Гибкие и съемные крепления в форме крыла обеспечат надежную посадку во время тренировок низкой и средней интенсивности. А для самых динамичных тренировок подойдет крепление-крючок для еще более надежной фиксации. Крепления доступны в разных цветовых вариациях для соответствия вашему стилю.

В ритме вашего тела. Пульсометр

В ритме вашего тела. Пульсометр

Тренируйтесь эффективнее благодаря пульсометру, который совместим с популярными приложениями для фитнеса и Philips Headphones. Если выбранное вами приложение поддерживает обновление в реальном времени, показания пульсометра будут воспроизводиться через наушники во время тренировки, чтобы вы знали, когда нужно ускориться или замедлиться.

УФ-очистка для свежести даже после интенсивной тренировки

УФ-очистка для свежести даже после интенсивной тренировки

Работа со штангой или бег на дорожке — неважно, какая у вас тренировка, эти наушники не сломаются от пота! По завершении занятия просто поместите наушники в футляр для зарядки, и процедура УФ-очистки удалит до 99 % бактерий.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

25/05/2025

Україна

Україна

Навушники дуже якісні.

Переваги: Якість пакування. Змінні набори різнокольорових гнучких дужок і амбушур. Окремий чохол з карабіном, щоби носити на поясі. Застосунок для керування. Якість звуку. Недоліки: Жаль, що такі офігенні навушники знято з виробництва (так написано на офіційному сайті)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAA7306BK Справжні бездротові спортивні навушники

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAA7306BK Справжні бездротові спортивні навушники

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