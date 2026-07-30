Музыка с вами везде и всегда.

Эти невероятно тонкие беспроводные наушники позволяют сфокусироваться на важном. Благодаря функции активного шумоподавления вы можете полностью погрузиться в любимую музыку, где бы вы ни находились. Многозадачность также проста — вы можете выполнять сопряжение одновременно с двумя устройствами.