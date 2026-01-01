Сверхтонкий дизайн, идеально для тонких телевизоров с Ambilight

Этот саундбар имеет высоту всего 37 мм: он легко поместится даже под телевизорами с Ambilight с низкой подставкой, а съемные настенные кронштейны (в комплекте) обеспечат дополнительные варианты для установки. Сверхкомпактный и мощный сабвуфер легко спрятать, и его можно разместить как вертикально, так и горизонтально.