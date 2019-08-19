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Помогает просыпаться. Помогает засыпать.
Бодрое пробуждение. Радиочасы зарядят ваш телефон и бережно разбудят вас сигналом будильника или звуками любимой радиостанции с нарастающим уровнем громкости. Таймер сна позволит вам засыпать под звуки радио; также устройство оснащено ночником.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Помогает просыпаться. Помогает засыпать.
Бодрое пробуждение. Радиочасы зарядят ваш телефон и бережно разбудят вас сигналом будильника или звуками любимой радиостанции с нарастающим уровнем громкости. Таймер сна позволит вам засыпать под звуки радио; также устройство оснащено ночником.
Помогает просыпаться. Помогает засыпать.
Бодрое пробуждение. Радиочасы зарядят ваш телефон и бережно разбудят вас сигналом будильника или звуками любимой радиостанции с нарастающим уровнем громкости. Таймер сна позволит вам засыпать под звуки радио; также устройство оснащено ночником.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Помогает просыпаться. Помогает засыпать.
Бодрое пробуждение. Радиочасы зарядят ваш телефон и бережно разбудят вас сигналом будильника или звуками любимой радиостанции с нарастающим уровнем громкости. Таймер сна позволит вам засыпать под звуки радио; также устройство оснащено ночником.
Радиочасы
Итого:
Зеркальный дисплей служит для четкого отображения времени, а также выполняет роль сенсорной панели управления. Яркость дисплея можно настраивать.
Резервное питание от батарей позволяет сохранить показания времени в случае отключения сетевого питания
Функция "Мягкое пробуждение" — это нарастающий уровень громкости сигнала для более естественного пробуждения. Вы можете выбрать сигнал будильника или любимую радиостанцию.
Функция двойного будильника позволяет установить два различных будильника. Идеальное решение для тех, кто часто просыпает первый будильник, или если вашему партнеру нужно проснуться раньше, чем вам.
Засыпайте крепким сном под звуки любимой радиостанции. Вы можете настроить таймер сна для воспроизведения выбранной радиостанции до 2 часов. По достижении времени таймера радио отключается. Больше никакого пробуждения посреди ночи для того, чтобы отключить радио!
Удобный USB-порт позволяет использовать питание часов для зарядки телефона, пока вы спите.
Если вам нужно встать с постели ночью, нажмите на верхнюю панель будильника, чтобы включить ночную подсветку. Второе нажатие снижает уровень яркости, чтобы свет был не слишком ярким для ваших глаз.
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