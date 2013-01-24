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    Наушники с микрофоном

    TAKH101PK/00
    Общая оценка / 5
    • Вперед! Вперед! Вперед!
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      Наушники с микрофоном

      TAKH101PK/00
      Общая оценка / 5

      Вперед!

      Пускай дети смотрят, слушают или играют в наушниках, которые не повредят их уши. Эти яркие и удобные наушники имеют ограничение громкости до 85 дБ. Дети смогут наслаждаться любимой музыкой или передачами без вреда для ушей. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Наушники с микрофоном

      Вперед!

      Пускай дети смотрят, слушают или играют в наушниках, которые не повредят их уши. Эти яркие и удобные наушники имеют ограничение громкости до 85 дБ. Дети смогут наслаждаться любимой музыкой или передачами без вреда для ушей. Узнать обо всех преимуществах

      Вперед!

      Пускай дети смотрят, слушают или играют в наушниках, которые не повредят их уши. Эти яркие и удобные наушники имеют ограничение громкости до 85 дБ. Дети смогут наслаждаться любимой музыкой или передачами без вреда для ушей. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Наушники с микрофоном

      Вперед!

      Пускай дети смотрят, слушают или играют в наушниках, которые не повредят их уши. Эти яркие и удобные наушники имеют ограничение громкости до 85 дБ. Дети смогут наслаждаться любимой музыкой или передачами без вреда для ушей. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники с микрофоном

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Вперед!

        • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Накладные
        • Мягкие амбушюры

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        32-мм звуковые излучатели воспроизводят чистый звук.

        Созданные с учетом безопасности ваших ушей, эти наушники располагают 32-мм звуковыми излучателями с ограничением уровня громкости до 85 дБ. Вы сможете расслабиться и быть уверены, что ваши дети не портят свой слух, используя эти наушники.

        Компактный складной дизайн. Простое хранение

        Эти проводные накладные наушники для детей можно сложить вовнутрь для компактного хранения. Идеальное решение для переноски в кармане куртки или сумке.

        Легкие и удобные амбушюры. Идеально для ушей ваших детей

        Мягкие амбушюры и оголовье обеспечат комфорт использования наушников вашими детьми, будь то прослушивание любимых мелодий или просмотр контента на YouTube.

        Простой встроенный пульт с микрофоном для управления музыкой и вызовами

        На шнуре длиной 1,2 метра имеется встроенный пульт с микрофоном. Дети смогут ставить на паузу музыку и отвечать на звонки. Для этого им не понадобится доставать свой смартфон.

        Ограничение громкости до 85 дБ

        Вы сможете расслабиться и быть уверены, что ваши дети не портят свой слух, используя эти наушники.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Тип магнита
          NdFeB
          Диапазон частот
          20 - 20 000  Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Диаметр излучателя
          32 мм
          Максимальная входная мощность
          10 мВт
          Диафрагма
          ПЭТ
          Чувствительность
          95 дБ
          Тип
          динамический

        • Комфорт

          Распределение вызовов
          Ответить/Завершить разговор

        • Дизайн

          цвет
          Розовый

        • Габариты изделия

          высота
          16  см
          ширина
          15  см
          Глубина
          7,3  см
          Длина кабеля
          0  см
          Вес
          0,111  кг

        • Размеры упаковки

          Количество изделий в упаковке
          1
          высота
          20  см
          ширина
          17  см
          Глубина
          8,5  см
          Вес брутто
          0,24  кг
          Вес нетто
          0,111  кг
          Вес упаковки
          0,129  кг
          EAN
          48 95229 10092 3

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          28,6  см
          ширина
          19,3  см
          высота
          23,5  см
          Вес брутто
          0,944  кг
          Вес нетто
          0,333  кг
          Вес упаковки
          0,611  кг
          GTIN
          1 48 95229 10092 0

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