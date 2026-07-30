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Больше не доступен
TAH8505BK/00
40-мм излучатели, закрытая конструкция
Эти наушники обеспечат качественное звучание в любой поездке. Полная зарядка занимает всего 2 часа. Она позволяет слушать музыку (или общаться) до 30 часов (или 25 часов с включенной функцией активного шумоподавления). Два уровня быстрой зарядки — Rapid Charge и Quick Charge — обеспечат дополнительные 2 или 6 часов воспроизведения.
Останьтесь наедине с собой благодаря активному шумоподавлению. Забудьте о шуме поезда или загруженного офиса после всего одного касания кнопки. Если вы слушаете музыку на улице и хотите слышать звуки города, включите режим восприятия внешних звуков.
От плейлистов до подкастов — идеально откалиброванные звуковые излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают глубокие басы и чистый звук на средних частотах. Мягкие амбушюры закрывают все ухо, обеспечивая герметичность для пассивной шумоизоляции. Легкое и мягкое оголовье можно регулировать, чтобы наушники никогда не путались в ваших волосах.
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