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    Беспроводные наушники

    TAH6506BK/00
    Общая оценка / 5
    • Музыка с вами везде и всегда. Музыка с вами везде и всегда. Музыка с вами везде и всегда.
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      Bluetooth
    • Play Pause

      Беспроводные наушники

      TAH6506BK/00
      Общая оценка / 5

      Музыка с вами везде и всегда.

      Эти невероятно тонкие беспроводные наушники позволяют сфокусироваться на важном. Благодаря функции активного шумоподавления вы можете полностью погрузиться в любимую музыку, где бы вы ни находились. Многозадачность также проста — вы можете выполнять сопряжение одновременно с двумя устройствами. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводные наушники

      Музыка с вами везде и всегда.

      Эти невероятно тонкие беспроводные наушники позволяют сфокусироваться на важном. Благодаря функции активного шумоподавления вы можете полностью погрузиться в любимую музыку, где бы вы ни находились. Многозадачность также проста — вы можете выполнять сопряжение одновременно с двумя устройствами. Узнать обо всех преимуществах

      Музыка с вами везде и всегда.

      Эти невероятно тонкие беспроводные наушники позволяют сфокусироваться на важном. Благодаря функции активного шумоподавления вы можете полностью погрузиться в любимую музыку, где бы вы ни находились. Многозадачность также проста — вы можете выполнять сопряжение одновременно с двумя устройствами. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводные наушники

      Музыка с вами везде и всегда.

      Эти невероятно тонкие беспроводные наушники позволяют сфокусироваться на важном. Благодаря функции активного шумоподавления вы можете полностью погрузиться в любимую музыку, где бы вы ни находились. Многозадачность также проста — вы можете выполнять сопряжение одновременно с двумя устройствами. Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводные наушники

        Беспроводные наушники

        Итого:

        Музыка с вами везде и всегда.

        • Активное шумоподавление
        • Компактные и легкие
        • Сопряжение с несколькими устройствами
        Сосредоточьтесь на музыке. Активное шумоподавление

        Сосредоточьтесь на музыке. Активное шумоподавление

        Хотите снизить шум, когда вы находитесь в пути? Внутренние микрофоны в чашках беспроводных наушников фильтруют неприятный шум двигателя и позволяют наслаждаться вашей музыкой.

        Сопряжение по Bluetooth. Эффективная работа

        Сопряжение по Bluetooth. Эффективная работа

        Оптимизируйте рабочий день. Эти беспроводные наушники могут подключаться к двум устройствам Bluetooth одновременно и переключаться между ними по мере необходимости. Вы можете слушать музыку с ноутбука и отвечать на звонки с телефона.

        Сверхтонкие полноразмерные наушники. Уникальный внешний вид

        Овальные чашки наушников и тонкая конструкция подчеркнут ваш стиль. Полноразмерная конструкция гарантирует герметичность для пассивного подавления внешнего шума, а 32-мм излучатели обеспечивают глубокие басы и чистое, полное деталей звучание.

        30 часов воспроизведения (25 часов с функцией активного шумоподавления)

        30 часов воспроизведения без подзарядки или 25 часов с функцией активного шумоподавления помогут вам использовать эти беспроводные накладные наушники в течение всего дня. Полная зарядка занимает 2 часа. Нужно дополнительное время? 15-минутной зарядки достаточно для 2 часов воспроизведения.

        Встроенные элементы управления. Чистое звучание голоса

        Кнопки для управления позволяют ставить на паузу плейлист, отвечать на звонки, регулировать громкость и активировать голосового ассистента. Подключайте наушники одновременно к 2 устройствам и оцените качественное звучание голоса собеседника.

        Простое хранение. Складная компактная конструкция

        Складная конструкция позволяет удобно хранить наушники в офисном столе. Вы также можете сложить их внутрь для компактного хранения в мягком чехле, который входит в комплект.

        • Звук

          Сопротивление
          32 Ом
          Диаметр излучателя
          32 мм
          Чувствительность
          112 дБ (1 кГц)
          Частотный диапазон
          20 — 20 000 Гц
          Максимальная входная мощность
          20 мВт
          Тип излучателя
          Динамический

        • Возможности ANC

          ANC (активное шумоподавление)
          Да
          Технология ANC
          FB
          Адаптивное ANC
          Да
          Микрофон для активного шумоподавления
          2 микрофона

        • Обмен данными

          Микрофон для звонков
          1 микрофон

        • Подключения

          Версия Bluetooth
          5,0
          Поддерживаемый кодек
          SBC
          Наибольший радиус действия
          До 10
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Отсоединяемый кабель
          Да
          Одновременное подключение
          Да
          Тип беспроводной передачи
          Bluetooth
          Беспроводное соединение
          Да
          Гнездо наушников
          3,5 мм

        • Комфорт

          Тип элементов управления
          Кнопка
          Автовыключение
          Да

        • Дизайн

          Цвет
          Черный
          Складная конструкция
          Плоская/вовнутрь
          Стиль ношения
          Наушники с оголовьем
          Плотная посадка
          Полноразмерные
          Тип чашки
          Закрытого типа
          Заполняющий уши материал
          Синтетическая кожа

        • Питание

          Время воспроизведения музыки (без ANC)
          30 ч
          Время воспроизведения музыки (с ANC)
          25 ч
          Время разговора
          30 ч
          Тип аккумулятора (наушники)
          Литиево-полимерный (встроенный)
          Емкость аккумулятора (наушники)
          300 мА/ч
          Время зарядки
          2
          Быстрая зарядка
          15 мин для 2 часов работы
          Количество батарей
          1 шт.
          Вес аккумулятора (общий)
          7,08 г
          Перезарядка
          Да

        • Голосовой ассистент

          Поддержка голосового ассистента
          Да
          Активация по голосу
          Ручной
          Совместимость с голосовым ассистентом
          • Apple Siri
          • Google Ассистент

        • Аксессуары

          Аудиокабель
          Стереокабель 3,5 мм, длина 1,2 м
          Чехол для хранения
          Мягкий чехол, 1 шт.
          Кабель для зарядки
          Кабель USB-C, 500 мм
          Краткое руководство
          Да

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          20,5
          ширина
          15,5
          высота
          24
          Вес брутто
          1,086
          Вес нетто
          0,435
          Вес упаковки
          0,651
          GTIN
          1 48 95229 11759 1

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип размещения на полке
          Подвес
          высота
          22,5
          ширина
          18,5
          Глубина
          4,5
          Вес брутто
          0,293
          Вес нетто
          0,145
          Вес упаковки
          0,148
          EAN
          48 95229 11759 4

        • Габариты изделия

          высота
          19
          ширина
          16,5
          Глубина
          3,8
          Вес
          0,145

        • UPC

          UPC
          8 40063 20195 8

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            • Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.

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