Внешний аккумулятор Philips от Georg Jensen

Внешний аккумулятор, который не только заряжает, но и радует глаз. Тщательно продуманный дизайн с вставками из темно-коричневой кожи, полированной стали и панель индукционной зарядки Qi. В съемный ремешок встроен кабель USB-A – USB-C.