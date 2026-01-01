Стильное звучание музыки.

Изысканный дизайн и приятный на ощупь корпус. Ткань динамика с шерстяными нитями и верхняя панель из полированной стали сделают эту Bluetooth-колонку центром внимания, куда бы вы ни пошли. Она обеспечит чистое звучание и до 6 часов работы в режиме воспроизведения.