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Новинка
TAK6000BL/00
Образ, который им нравится. Звук, которому можно доверять.
Познакомьтесь с наушниками, созданными для безопасного прослушивания и регулярного обновления стиля. Дисплеи ePaper на чашках позволяют детям использовать фотографии, чтобы создать индивидуальный образ, который легко менять. Ограничение громкости защищает детский слух дома и в дороге.
Беспроводные накладные наушники
Громкость ограничена до 85 dB
Настраиваемый дисплей ePaper
Прочные и складные
От семейных фотографий и снимков домашних питомцев до фотографий произведений искусства — дисплеи ePaper на чашках наушников позволяют детям весело персонализировать свои наушники без наклеек. Просто выберите фотографию, сохранённую на мобильном устройстве, и загрузите её на дисплей через наше приложение-компаньон. После загрузки изображение остаётся видимым, даже когда наушники выключены.
Эти наушники, специально разработанные для дополнительной защиты детского слуха, ограничивают громкость до 75 dB при прослушивании дома или во время учёбы. Для прослушивания в более шумной обстановке вне дома родители могут с помощью приложения Philips Headphones установить ограничение громкости в режиме поездки на уровне 85 dB.*
Большие круглые кнопки управления в нижней части чашек позволяют детям легко пользоваться этими наушниками, а точки на задней стороне оголовья помогают понять, как правильно их надевать. Мягкое оголовье легко регулируется, а небольшие чашки с мягкими амбушюрами из пены с эффектом памяти бережно адаптируются к растущим ушам, обеспечивая комфортную посадку.
Громкость ограничена до 75 dB в обычном режиме и до 85 dB в режиме путешествия в соответствии со стандартами EN 50332 для безопасного прослушивания.