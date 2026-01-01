Делайте то, что хотите

Эти наушники накладного типа помогут детям создать свой стиль и весело проводить время. Они имеют ограничение громкости до 85 дБ и достаточно прочные, чтобы выдержать транспортировку в школьном рюкзаке. Дети могут наклеивать на чашки наушников стикеры или свои рисунки!