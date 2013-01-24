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    Беспроводные наушники для телевизора

    TAH6005BK/10
    Общая оценка / 5
    • Прекрасный звук для разного контента Прекрасный звук для разного контента Прекрасный звук для разного контента
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      Беспроводные наушники для телевизора

      TAH6005BK/10
      Общая оценка / 5

      Прекрасный звук для разного контента

      Смотрите любимые фильмы и сериалы с комфортом, не отвлекая других людей! Эти беспроводные полноразмерные наушники для телевизора обеспечивают чистый звук с насыщенными низкими частотами без какой-либо задержки. Радиус действия беспроводной сети составляет 100 метров. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводные наушники для телевизора

      Прекрасный звук для разного контента

      Смотрите любимые фильмы и сериалы с комфортом, не отвлекая других людей! Эти беспроводные полноразмерные наушники для телевизора обеспечивают чистый звук с насыщенными низкими частотами без какой-либо задержки. Радиус действия беспроводной сети составляет 100 метров. Узнать обо всех преимуществах

      Прекрасный звук для разного контента

      Смотрите любимые фильмы и сериалы с комфортом, не отвлекая других людей! Эти беспроводные полноразмерные наушники для телевизора обеспечивают чистый звук с насыщенными низкими частотами без какой-либо задержки. Радиус действия беспроводной сети составляет 100 метров. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводные наушники для телевизора

      Прекрасный звук для разного контента

      Смотрите любимые фильмы и сериалы с комфортом, не отвлекая других людей! Эти беспроводные полноразмерные наушники для телевизора обеспечивают чистый звук с насыщенными низкими частотами без какой-либо задержки. Радиус действия беспроводной сети составляет 100 метров. Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводные наушники для телевизора

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Прекрасный звук для разного контента

        • 30-мм излучатели, закрытое оформление
        • Полноразмерные
        • Черный

        Любые фильмы и передачи. Слушайте, не отвлекая других

        Идеально настроенные 30-мм излучатели обеспечивают чистый, насыщенный звук, а низкие частоты помогут наслаждаться просмотром любимого контента. Полноразмерные амбушюры с комфортной посадкой предлагают качественную пассивную шумоизоляцию. Вы не упустите ни одной реплики персонажа, не отвлекая других.

        Беспроводное подключение FM с автонастройкой

        Эти беспроводные наушники для телевизора автоматически выбирают лучший канал FM-подключения, обеспечивая кристально чистый звук без задержки. Вам не придется ничего настраивать, а с радиусом действия беспроводной связи до 100 метров вы сможете легко прослушивать контент в любой комнате дома.

        Легкие и комфортные

        Эти легкие наушники помогут с максимальным комфортом смотреть ночные сериалы без опасений потревожить спящего ребенка. Оголовье с подкладкой и амбушюры регулируются, обеспечивая идеальную посадку.

        18 часов воспроизведения без подзарядки

        Пара аккумуляторных батарей AAA, входящих в комплект, обеспечивает до 18 часов работы в режиме воспроизведения без подзарядки. Зарядка занимает 6 часов.

        Технические характеристики

        • Звук

          Диапазон частот
          20 – 20000  Гц
          Тип магнита
          Неодимовый
          Диаметр излучателя
          30 мм
          Искажения
          < 1 % КНИ при 1 кГц
          Отношение сигнал/шум
          > 60 дБ
          Сопротивление
          24  Ом
          Максимальная входная мощность
          20  мВт
          Чувствительность
          115 при 1 кГц  дБ

        • Питание

          Тип элемента питания
          Тип AAA
          Время зарядки
          6  ч
          Время работы от батарей
          18 ч
          Источник питания
          Кабель

        • Тюнер/прием/передача

          Автонастройка
          Да
          Местоположение антенны
          Внешнее
          Диапазоны тюнера
          FM
          Диапазон передатчика
          100 м

        • Подключения

          Аудиовход (3,5 мм)
          на передатчике

        • Аксессуары

          Адаптер перем./пост. тока
          Да
          Аудиокабель 3,5 мм
          Да
          Трубка антенны
          Да
          В комплекте
          Разъем для Великобритании
          Краткое руководство пользователя
          Да

        • Размеры упаковки

          EAN
          48 95229 11122 6
          Глубина
          10  см
          Вес брутто
          0,926  кг
          высота
          31,3  см
          Вес нетто
          0,598  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Коробка
          Вес упаковки
          0,328  кг
          Тип размещения на полке
          Подвес
          ширина
          24  см

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          GTIN
          1 48 95229 11122 3
          Вес брутто
          3,314  кг
          высота
          32,5  см
          Длина
          32,5  см
          Вес нетто
          1,794  кг
          Вес упаковки
          1,52  кг
          ширина
          26  см

        • Размеры

          Размеры прибора (Ш x Г x В)
          19 * 8 * 20 см
          Вес
          0,207  кг

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