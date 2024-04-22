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Больше не доступен

Полноразмерные беспроводные наушники

TAH9505BK/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Создают эффект погружения
Вдохновение. Мотивация. Концентрация. Эти беспроводные полноразмерные наушники с активным шумоподавлением и чистым звуком при звонках помогут вам собраться с силами. Полная совместимость с Google Ассистентом позволит работать продуктивнее.
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  • Шумоподавление Pro

  • Встроенный Google Ассистент

  • Многоточечное соединение по Bluetooth

  • Сенсорное управление

Гибридное активное шумоподавление. Концентрация, когда она вам необходима

Гибридное активное шумоподавление. Концентрация, когда она вам необходима

Если вы хотите забыть о звуках окружающего мира, эти беспроводные наушники помогут погрузиться в прослушивание музыки. Внешний и внутренний микрофоны фильтруют внешний шум. Прикоснитесь к правому наушнику, чтобы активировать режим восприятия внешних звуков.

Круглые полноразмерные наушники. Стильный внешний вид, превосходный звук

Круглые полноразмерные наушники. Стильный внешний вид, превосходный звук

Круглые чашки наушников подчеркивают стильный образ владельца. Полноразмерная конструкция обеспечивает герметичность для пассивного подавления внешнего шума. Излучатели 40 мм с точной настройкой передают глубокие басы, сбалансированные средние частоты и высокие частоты, полные деталей.

Приложение Philips Headphones. Пользовательские настройки звука

Приложение Philips Headphones. Пользовательские настройки звука

Усиление басов. Настройка звучания верхних частот. В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания и переключайтесь между предустановленными режимами ANC одним касанием экрана.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

22/04/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Навушниками задоволений повністю.

Навушниками задоволений повністю, шумодав, якість звуку, батарея все на 5+.

Минусы

Мінусів поки не знайшов.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAH9505BK Накладні бездротові навушники

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAH9505BK Накладні бездротові навушники

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      Примечания

      1. Google является товарным знаком Google LLC. Google Fast Pair недоступен на некоторых языках и в некоторых странах.

      2. Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.