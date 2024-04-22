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Больше не доступен
TAH9505BK/00
Шумоподавление Pro
Встроенный Google Ассистент
Многоточечное соединение по Bluetooth
Сенсорное управление
Если вы хотите забыть о звуках окружающего мира, эти беспроводные наушники помогут погрузиться в прослушивание музыки. Внешний и внутренний микрофоны фильтруют внешний шум. Прикоснитесь к правому наушнику, чтобы активировать режим восприятия внешних звуков.
Круглые чашки наушников подчеркивают стильный образ владельца. Полноразмерная конструкция обеспечивает герметичность для пассивного подавления внешнего шума. Излучатели 40 мм с точной настройкой передают глубокие басы, сбалансированные средние частоты и высокие частоты, полные деталей.
Усиление басов. Настройка звучания верхних частот. В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания и переключайтесь между предустановленными режимами ANC одним касанием экрана.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Nikanor
22/04/2024
Україна
Проверенный покупатель
Навушниками задоволений повністю.
Навушниками задоволений повністю, шумодав, якість звуку, батарея все на 5+.
Минусы
Мінусів поки не знайшов.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAH9505BK Накладні бездротові навушники
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAH9505BK Накладні бездротові навушники
Google является товарным знаком Google LLC. Google Fast Pair недоступен на некоторых языках и в некоторых странах.
Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.