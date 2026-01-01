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Больше не доступен
TAH8507BK/00
Чистое звучание голоса. Лучший звук.
В офисе, дома или в транспорте — эти полноразмерные беспроводные наушники с подключаемым микрофоном созданы для делового общения. Передовая технология шумоподавления устраняет окружающий шум для идеального качества звука во время совещаний и звонков.
Шумоподавление Pro
Чистый звук. Внешний микрофон
Многоточечное соединение по Bluetooth
До 55 часов воспроизведения
Эти легкие беспроводные наушники прекрасно выглядят и помогают максимально сконцентрироваться на том, что вы слушаете. Современная система шумоподавления устраняет нежелательные шумы вокруг вас. А в режиме восприятия внешних звуков вы сможете слушать музыку, не забывая о звуках окружающего мира.
40-мм излучатели с идеальной настройкой обеспечивают высокую детализацию звука и басы в каждой песне или подкасте. Используйте входящий в комплект кабель, чтобы наслаждаться звуком высокого разрешения, доступным на вашем любимом потоковом сервисе. Также в комплекте идет жесткий чехол для надежного хранения.
Смотрите фильм на планшете. Принимайте звонки с телефона. Благодаря многоточечному соединению по Bluetooth к этим наушникам можно одновременно подключить до двух мобильных устройств и переключаться между ними по мере необходимости.
Отзывы
Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.