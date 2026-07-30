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Больше не доступен
TAH6506BK/00
Активное шумоподавление
Компактные и легкие
Сопряжение с несколькими устройствами
Хотите снизить шум, когда вы находитесь в пути? Внутренние микрофоны в чашках беспроводных наушников фильтруют неприятный шум двигателя и позволяют наслаждаться вашей музыкой.
Овальные чашки наушников и тонкая конструкция подчеркнут ваш стиль. Полноразмерная конструкция гарантирует герметичность для пассивного подавления внешнего шума, а 32-мм излучатели обеспечивают глубокие басы и чистое, полное деталей звучание.
Оптимизируйте рабочий день. Эти беспроводные наушники могут подключаться к двум устройствам Bluetooth одновременно и переключаться между ними по мере необходимости. Вы можете слушать музыку с ноутбука и отвечать на звонки с телефона.
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Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.