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2000 seriesDVD-плеер

TAEP200/12

Доступные варианты

Белый
Белый
Черное
Черное

Наслаждайтесь всем — от DVD до USB

Мечтаете о проигрывателе с реалистичным изображением идеального качества, который сможет воспроизводить практически любой диск? DVD-проигрыватель Philips TAEP200 полностью отвечает этим критериям.

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Наслаждайтесь всем — от DVD до USB

  • DivX

  • Порт USB 2.0

Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения

Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения

12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс исходного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Воспроизведение практически любого диска - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW или DVD-RW. Оцените непревзойденную свободу и удобство за счет воспроизведения всех дисков на одном устройстве.

Полноэкранный режим для наилучшего просмотра

Полноэкранный режим для наилучшего просмотра

Функция "Полноэкранный режим" обеспечивает отображение картинки на весь экран при просмотре любого видео на любом телевизоре. Устранение раздражающих черных полос внизу и вверху экрана без утомительной настройки. Просто нажмите кнопку Screen Fit, укажите формат и наслаждайтесь полноэкранным просмотром

Технические характеристики

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Примечания

  1. Наименования HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, права на внешнее оформление товара HDMI и логотипы HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.