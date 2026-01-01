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Больше не доступен
TAKH301BL/00
Делайте то, что хотите
Эти наушники накладного типа помогут детям создать свой стиль и весело проводить время. Они имеют ограничение громкости до 85 дБ и достаточно прочные, чтобы выдержать транспортировку в школьном рюкзаке. Дети могут наклеивать на чашки наушников стикеры или свои рисунки!
32-мм излучатели, закрытая конструкция
Накладные
Мягкие амбушюры
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Созданные с учетом безопасности ваших ушей, эти наушники располагают 32-мм звуковыми излучателями с ограничением уровня громкости до 85 дБ. Вы сможете расслабиться и быть уверены, что ваши дети не портят свой слух, используя эти наушники.
Дети могут персонализировать эти наушники с помощью наклеек или своих рисунков. Прозрачная внешняя панель чашек позволяет вложить внутрь рисунок. Три комплекта наклеек и графических карточек поставляются вместе с наушниками.
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