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  • Фотография продукта в процессе использования
  • Снимок одного продукта
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Больше не доступен

Беспроводные наушники с шумоподавлением

TABH305BK/00

Насыщенные басы. Никакого отвлекающего шума.

Слушайте любимые композиции с насыщенным ярким басом. Забудьте о звуках окружающего мира благодаря функции активного шумоподавления. Эти беспроводные наушники накладного типа позволят вам наслаждаться лучшими ритмами и композициями. Одной зарядки устройства хватает на 15 часов работы в режиме воспроизведения даже при использовании активного шумоподавления.

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Насыщенные басы. Никакого отвлекающего шума.

  • 32-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Накладные

  • Мягкие амбушюры

  • Полностью складная конструкция

15 часов воспроизведения (с активным шумоподавлением)

Активное шумоподавление поможет вам слушать ритм любимых композиций, а не грохот поезда, в котором вы едете. Хотите побыть в тишине? Просто включите активное шумоподавление, но не воспроизводите музыку. Наушники обеспечивают до 15 часов воспроизведения с активным шумоподавлением и 18 часов воспроизведения, когда эта функция выключена. Зарядка через USB занимает всего 2 часа.

Мощные басы. 32-мм звуковые излучатели с неодимовыми магнитами

Танцпол в кармане. 32-мм звуковые излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают чистое звучание и глубокие басы.

Весят всего 145,5 г. Почувствуйте легкость и мощный звук

Эти беспроводные накладные наушники весом всего 145,5 г обеспечивают по-настоящему насыщенные басы. Оголовье легко регулируется и практически не чувствуется при ношении. Мягкие чашки наушников можно расположить под нужным углом для полного комфорта.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Фактические данные могут отличаться от заявленных