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TAB5309/10
Более качественный и глубокий звук для любых развлечений
Оживите фильмы и другой контент с помощью этого мощного саундбара и беспроводного сабвуфера. Взрывы будут грохотать. Музыка зазвучит ярче. Игры станут ещё эпичнее. Передовая аудиотехнология создаёт эффект полного погружения независимо от того, что вы смотрите.
2.1 Ch, беспроводной сабвуфер
240 W макс. HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus
2.1 канала и технология объемного звучания выводят звук на новый уровень, а компактный беспроводной сабвуфер придает эффектам и музыке впечатляющую глубину. Четыре режима эквалайзера позволяют выбрать стиль звучания в соответствии с просматриваемым контентом, а функция улучшения четкости диалогов делает голоса более разборчивыми в любом режиме.
Совместимость с DTS Virtual:X преобразует звучание телевизора, создавая объемную звуковую сцену 3D для любого контента! Оцените этот эффект без дополнительных динамиков и в любом помещении: включите на пульте ДУ саундбара или в приложении Philips Home Entertainment.
Просматривайте любимый контент с ощущениями, словно вы сидите в первом ряду в кинотеатре. Совместимый с Dolby Digital Plus саундбар создает объемную звуковую сцену без дополнительных динамиков. Вы не только услышите, но и ощутите разницу.
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