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Больше не доступен

Наушники с микрофоном

TAKH301BL/00

Делайте то, что хотите

Эти наушники накладного типа помогут детям создать свой стиль и весело проводить время. Они имеют ограничение громкости до 85 дБ и достаточно прочные, чтобы выдержать транспортировку в школьном рюкзаке. Дети могут наклеивать на чашки наушников стикеры или свои рисунки!

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Делайте то, что хотите

  • 32-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Накладные

  • Мягкие амбушюры

Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

32-мм звуковые излучатели воспроизводят чистый звук.

Созданные с учетом безопасности ваших ушей, эти наушники располагают 32-мм звуковыми излучателями с ограничением уровня громкости до 85 дБ. Вы сможете расслабиться и быть уверены, что ваши дети не портят свой слух, используя эти наушники.

Персонализация чашек наушников. Используйте наклейки или свои рисунки

Дети могут персонализировать эти наушники с помощью наклеек или своих рисунков. Прозрачная внешняя панель чашек позволяет вложить внутрь рисунок. Три комплекта наклеек и графических карточек поставляются вместе с наушниками.

Технические характеристики

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