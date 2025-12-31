Всегда безопасно, всегда весело. Ограничение громкости для дома и путешествий*

Эти наушники, специально разработанные для дополнительной защиты детского слуха, ограничивают громкость до 75 dB при прослушивании дома или во время учёбы. Для прослушивания в более шумной обстановке вне дома родители могут с помощью приложения Philips Headphones установить ограничение громкости в режиме поездки на уровне 85 dB.*