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Больше не доступен

Беспроводные полноразмерные наушники для детей

TAK4607GR/00

Доступные варианты

Зеленый
Зеленый
Серый
Серый
Фиолетовый
Фиолетовый

Оптимально для игр

Эти беспроводные наушники открытого типа помогут вашим детям слушать любимый контент. Ограничивайте время воспроизведения и громкость в приложении Philips. Надежная посадка и регулируемое оголовье обеспечат комфортное ношение на протяжении нескольких лет!

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Оптимально для игр

  • Беспроводные наушники открытого типа

  • Костная проводимость

  • Родительский контроль через приложение

  • Класс защиты от влаги IPX5

Комфортная конструкция открытого типа

Комфортная конструкция открытого типа

Дети просто не могут усидеть на месте! Чаши этих легких наушников будут расположены перед ушами ребенка, чтобы даже во время игры, учебы или прослушивания музыки обеспечивать надежную и комфортную посадку.

Конструкция открытого типа для восприятия окружения

Конструкция открытого типа для восприятия окружения

Эти наушники используют технологию костной проводимости, позволяя детям слушать музыку, учиться или играть. Такие наушники оставят уши открытыми, и ребенок сможет слышать, что происходит вокруг него.

Родители могут ограничивать громкость звучания и время воспроизведения в приложении Philips

Родители могут ограничивать громкость звучания и время воспроизведения в приложении Philips

Легко ограничивайте громкость звука и время воспроизведения в приложении Philips. Уровень громкости (в децибелах) ограничен 85 дБ, но можно выбрать и более низкую максимальную громкость. Выбирайте доступное время воспроизведения за день или за неделю, и голосовое уведомление напомнит ребенку, что время вышло!

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.

  2. Ограничение громкости до< 85 дБ в соответствии со стандартами EN 50332 для безопасного прослушивания.