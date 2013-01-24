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    Полноразмерные беспроводные наушники

    TAH9505BK/00
    Общая оценка / 5
    • Создают эффект погружения Создают эффект погружения Создают эффект погружения
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      Bluetooth

      Полноразмерные беспроводные наушники

      TAH9505BK/00
      Общая оценка / 5

      Создают эффект погружения

      Вдохновение. Мотивация. Концентрация. Превосходное активное шумоподавление обеспечивает чистое звучание голоса — это оптимальные беспроводные полноразмерные наушники. Узнать обо всех преимуществах

      Полноразмерные беспроводные наушники

      Создают эффект погружения

      Вдохновение. Мотивация. Концентрация. Превосходное активное шумоподавление обеспечивает чистое звучание голоса — это оптимальные беспроводные полноразмерные наушники. Узнать обо всех преимуществах

      Создают эффект погружения

      Вдохновение. Мотивация. Концентрация. Превосходное активное шумоподавление обеспечивает чистое звучание голоса — это оптимальные беспроводные полноразмерные наушники. Узнать обо всех преимуществах

      Полноразмерные беспроводные наушники

      Создают эффект погружения

      Вдохновение. Мотивация. Концентрация. Превосходное активное шумоподавление обеспечивает чистое звучание голоса — это оптимальные беспроводные полноразмерные наушники. Узнать обо всех преимуществах

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        Полноразмерные беспроводные наушники

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Создают эффект погружения

        • Шумоподавление Pro
        • 40-мм излучатели
        Гибридное активное шумоподавление. Концентрация, когда она вам необходима

        Гибридное активное шумоподавление. Концентрация, когда она вам необходима

        Если вы хотите забыть о звуках окружающего мира, эти беспроводные наушники помогут погрузиться в прослушивание музыки. Внешний и внутренний микрофоны фильтруют внешний шум. Прикоснитесь к правому наушнику, чтобы активировать режим восприятия внешних звуков.

        Круглые полноразмерные наушники. Стильный внешний вид, превосходный звук

        Круглые полноразмерные наушники. Стильный внешний вид, превосходный звук

        Круглые чашки наушников подчеркивают стильный образ владельца. Полноразмерная конструкция обеспечивает герметичность для пассивного подавления внешнего шума. Излучатели 40 мм с точной настройкой передают глубокие басы, сбалансированные средние частоты и высокие частоты, полные деталей.

        Приложение Philips Headphones. Пользовательские настройки звука

        Приложение Philips Headphones. Пользовательские настройки звука

        Усиление басов. Настройка звучания верхних частот. В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания и переключайтесь между предустановленными режимами ANC одним касанием экрана.

        27 часов воспроизведения (с ANC / без ANC)*

        27 часов воспроизведения (с ANC / без ANC)*

        Вне зависимости от того, включена функция ANC или нет, вы получите 27 часов воспроизведения и четкое, полное деталей звучание. Быстрой 15-минутной зарядки хватит еще на 5 часов воспроизведения. Полная зарядка через USB-C занимает 4 часа.

        Амбушюры с эффектом памяти. Сенсорное управление

        Амбушюры с эффектом памяти. Сенсорное управление

        Мягкие амбушюры и удобное оголовье подходят для длительного прослушивания. Элементы сенсорного управления позволяют управлять музыкой и вызовами, а кнопки на правом наушнике — регулировать активное шумоподавление. Чашки наушников складываются для удобства хранения.

        Проводное и беспроводное подключение к любому источнику

        Проводное и беспроводное подключение к любому источнику

        Эти наушники с сертификацией Hi-Res Audio позволят вам погружаться в любимую музыку при подключении к мобильным устройствам, домашним аудиосистемам, телевизору или ноутбуку. Для прослушивания в проводном режиме можно подключить их к аудиоустройствам высокого уровня с помощью съемного кабеля.

        Чистое звучание голоса. Стабильное подключение

        Подключайте одновременно до 2 устройств Bluetooth и оцените качественное звучание голоса собеседника. Голосовой помощник будет озвучивать уведомления с телефона, пока вы слушаете подкаст, подключив наушники к ноутбуку. Для телефонов Android доступно быстрое сопряжение Google.

        Сопряжение одним касанием. Google Fast Pair

        Google Fast Pair позволяет подключать наушники к совместимому устройству Android одним касанием. Расположите их возле устройства Android и получите автоматический запрос на сопряжение.

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Кабель USB
          Кабель USB-C
          Аудиокабель
          Да
          Адаптер для использования в самолете
          Да
          Футляр для переноски
          Да
          Краткое руководство пользователя
          Да

        • Подключения

          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          • Формат передачи: SBC
          • AAC
          Версия Bluetooth
          5,0
          Наибольший радиус действия
          До 10  м

        • Комфорт

          Регулировка громкости
          Да
          Распределение вызовов
          • удержание вызова
          • Переключение между 2 вызовами
          • Ответить/Завершить разговор
          • Сбросить вызов
          • Переключение между разговором и музыкой

        • Дизайн

          цвет
          Черный

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литий-полимерный
          Перезарядка
          Да
          Срок службы аккумулятора
          27 ч*
          Время воспроизведения музыки (без ANC)
          27  часов
          Время воспроизведения музыки (с ANC)
          27  часов
          Время зарядки
          4  ч

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диаметр излучателя
          40 мм
          Частотный диапазон
          20–40 000 Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Максимальная входная мощность
          30  мВт
          Чувствительность
          103 дБ (1 кГц)

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          GTIN
          1 48 95229 11191 9
          Вес брутто
          2,6  кг
          высота
          25,1  см
          Длина
          22,3  см
          Вес нетто
          0,876  кг
          Вес упаковки
          1,724  кг
          ширина
          21,2  см

        • Размеры упаковки

          EAN
          48 95229 11191 2
          Глубина
          6,5  см
          Вес брутто
          0,766  кг
          высота
          25,3  см
          Вес нетто
          0,292  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Вес упаковки
          0,474  кг
          ширина
          20,85  см
          Тип упаковки
          Картон
          Тип размещения на полке
          Оба

        • Габариты изделия

          Глубина
          18,92  см
          высота
          9  см
          Вес
          0,25  кг
          ширина
          17,01  см

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            • Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.
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