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  • Образ, который им нравится. Звук, которому можно доверять.
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  • Образ, который им нравится. Звук, которому можно доверять.
  • Образ, который им нравится. Звук, которому можно доверять.
  • Образ, который им нравится. Звук, которому можно доверять.
  • Образ, который им нравится. Звук, которому можно доверять.
  • Образ, который им нравится. Звук, которому можно доверять.
  • Образ, который им нравится. Звук, которому можно доверять.
  • Образ, который им нравится. Звук, которому можно доверять.
  • Образ, который им нравится. Звук, которому можно доверять.
  • Образ, который им нравится. Звук, которому можно доверять.
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  • Образ, который им нравится. Звук, которому можно доверять.
  • Образ, который им нравится. Звук, которому можно доверять.
  • Образ, который им нравится. Звук, которому можно доверять.
  • Образ, который им нравится. Звук, которому можно доверять.
  • Образ, который им нравится. Звук, которому можно доверять.
  • Образ, который им нравится. Звук, которому можно доверять.
  • Образ, который им нравится. Звук, которому можно доверять.
  • Образ, который им нравится. Звук, которому можно доверять.

Новинка

Детские беспроводные накладные наушники

TAK6000BL/00

Образ, который им нравится. Звук, которому можно доверять.

Познакомьтесь с наушниками, созданными для безопасного прослушивания и регулярного обновления стиля. Дисплеи ePaper на чашках позволяют детям использовать фотографии, чтобы создать индивидуальный образ, который легко менять. Ограничение громкости защищает детский слух дома и в дороге.

Посмотреть все преимущества

Образ, который им нравится. Звук, которому можно доверять.

  • Беспроводные накладные наушники

  • Громкость ограничена до 85 dB

  • Настраиваемый дисплей ePaper

  • Прочные и складные

Новый образ, когда им захочется

Новый образ, когда им захочется

От семейных фотографий и снимков домашних питомцев до фотографий произведений искусства — дисплеи ePaper на чашках наушников позволяют детям весело персонализировать свои наушники без наклеек. Просто выберите фотографию, сохранённую на мобильном устройстве, и загрузите её на дисплей через наше приложение-компаньон. После загрузки изображение остаётся видимым, даже когда наушники выключены.

Всегда безопасно, всегда весело. Ограничение громкости для дома и путешествий*

Всегда безопасно, всегда весело. Ограничение громкости для дома и путешествий*

Эти наушники, специально разработанные для дополнительной защиты детского слуха, ограничивают громкость до 75 dB при прослушивании дома или во время учёбы. Для прослушивания в более шумной обстановке вне дома родители могут с помощью приложения Philips Headphones установить ограничение громкости в режиме поездки на уровне 85 dB.*

Комфорт для детей и простота использования

Комфорт для детей и простота использования

Большие круглые кнопки управления в нижней части чашек позволяют детям легко пользоваться этими наушниками, а точки на задней стороне оголовья помогают понять, как правильно их надевать. Мягкое оголовье легко регулируется, а небольшие чашки с мягкими амбушюрами из пены с эффектом памяти бережно адаптируются к растущим ушам, обеспечивая комфортную посадку.

Технические характеристики

Инструкции и документация

Заявление о соответствии ЕС - English (US)

  • PDF файл, 469.9 kB
  • 15 September 2026

Руководство пользователя - English (US)

  • PDF файл, 2.2 MB
  • 3 September 2026

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. Громкость ограничена до 75 dB в обычном режиме и до 85 dB в режиме путешествия в соответствии со стандартами EN 50332 для безопасного прослушивания.