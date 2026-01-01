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Наушники с микрофоном

TAKH101PK/00

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Пускай дети смотрят, слушают или играют в наушниках, которые не повредят их уши. Эти яркие и удобные наушники имеют ограничение громкости до 85 дБ. Дети смогут наслаждаться любимой музыкой или передачами без вреда для ушей.

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  • 32-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Накладные

  • Мягкие амбушюры

Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

32-мм звуковые излучатели воспроизводят чистый звук.

Созданные с учетом безопасности ваших ушей, эти наушники располагают 32-мм звуковыми излучателями с ограничением уровня громкости до 85 дБ. Вы сможете расслабиться и быть уверены, что ваши дети не портят свой слух, используя эти наушники.

Компактный складной дизайн. Простое хранение

Эти проводные накладные наушники для детей можно сложить вовнутрь для компактного хранения. Идеальное решение для переноски в кармане куртки или сумке.

Технические характеристики

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