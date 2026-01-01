Приложение Philips Headphones с родительским контролем

В нашем приложении-компаньоне можно установить ограничения времени воспроизведения, чтобы дети не слушали музыку слишком долго. Кроме того, с помощью приложения можно переключить наушники из режима по умолчанию, в котором громкость ограничена до 75 dB, в режим поездки с ограничением громкости до 85 dB.