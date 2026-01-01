Новый образ, когда им захочется

От семейных фотографий и снимков домашних питомцев до фотографий произведений искусства — дисплеи ePaper на чашках наушников позволяют детям весело персонализировать свои наушники без наклеек. Просто выберите фотографию, сохранённую на мобильном устройстве, и загрузите её на дисплей через наше приложение-компаньон. После загрузки изображение остаётся видимым, даже когда наушники выключены.