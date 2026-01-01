Стильный дизайн с шумоподавлением Pro

Эти легкие беспроводные наушники прекрасно выглядят и помогают максимально сконцентрироваться на том, что вы слушаете. Современная система шумоподавления устраняет нежелательные шумы вокруг вас. А в режиме восприятия внешних звуков вы сможете слушать музыку, не забывая о звуках окружающего мира.