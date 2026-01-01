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Больше не доступен

Внешний аккумулятор Philips от Georg Jensen

TAJP10/00

Внешний аккумулятор Philips от Georg Jensen

Внешний аккумулятор, который не только заряжает, но и радует глаз. Тщательно продуманный дизайн с вставками из темно-коричневой кожи, полированной стали и панель индукционной зарядки Qi. В съемный ремешок встроен кабель USB-A – USB-C.

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Мощность и красота

Внешний аккумулятор Philips от Georg Jensen

Максимальная мощность зарядки — 5 Вт

Большая зарядная площадка делает беспроводную зарядку удобной, максимальная мощность зарядки составляет 5 Вт.

Съемный ремешок для переноски можно использовать в качестве кабеля USB-A – USB-C

Темно-коричневый силиконовый ремешок для переноски оснащен разъемами оснащен разъемами USB-A и USB-C для зарядки самого аккумулятора.

Элементы из полированной стали от Georg Jensen

Элементы из полированной стали от Georg Jensen

Технические характеристики

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