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Больше не доступен

Полноразмерные наушники

TAH2005BK/00

Ваше время пришло
От любимых мелодий до новых эпизодов подкастов — эти полноразмерные наушники подарят пользователю комфортную посадку и чистый звук. Они идеальны для повседневного использования, а кабеля длиной 2 метра хватит для подключения к вашим любимым устройствам.
Посмотреть все преимущества

Ваше время пришло

  • Мягкие удобные подушечки

  • 40-мм излучатели

  • Легкое оголовье

  • Кабель 2 метра

Любимые звуки

Эти проводные полноразмерные наушники обеспечат комфорт даже при длительном прослушивании. Мощные 40-мм излучатели позволят ощутить чистый звук. Полноразмерная конструкция предлагает отличную пассивную шумоизоляцию — никто, кроме вас, не услышит ваш разговор или музыку.

Максимальный комфорт даже при длительном прослушивании

Регулируемое оголовье с подкладкой обеспечит комфортную посадку на любой голове, а мягкие амбушюры не будут сильно давить при длительном прослушивании. Отсутствие аккумулятора снимает все ограничения на время воспроизведения. Идеально для прослушивания новых подкастов.

Подключайте к любимым устройствам

Кабель длиной 2 метра идеально подойдет для подключения к ноутбуку или планшету. Если вы отправляетесь в поездку, этот кабель позволит не вынимать устройство из сумки или кармана для безопасного прослушивания.

Технические характеристики

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