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  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография передней части продукта
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  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография пульта дистанционного управления
  • Фотография особенностей продукта
  • Изображение боковой стороны разъема
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования

Саундбар 2.1

TAB6309/10

1 награда

Низкий профиль. Объемный звук.

Благодаря технологии объемного звучания и сверхкомпактному беспроводному сабвуферу этот сверхтонкий саундбар наполнит звуком всю комнату и ненавязчиво дополнит интерьер. Он полностью совместим с телевизорами с Ambilight и позволит наслаждаться любимым контентом.

Посмотреть все преимущества

Низкий профиль. Объемный звук.

  • 2.1-канальный, беспроводной сабвуфер

  • Макс. 320 Вт, HDMI eARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Atmos®

2.1-канальный. Беспроводной сабвуфер для насыщенных басов

2.1-канальный. Беспроводной сабвуфер для насыщенных басов

2.1-канальная система и технология звукового погружения открывают новые горизонты звучания, в то время как сверхкомпактный беспроводной сабвуфер делает звук музыки и эффектом насыщеннее. Четыре режима EQ позволяют выбирать наиболее подходящий стиль звучания, а с функцией улучшения диалогов голоса будут звучать четче в любом из режимов.

Сверхтонкий дизайн, идеально для тонких телевизоров с Ambilight

Сверхтонкий дизайн, идеально для тонких телевизоров с Ambilight

Этот саундбар имеет высоту всего 37 мм: он легко поместится даже под телевизорами с Ambilight с низкой подставкой, а съемные настенные кронштейны (в комплекте) обеспечат дополнительные варианты для установки. Сверхкомпактный и мощный сабвуфер легко спрятать, и его можно разместить как вертикально, так и горизонтально.

DTS Virtual:X для 3D-звука с погружением в любой комнате

DTS Virtual:X для 3D-звука с погружением в любой комнате

Совместимость с DTS Virtual:X преобразует звучание телевизора, создавая объемную звуковую сцену 3D для любого контента! Оцените этот эффект без дополнительных динамиков и в любом помещении: включите на пульте ДУ саундбара или в приложении Philips Home Entertainment.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Изображение TPV_PBTAWARD70

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