Делайте то, что хотите

Эти наушники накладного типа помогут детям создать свой стиль и весело проводить время. Они имеют ограничение громкости до 85 дБ и достаточно прочные, чтобы выдержать транспортировку в школьном рюкзаке. Дети могут наклеивать на чашки наушников стикеры или свои рисунки! Узнать обо всех преимуществах