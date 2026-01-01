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Новинка
TAK6000PK/00
Дизайн, который им нравится. Звук, которому можно доверять.
Познакомьтесь с наушниками, созданными для безопасного прослушивания и регулярного обновления стиля. Дисплеи на основе электронной бумаги на чашках позволяют детям использовать фотографии для создания индивидуального дизайна, который легко менять. Ограничение громкости защищает детский слух дома и в дороге.
Беспроводные накладные наушники
Громкость ограничена до 85 dB
Настраиваемый дисплей на основе электронной бумаги
Прочные и складные
Эти наушники изготовлены из прочных, нетоксичных материалов и способны выдержать интенсивное ежедневное использование детьми. Когда наушники не используются, их можно сложить в плоском виде для удобного хранения в ящике. Также их можно сложить внутрь, превратив в компактный свёрток, который легко помещается в карманах и сумках.
В нашем приложении-компаньоне можно установить ограничения времени воспроизведения, чтобы дети не слушали музыку слишком долго. Кроме того, с помощью приложения можно переключить наушники из режима по умолчанию, в котором громкость ограничена до 75 dB, в режим поездки с ограничением громкости до 85 dB.
От развлечений на выходных до выполнения домашних заданий — эти наушники обеспечивают до 45 часов воспроизведения после полной зарядки (которая занимает 2 часа через USB-C). Отдельная кнопка BT на наушниках позволяет детям легко устанавливать сопряжение со своими устройствами, а многоточечное подключение даёт возможность подключаться к нескольким устройствам одновременно.
Громкость ограничена до 75 dB в обычном режиме и до 85 dB в режиме путешествия в соответствии со стандартами EN 50332 для безопасного прослушивания.