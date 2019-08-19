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Радиочасы

TADR402/12
Общая оценка / 5
  • Помогает просыпаться. Помогает засыпать. Помогает просыпаться. Помогает засыпать. Помогает просыпаться. Помогает засыпать.
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    Радиочасы

    TADR402/12
    Общая оценка / 5

    Помогает просыпаться. Помогает засыпать.

    Бодрое пробуждение. Радиочасы зарядят ваш телефон и бережно разбудят вас сигналом будильника или звуками любимой радиостанции с нарастающим уровнем громкости. Таймер сна позволит вам засыпать под звуки радио; также устройство оснащено ночником.

    Радиочасы

    Помогает просыпаться. Помогает засыпать.

    Бодрое пробуждение. Радиочасы зарядят ваш телефон и бережно разбудят вас сигналом будильника или звуками любимой радиостанции с нарастающим уровнем громкости. Таймер сна позволит вам засыпать под звуки радио; также устройство оснащено ночником.

    Помогает просыпаться. Помогает засыпать.

    Бодрое пробуждение. Радиочасы зарядят ваш телефон и бережно разбудят вас сигналом будильника или звуками любимой радиостанции с нарастающим уровнем громкости. Таймер сна позволит вам засыпать под звуки радио; также устройство оснащено ночником.

    Радиочасы

    Помогает просыпаться. Помогает засыпать.

    Бодрое пробуждение. Радиочасы зарядят ваш телефон и бережно разбудят вас сигналом будильника или звуками любимой радиостанции с нарастающим уровнем громкости. Таймер сна позволит вам засыпать под звуки радио; также устройство оснащено ночником.

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      Радиочасы

      Радиочасы

      Итого:

      Помогает просыпаться. Помогает засыпать.

      Зеркальный дисплей. Элегантность и четкость

      Зеркальный дисплей служит для четкого отображения времени, а также выполняет роль сенсорной панели управления. Яркость дисплея можно настраивать.

      Резервные батареи в случае перебоев с электричеством

      Резервное питание от батарей позволяет сохранить показания времени в случае отключения сетевого питания

      "Мягкое" пробуждение. Нарастающий уровень громкости сигнала или радиостанции.

      Функция "Мягкое пробуждение" — это нарастающий уровень громкости сигнала для более естественного пробуждения. Вы можете выбрать сигнал будильника или любимую радиостанцию.

      Два будильника. Настраивайте два разных времени срабатывания

      Функция двойного будильника позволяет установить два различных будильника. Идеальное решение для тех, кто часто просыпает первый будильник, или если вашему партнеру нужно проснуться раньше, чем вам.

      Таймер сна. Засыпайте, пока слушаете любимую радиостанцию

      Засыпайте крепким сном под звуки любимой радиостанции. Вы можете настроить таймер сна для воспроизведения выбранной радиостанции до 2 часов. По достижении времени таймера радио отключается. Больше никакого пробуждения посреди ночи для того, чтобы отключить радио!

      USB-порт. Заряжайте свой телефон

      Удобный USB-порт позволяет использовать питание часов для зарядки телефона, пока вы спите.

      Ночник. Коснитесь верхней части будильника

      Если вам нужно встать с постели ночью, нажмите на верхнюю панель будильника, чтобы включить ночную подсветку. Второе нажатие снижает уровень яркости, чтобы свет был не слишком ярким для ваших глаз.

      • Часы

        Тип
        Цифровой дисплей
        Формат времени
        • 12 ч
        • 24 ч
        Дисплей
        светодиодный

      • Будильник

        Кол-во сигналов будильника
        2
        Таймер отключения
        15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна FM
        Диапазоны тюнера
        • FM
        • Цифровая настройка
        Частотный диапазон
        87,5–108  МГц
        Количество предустановок радиостанций
        20

      • Комфорт

        Будильники
        • Звуковой сигнал с радио
        • Звуковой сигнал-зуммер
        • Повтор сигнала (после пробуждения)
        • Время двойного будильника
        • "Мягкий" будильник
        Таймер отключения
        Да
        Яркость дисплея
        Высокая/средняя/низкая
        Регулировка громкости
        Вверх/вниз

      • Питание

        Источник питания
        100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
        Запасная батарея
        CR2032 (в комплекте)
        Тип питания
        Входной разъем питания переменного тока

      • Размеры

        Тип упаковки
        D-бокс
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        171 x 70 x 120 мм
        Вес нетто
        0,426  кг
        Вес брутто
        0,5  кг
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        110 x 55 x 110  миллиметра
        Вес продукта
        0,28  кг

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Краткое руководство пользователя
        • Гарантийный сертификат

      • Громкоговорители

        Встроенные АС
        1

      • Зарядка через USB

        5 В, 1 А
        Да

      Что входит в комплект?

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      • Краткое руководство пользователя
      • Гарантийный сертификат

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