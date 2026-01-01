Любимая музыка всегда с вами

Слушайте любимую музыку, занимаясь любимым делом. Эти беспроводные накладные наушники обеспечат 15 часов воспроизведения и чистое звучание. Кнопки на чашках наушников позволяют легко управлять музыкой и звонками, а складная конструкция поможет без труда найти место для хранения.