15 часов воспроизведения (с активным шумоподавлением)

Активное шумоподавление поможет вам слушать ритм любимых композиций, а не грохот поезда, в котором вы едете. Хотите побыть в тишине? Просто включите активное шумоподавление, но не воспроизводите музыку. Наушники обеспечивают до 15 часов воспроизведения с активным шумоподавлением и 18 часов воспроизведения, когда эта функция выключена. Зарядка через USB занимает всего 2 часа.