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Больше не доступен
TAJS30/00
Стильное звучание музыки.
Изысканный дизайн и приятный на ощупь корпус. Ткань динамика с шерстяными нитями и верхняя панель из полированной стали сделают эту Bluetooth-колонку центром внимания, куда бы вы ни пошли. Она обеспечит чистое звучание и до 6 часов работы в режиме воспроизведения.
Bluetooth®
Выходная мощность 4 Вт
6 часов воспроизведения
Класс защиты от влаги IPX7
Эта компактная Bluetooth-колонка, созданная в сотрудничестве с Georg Jensen, выглядит минималистично и стильно благодаря особой геометрии конструкции. Верхняя панель из полированной стали создает элегантный контраст с тканью динамика от Kvadrat. Названия брендов на корпусе аккуратно намекают на коллаборацию Philips и Georg Jensen.
Колонка имеет премиальную ткань динамика, созданную на высокотехнологичном производстве Kvadrat. Этот красивый материал с примесью шерсти является акустически прозрачным и обеспечивает идеально звучание без потери деталей.
Полного заряда аккумулятора хватит на 6 часов воспроизведения, а на корпусе устройства есть кнопки регулировки громкости. Устройство можно подключить к такой же портативной колонке Philips Georg Jensen, чтобы наслаждаться стереофоническим звучанием. Для этого нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд.
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