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TAA7507BK/00
Превосходный звук
Шумоподавление Pro
Чистое звучание голоса при звонках
Надежная посадка
Не хотите задумываться о ежедневной подзарядке? Получите 7 часов воспроизведения и еще 21 час воспроизведения при зарядке в футляре. В футляре наушники полностью заряжаются всего за 2 часа, а 15-минутной зарядки хватит на целый час воспроизведения. Футляр поддерживает как беспроводную зарядку, так и интерфейс USB-C.
Нужно ответить на звонок во время пробежки? Эти наушники позволяют общаться прямо на бегу — ветер им нипочем. Два микрофона с ИИ и микрофон с костной проводимостью обеспечат чистое звучание вашего голоса на устройстве собеседника.
Класс защиты IPX5 означает, что этим наушникам будет нипочем как моросящий дождь, так и ливень — у вас больше нет причин сидеть дома! Они также выдержат попадание пота во время тренировки в тренажерном зале.
Отзывы
Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.