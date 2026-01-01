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Беспроводные наушники

TAH1108BK/00

Любимая музыка всегда с вами

Слушайте любимую музыку, занимаясь любимым делом. Эти беспроводные накладные наушники обеспечат 15 часов воспроизведения и чистое звучание. Кнопки на чашках наушников позволяют легко управлять музыкой и звонками, а складная конструкция поможет без труда найти место для хранения.

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Любимая музыка всегда с вами

  • 30-мм излучатели, закрытое оформление

  • Bluetooth®

  • Легкое оголовье

  • Компактно складываются

15 часов воспроизведения и быстрая зарядка

Эти накладные наушники с Bluetooth легко подключать к устройствам, а 2-часовой зарядки хватит на 15 часов воспроизведения. А при низком заряде наушников всего 15 минут быстрой зарядки хватит на 3 часа воспроизведения.

Четкий, чистый звук

Мощные 30-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают чистое звучание, а закрытая конструкция отвечает за качественную шумоизоляцию, чтобы вы могли наслаждаться каждой секундой любимых композиций, не отвлекая других людей.

Легко носить. Легко использовать

Мягкие амбушюры. обеспечат дополнительный комфорт при прослушивании. Кнопки на чашке наушников помогут настраивать громкость, переключаться между композициями и ставить воспроизведение на паузу, а также управлять вызовами и не только.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.