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Больше не доступен
TAJP10/00
Внешний аккумулятор Philips от Georg Jensen
Внешний аккумулятор, который не только заряжает, но и радует глаз. Тщательно продуманный дизайн с вставками из темно-коричневой кожи, полированной стали и панель индукционной зарядки Qi. В съемный ремешок встроен кабель USB-A – USB-C.
Большая зарядная площадка делает беспроводную зарядку удобной, максимальная мощность зарядки составляет 5 Вт.
Темно-коричневый силиконовый ремешок для переноски оснащен разъемами оснащен разъемами USB-A и USB-C для зарядки самого аккумулятора.
Элементы из полированной стали от Georg Jensen
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