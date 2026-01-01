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TAEP200/12
Наслаждайтесь всем — от DVD до USB
Мечтаете о проигрывателе с реалистичным изображением идеального качества, который сможет воспроизводить практически любой диск? DVD-проигрыватель Philips TAEP200 полностью отвечает этим критериям.
DivX
Порт USB 2.0
12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс исходного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.
Воспроизведение практически любого диска - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW или DVD-RW. Оцените непревзойденную свободу и удобство за счет воспроизведения всех дисков на одном устройстве.
Функция "Полноэкранный режим" обеспечивает отображение картинки на весь экран при просмотре любого видео на любом телевизоре. Устранение раздражающих черных полос внизу и вверху экрана без утомительной настройки. Просто нажмите кнопку Screen Fit, укажите формат и наслаждайтесь полноэкранным просмотром
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