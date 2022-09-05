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    Полностью беспроводные наушники для занятий спортом

    TAA7507BK/00
    Общая оценка / 5
    • Тренировки под любимую музыку Тренировки под любимую музыку Тренировки под любимую музыку
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      Полностью беспроводные наушники для занятий спортом

      TAA7507BK/00
      Общая оценка / 5

      Тренировки под любимую музыку

      От мотивирующей музыки до общения с тренером — эти полностью беспроводные наушники помогут двигаться к цели. Оцените превосходное качество звука и шумоподавление, а также надежную посадку — наушники не выпадут даже при быстром беге. Узнать обо всех преимуществах

      Полностью беспроводные наушники для занятий спортом

      Тренировки под любимую музыку

      От мотивирующей музыки до общения с тренером — эти полностью беспроводные наушники помогут двигаться к цели. Оцените превосходное качество звука и шумоподавление, а также надежную посадку — наушники не выпадут даже при быстром беге. Узнать обо всех преимуществах

      Тренировки под любимую музыку

      От мотивирующей музыки до общения с тренером — эти полностью беспроводные наушники помогут двигаться к цели. Оцените превосходное качество звука и шумоподавление, а также надежную посадку — наушники не выпадут даже при быстром беге. Узнать обо всех преимуществах

      Полностью беспроводные наушники для занятий спортом

      Тренировки под любимую музыку

      От мотивирующей музыки до общения с тренером — эти полностью беспроводные наушники помогут двигаться к цели. Оцените превосходное качество звука и шумоподавление, а также надежную посадку — наушники не выпадут даже при быстром беге. Узнать обо всех преимуществах

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        Полностью беспроводные наушники для занятий спортом

        Полностью беспроводные наушники для занятий спортом

        Итого:

        Тренировки под любимую музыку

        • Превосходный звук
        • Шумоподавление Pro
        • Чистое звучание голоса при звонках
        • Надежная посадка
        Всегда с вами. До 28 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки

        Всегда с вами. До 28 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки

        Не хотите задумываться о ежедневной подзарядке? Получите 7 часов воспроизведения и еще 21 час воспроизведения при зарядке в футляре. В футляре наушники полностью заряжаются всего за 2 часа, а 15-минутной зарядки хватит на целый час воспроизведения. Футляр поддерживает как беспроводную зарядку, так и интерфейс USB-C.

        Чистое звучание голоса при звонках даже в ветреную погоду

        Чистое звучание голоса при звонках даже в ветреную погоду

        Нужно ответить на звонок во время пробежки? Эти наушники позволяют общаться прямо на бегу — ветер им нипочем. Два микрофона с ИИ и микрофон с костной проводимостью обеспечат чистое звучание вашего голоса на устройстве собеседника.

        В любую погоду. Защита от влаги IPX5

        В любую погоду. Защита от влаги IPX5

        Класс защиты IPX5 означает, что этим наушникам будет нипочем как моросящий дождь, так и ливень — у вас больше нет причин сидеть дома! Они также выдержат попадание пота во время тренировки в тренажерном зале.

        Слушайте только то, что хотите. Шумоподавление Pro

        Слушайте только то, что хотите. Шумоподавление Pro

        Много людей в тренажерном зале? Шумно в метро? Несколько микрофонов и эффективная обработка звука избавят вас от лишнего шума. Адаптивное шумоподавление автоматически распознает вид активности и уменьшает уровень шума соответствующим образом, чтобы вы всегда могли наслаждаться музыкой.

        Превосходный звук. Наслаждайтесь любимыми композициями!

        Превосходный звук. Наслаждайтесь любимыми композициями!

        Эти полностью беспроводные наушники обеспечивают насыщенный и полный деталей звук с богатым звучанием низких частот благодаря излучателям с графеновым покрытием. Владельцы устройств iOS и Android смогут оценить яркое погружение в музыку и ставить музыку на паузу, извлекая всего один наушник из уха.

        Надежная посадка. Свобода движения

        Надежная посадка. Свобода движения

        Достигайте целей, бейте свои рекорды или бегайте в удовольствие. Неважно, как быстро вы бежите или как резко прыгаете — эти наушники никогда не выпадут из ушей. У каждого человека особая форма ушей, поэтому в комплект входят три пары амбушюр и стабилизаторов, которые обеспечат идеальную посадку.

        Hi-Res Audio Wireless. Превосходный звук для трансляций

        Какой бы стриминговый сервис вы ни использовали, эти наушники с сертификацией Hi-Res Audio Wireless обеспечат максимальное качество звука. Они автоматически выбирают кодек, который лучше всего подходит для вашего телефона или планшета. Владельцы устройств iOS и Android смогут получить превосходные впечатления от прослушивания.

