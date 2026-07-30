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  • Тренировки под любимую музыку
  • Тренировки под любимую музыку
  • Тренировки под любимую музыку
  • Тренировки под любимую музыку
  • Тренировки под любимую музыку
  • Тренировки под любимую музыку
  • Тренировки под любимую музыку
  • Тренировки под любимую музыку
  • Тренировки под любимую музыку
  • Тренировки под любимую музыку
  • Тренировки под любимую музыку
  • Тренировки под любимую музыку
  • Тренировки под любимую музыку
  • Тренировки под любимую музыку
  • Тренировки под любимую музыку
  • Тренировки под любимую музыку
  • Тренировки под любимую музыку
  • Тренировки под любимую музыку
  • Тренировки под любимую музыку
  • Тренировки под любимую музыку
  • Тренировки под любимую музыку
  • Тренировки под любимую музыку
  • Тренировки под любимую музыку
  • Тренировки под любимую музыку

Полностью беспроводные наушники для занятий спортом

TAA7507BK/00

Тренировки под любимую музыку
От мотивирующей музыки до общения с тренером — эти полностью беспроводные наушники помогут двигаться к цели. Оцените превосходное качество звука и шумоподавление, а также надежную посадку — наушники не выпадут даже при быстром беге.
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Тренировки под любимую музыку

  • Превосходный звук

  • Шумоподавление Pro

  • Чистое звучание голоса при звонках

  • Надежная посадка

Всегда с вами. До 28 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки

Всегда с вами. До 28 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки

Не хотите задумываться о ежедневной подзарядке? Получите 7 часов воспроизведения и еще 21 час воспроизведения при зарядке в футляре. В футляре наушники полностью заряжаются всего за 2 часа, а 15-минутной зарядки хватит на целый час воспроизведения. Футляр поддерживает как беспроводную зарядку, так и интерфейс USB-C.

Чистое звучание голоса при звонках даже в ветреную погоду

Чистое звучание голоса при звонках даже в ветреную погоду

Нужно ответить на звонок во время пробежки? Эти наушники позволяют общаться прямо на бегу — ветер им нипочем. Два микрофона с ИИ и микрофон с костной проводимостью обеспечат чистое звучание вашего голоса на устройстве собеседника.

В любую погоду. Защита от влаги IPX5

В любую погоду. Защита от влаги IPX5

Класс защиты IPX5 означает, что этим наушникам будет нипочем как моросящий дождь, так и ливень — у вас больше нет причин сидеть дома! Они также выдержат попадание пота во время тренировки в тренажерном зале.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.