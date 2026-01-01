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TAB6309/10
Низкий профиль. Объемный звук.
Благодаря технологии объемного звучания и сверхкомпактному беспроводному сабвуферу этот сверхтонкий саундбар наполнит звуком всю комнату и ненавязчиво дополнит интерьер. Он полностью совместим с телевизорами с Ambilight и позволит наслаждаться любимым контентом.
2.1-канальный, беспроводной сабвуфер
Макс. 320 Вт, HDMI eARC
DTS Virtual:X
Dolby Atmos®
2.1-канальная система и технология звукового погружения открывают новые горизонты звучания, в то время как сверхкомпактный беспроводной сабвуфер делает звук музыки и эффектом насыщеннее. Четыре режима EQ позволяют выбирать наиболее подходящий стиль звучания, а с функцией улучшения диалогов голоса будут звучать четче в любом из режимов.
Этот саундбар имеет высоту всего 37 мм: он легко поместится даже под телевизорами с Ambilight с низкой подставкой, а съемные настенные кронштейны (в комплекте) обеспечат дополнительные варианты для установки. Сверхкомпактный и мощный сабвуфер легко спрятать, и его можно разместить как вертикально, так и горизонтально.
Совместимость с DTS Virtual:X преобразует звучание телевизора, создавая объемную звуковую сцену 3D для любого контента! Оцените этот эффект без дополнительных динамиков и в любом помещении: включите на пульте ДУ саундбара или в приложении Philips Home Entertainment.
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