        Приложение Philips Headphones. Управляйте шумоподавлением и другими функциями

        В приложении Philips Headphones можно подстраивать уровень шумоподавления или защиты от ветра, а также обновлять ПО наушников. Эквалайзер позволит точно настроить звучание под ваш стиль музыки.

        Сенсорное управление. Поддерживает ваши любимые голосовые ассистенты

        Сенсорное управление позволяет легко управлять устройством, а звуковые сигналы — понимать, когда активируется та или иная функция. Наушники поддерживают Siri и Google Ассистента, а также подключение сразу к двум устройствам. Идеально для воспроизведения музыки с телефона и получения уведомлений о тренировке со смарт-часов.

        • Звук

          Сопротивление
          25 Ом
          Диаметр излучателя
          9,2 мм
          Чувствительность
          100 дБ (1 кГц)
          Частотный диапазон
          20–40 000 Гц (LDAC)
          Максимальная входная мощность
          5 мВт
          Тип излучателя
          • Динамический
          • графеновое покрытие
          Звук высокого разрешения
          Да

        • Возможности ANC

          ANC (активное шумоподавление)
          Да
          Технология ANC
          Гибридное, ANC Pro+
          Режим восприятия внешних звуков
          Да
          Адаптивное ANC
          Да
          Автоматическое подавление шума ветра
          Да

        • Обмен данными

          Микрофон для звонков
          2 микрофона с ИИ и 1 с костной проводимостью
          Подавление шумов от порывов ветра
          Да

        • Подключения

          Версия Bluetooth
          5,2
          Поддерживаемый кодек
          • LDAC
          • AAC
          • SBC
          Наибольший радиус действия
          До 10  м
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Одновременное подключение
          Да
          Тип беспроводной передачи
          Bluetooth
          Беспроводное соединение
          Да

        • Комфорт

          Автопауза (ИК-датчик)
          Да
          Поддержка приложения Philips Headphones
          Да
          Обновление встроенного ПО
          Да
          Класс защиты от влаги
          IPX5
          Автовыключение
          60 минут
          Монофонический режим TWS
          Да
          Тип управления
          Сенсорное

        • Дизайн

          Цвет
          Черный
          Плотная посадка
          Вкладыши
          Заполняющий уши материал
          Силикон
          Вкладыш с плотной посадкой
          • Силиконовая насадка
          • Стабилизатор

        • Питание

          Время воспроизведения музыки (с ANC)
          7 + 21 ч
          Время воспроизведения музыки (без ANC)
          8 + 24 ч
          Тип батареи (наушники)
          Литиево-полимерный (встроенный)
          Емкость аккумулятора (вкладыш)
          55 мА·ч
          Тип батареи (футляр для зарядки)
          Литиево-полимерный (встроенный)
          Емкость аккумулятора (футляр)
          500 мА/ч
          Время работы аккумулятора в режиме ожидания
          200 часов
          Время зарядки
          2  ч
          Быстрая зарядка
          15 мин для 1 часа работы
          Количество батарей
          3 шт.
          Вес аккумулятора (общий)
          13,05 г
          Беспроводная зарядка
          Да
          Перезарядка
          Да

        • Голосовой ассистент

          Поддержка голосового ассистента
          Да
          Активация по голосу
          Ручной
          Совместимость с голосовым ассистентом
          • Apple Siri
          • Google Ассистент

        • Аксессуары

          Амбушюры
          3 пары (S/M/L)
          Кабель для зарядки
          Кабель USB-C, 200 мм
          Прочее
          • 1 ремешок
          • 3 пары стабилизаторов
          Краткое руководство
          Да

        • Размеры

          Размер футляра для зарядки (ШxГxВ)
          7,16 x 2,97 x 4,32  см
          Размер наушника (ШxГxВ)
          2,26 x 2,17 x 2,62  см
          Общий вес
          0,058  кг

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип размещения на полке
          Подвес
          высота
          13  см
          ширина
          11  см
          Глубина
          4,7  см
          Вес брутто
          0,135  кг
          Вес нетто
          0,083  кг
          Вес упаковки
          0,052  кг
          EAN
          48 95229 12629 9

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          24
          Длина
          33,1  см
          ширина
          25,7  см
          высота
          26,7  см
          Вес брутто
          4,405  кг
          Вес нетто
          1,992  кг
          Вес упаковки
          2,413  кг
          GTIN
          1 48 95229 12629 6

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          15,8  см
          ширина
          12,1  см
          высота
          12,2  см
          Вес брутто
          0,491  кг
          Вес нетто
          0,249  кг
          Вес упаковки
          0,242  кг
          GTIN
          2 48 95229 12629 3

        • UPC

          UPC
          8 40063 20230 6

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            • Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.

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