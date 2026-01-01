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Больше не доступен
TABH305BK/00
Насыщенные басы. Никакого отвлекающего шума.
Слушайте любимые композиции с насыщенным ярким басом. Забудьте о звуках окружающего мира благодаря функции активного шумоподавления. Эти беспроводные наушники накладного типа позволят вам наслаждаться лучшими ритмами и композициями. Одной зарядки устройства хватает на 15 часов работы в режиме воспроизведения даже при использовании активного шумоподавления.
32-мм излучатели, закрытая конструкция
Накладные
Мягкие амбушюры
Полностью складная конструкция
Активное шумоподавление поможет вам слушать ритм любимых композиций, а не грохот поезда, в котором вы едете. Хотите побыть в тишине? Просто включите активное шумоподавление, но не воспроизводите музыку. Наушники обеспечивают до 15 часов воспроизведения с активным шумоподавлением и 18 часов воспроизведения, когда эта функция выключена. Зарядка через USB занимает всего 2 часа.
Танцпол в кармане. 32-мм звуковые излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают чистое звучание и глубокие басы.
Эти беспроводные накладные наушники весом всего 145,5 г обеспечивают по-настоящему насыщенные басы. Оголовье легко регулируется и практически не чувствуется при ношении. Мягкие чашки наушников можно расположить под нужным углом для полного комфорта.
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