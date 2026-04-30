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Больше не доступен
TAH2005BK/00
Мягкие удобные подушечки
40-мм излучатели
Легкое оголовье
Кабель 2 метра
Эти проводные полноразмерные наушники обеспечат комфорт даже при длительном прослушивании. Мощные 40-мм излучатели позволят ощутить чистый звук. Полноразмерная конструкция предлагает отличную пассивную шумоизоляцию — никто, кроме вас, не услышит ваш разговор или музыку.
Регулируемое оголовье с подкладкой обеспечит комфортную посадку на любой голове, а мягкие амбушюры не будут сильно давить при длительном прослушивании. Отсутствие аккумулятора снимает все ограничения на время воспроизведения. Идеально для прослушивания новых подкастов.
Кабель длиной 2 метра идеально подойдет для подключения к ноутбуку или планшету. Если вы отправляетесь в поездку, этот кабель позволит не вынимать устройство из сумки или кармана для безопасного прослушивания.
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