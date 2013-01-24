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Прекрасный звук для разного контента
Смотрите любимые фильмы и сериалы с комфортом, не отвлекая других людей! Эти беспроводные полноразмерные наушники для телевизора обеспечивают чистый звук с насыщенными низкими частотами без какой-либо задержки. Радиус действия беспроводной сети составляет 100 метров. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прекрасный звук для разного контента
Смотрите любимые фильмы и сериалы с комфортом, не отвлекая других людей! Эти беспроводные полноразмерные наушники для телевизора обеспечивают чистый звук с насыщенными низкими частотами без какой-либо задержки. Радиус действия беспроводной сети составляет 100 метров. Узнать обо всех преимуществах
Прекрасный звук для разного контента
Смотрите любимые фильмы и сериалы с комфортом, не отвлекая других людей! Эти беспроводные полноразмерные наушники для телевизора обеспечивают чистый звук с насыщенными низкими частотами без какой-либо задержки. Радиус действия беспроводной сети составляет 100 метров. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прекрасный звук для разного контента
Смотрите любимые фильмы и сериалы с комфортом, не отвлекая других людей! Эти беспроводные полноразмерные наушники для телевизора обеспечивают чистый звук с насыщенными низкими частотами без какой-либо задержки. Радиус действия беспроводной сети составляет 100 метров. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводные наушники для телевизора
Цена магазина Philips
Итого:
Идеально настроенные 30-мм излучатели обеспечивают чистый, насыщенный звук, а низкие частоты помогут наслаждаться просмотром любимого контента. Полноразмерные амбушюры с комфортной посадкой предлагают качественную пассивную шумоизоляцию. Вы не упустите ни одной реплики персонажа, не отвлекая других.
Эти беспроводные наушники для телевизора автоматически выбирают лучший канал FM-подключения, обеспечивая кристально чистый звук без задержки. Вам не придется ничего настраивать, а с радиусом действия беспроводной связи до 100 метров вы сможете легко прослушивать контент в любой комнате дома.
Эти легкие наушники помогут с максимальным комфортом смотреть ночные сериалы без опасений потревожить спящего ребенка. Оголовье с подкладкой и амбушюры регулируются, обеспечивая идеальную посадку.
Пара аккумуляторных батарей AAA, входящих в комплект, обеспечивает до 18 часов работы в режиме воспроизведения без подзарядки. Зарядка занимает 6 часов.
Звук
Питание
Тюнер/прием/передача
Подключения
Аксессуары
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Размеры