Более качественный и глубокий звук для любых развлечений

Оживите фильмы и другой контент с помощью этого мощного саундбара и беспроводного сабвуфера. Взрывы будут грохотать. Музыка зазвучит ярче. Игры станут ещё эпичнее. Передовая аудиотехнология создаёт эффект полного погружения независимо от того, что вы смотрите.