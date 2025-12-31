Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
TAK4200MP/00
Безопасные, увлекательные и удобные для путешествий
Благодаря разноцветным светодиодам на чашках и увлекательной беспроводной функции совместного прослушивания аудио эти наушники обязательно понравятся детям. Громкость ограничена для защиты детского слуха, а специальный режим путешествия позволяет детям безопасно слушать аудио даже в более шумной обстановке.
Беспроводные накладные наушники
Громкость ограничена до 85 dB
Светодиодная подсветка. Совместное прослушивание аудио
Прочные и складные
Эти наушники, специально разработанные для дополнительной защиты детского слуха, ограничивают громкость до 75 dB при прослушивании дома или во время учёбы. Для прослушивания в более шумной обстановке вне дома родители могут с помощью приложения Philips Headphones установить ограничение громкости в режиме поездки на уровне 85 dB.*
Большие круглые кнопки управления в нижней части чашек позволяют детям легко пользоваться этими наушниками, а небольшие чашки с мягкими амбушюрами обеспечивают комфорт при ношении. Оголовье с мягкой подкладкой легко регулируется для идеальной посадки, а точки на его задней стороне помогают детям понять, как правильно надевать наушники.
Яркие светодиоды в чашках в сочетании с многоцветным дизайном делают эти наушники заметными в самом лучшем смысле. Светодиоды можно настроить на свечение разными цветами — отличный вариант для детей, которые хотят выразить собственное чувство стиля.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
Награды
Отзывы
Громкость ограничена до 75 dB в обычном режиме и до 85 dB в режиме путешествия в соответствии со стандартами безопасного прослушивания EN 50332.