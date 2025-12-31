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Детские беспроводные накладные наушники

TAK4200MP/00

2 награды

Доступные варианты

Пурпурный
Пурпурный
Синий
Синий
Розовый
Розовый

Безопасные, увлекательные и удобные для путешествий

Благодаря разноцветным светодиодам на чашках и увлекательной беспроводной функции совместного прослушивания аудио эти наушники обязательно понравятся детям. Громкость ограничена для защиты детского слуха, а специальный режим путешествия позволяет детям безопасно слушать аудио даже в более шумной обстановке.

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Безопасные, увлекательные и удобные для путешествий

  • Беспроводные накладные наушники

  • Громкость ограничена до 85 dB

  • Светодиодная подсветка. Совместное прослушивание аудио

  • Прочные и складные

Всегда безопасно, всегда весело. Ограничение громкости для дома и путешествий*

Всегда безопасно, всегда весело. Ограничение громкости для дома и путешествий*

Эти наушники, специально разработанные для дополнительной защиты детского слуха, ограничивают громкость до 75 dB при прослушивании дома или во время учёбы. Для прослушивания в более шумной обстановке вне дома родители могут с помощью приложения Philips Headphones установить ограничение громкости в режиме поездки на уровне 85 dB.*

Удобство для детей и простота использования

Удобство для детей и простота использования

Большие круглые кнопки управления в нижней части чашек позволяют детям легко пользоваться этими наушниками, а небольшие чашки с мягкими амбушюрами обеспечивают комфорт при ношении. Оголовье с мягкой подкладкой легко регулируется для идеальной посадки, а точки на его задней стороне помогают детям понять, как правильно надевать наушники.

Яркий дизайн со светодиодной подсветкой

Яркий дизайн со светодиодной подсветкой

Яркие светодиоды в чашках в сочетании с многоцветным дизайном делают эти наушники заметными в самом лучшем смысле. Светодиоды можно настроить на свечение разными цветами — отличный вариант для детей, которые хотят выразить собственное чувство стиля.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

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  • 🚚 Бесплатная доставка
  • 🛡️ Расширенная гарантия 3 года
Примечания

  1. Громкость ограничена до 75 dB в обычном режиме и до 85 dB в режиме путешествия в соответствии со стандартами безопасного прослушивания EN 50332.