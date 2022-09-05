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Тренировки под любимую музыку
От мотивирующей музыки до общения с тренером — эти полностью беспроводные наушники помогут двигаться к цели. Оцените превосходное качество звука и шумоподавление, а также надежную посадку — наушники не выпадут даже при быстром беге. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Тренировки под любимую музыку
От мотивирующей музыки до общения с тренером — эти полностью беспроводные наушники помогут двигаться к цели. Оцените превосходное качество звука и шумоподавление, а также надежную посадку — наушники не выпадут даже при быстром беге. Узнать обо всех преимуществах
Тренировки под любимую музыку
От мотивирующей музыки до общения с тренером — эти полностью беспроводные наушники помогут двигаться к цели. Оцените превосходное качество звука и шумоподавление, а также надежную посадку — наушники не выпадут даже при быстром беге. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Тренировки под любимую музыку
От мотивирующей музыки до общения с тренером — эти полностью беспроводные наушники помогут двигаться к цели. Оцените превосходное качество звука и шумоподавление, а также надежную посадку — наушники не выпадут даже при быстром беге. Узнать обо всех преимуществах
Полностью беспроводные наушники для занятий спортом
Итого:
Не хотите задумываться о ежедневной подзарядке? Получите 7 часов воспроизведения и еще 21 час воспроизведения при зарядке в футляре. В футляре наушники полностью заряжаются всего за 2 часа, а 15-минутной зарядки хватит на целый час воспроизведения. Футляр поддерживает как беспроводную зарядку, так и интерфейс USB-C.
Нужно ответить на звонок во время пробежки? Эти наушники позволяют общаться прямо на бегу — ветер им нипочем. Два микрофона с ИИ и микрофон с костной проводимостью обеспечат чистое звучание вашего голоса на устройстве собеседника.
Класс защиты IPX5 означает, что этим наушникам будет нипочем как моросящий дождь, так и ливень — у вас больше нет причин сидеть дома! Они также выдержат попадание пота во время тренировки в тренажерном зале.
Много людей в тренажерном зале? Шумно в метро? Несколько микрофонов и эффективная обработка звука избавят вас от лишнего шума. Адаптивное шумоподавление автоматически распознает вид активности и уменьшает уровень шума соответствующим образом, чтобы вы всегда могли наслаждаться музыкой.
Эти полностью беспроводные наушники обеспечивают насыщенный и полный деталей звук с богатым звучанием низких частот благодаря излучателям с графеновым покрытием. Владельцы устройств iOS и Android смогут оценить яркое погружение в музыку и ставить музыку на паузу, извлекая всего один наушник из уха.
Достигайте целей, бейте свои рекорды или бегайте в удовольствие. Неважно, как быстро вы бежите или как резко прыгаете — эти наушники никогда не выпадут из ушей. У каждого человека особая форма ушей, поэтому в комплект входят три пары амбушюр и стабилизаторов, которые обеспечат идеальную посадку.
Какой бы стриминговый сервис вы ни использовали, эти наушники с сертификацией Hi-Res Audio Wireless обеспечат максимальное качество звука. Они автоматически выбирают кодек, который лучше всего подходит для вашего телефона или планшета. Владельцы устройств iOS и Android смогут получить превосходные впечатления от прослушивания.
В приложении Philips Headphones можно подстраивать уровень шумоподавления или защиты от ветра, а также обновлять ПО наушников. Эквалайзер позволит точно настроить звучание под ваш стиль музыки.
Сенсорное управление позволяет легко управлять устройством, а звуковые сигналы — понимать, когда активируется та или иная функция. Наушники поддерживают Siri и Google Ассистента, а также подключение сразу к двум устройствам. Идеально для воспроизведения музыки с телефона и получения уведомлений о тренировке со смарт-часов.
Звук
Возможности ANC
Обмен данными
Подключения
Комфорт
Дизайн
Питание
Голосовой ассистент
Аксессуары
Размеры
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
UPC
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