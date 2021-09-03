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  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография передней части продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования

Больше не доступен

Музыкальная микросистема

TAM6805/10

4.5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Все в одном

Интернет-радио, Spotify Connect, Bluetooth и CD-проигрыватель позволяют слушать любую музыку с помощью этой компактной и универсальной микросистемы. Подключайте источники через аудиовход или USB. Оцените насыщенное звучание в компактном корпусе.

Посмотреть все преимущества

Все в одном

  • Интернет-радио, DAB+

  • Bluetooth, Spotify Connect

  • USB, MP3-CD

  • 50 Вт

Вся ваша музыка, подкасты и не только

Вся ваша музыка, подкасты и не только

От любимых мелодий до новых подкастов. Воспроизводите сигнал высокого качества Spotify через Wi-Fi со Spotify Connect. Оцените потоковую передачу плейлистов и другого контента через Bluetooth, с компакт-дисков или иных источников звука, подключаемых через USB.

Интернет-радио. Радио DAB+/FM

Интернет-радио. Радио DAB+/FM

Интернет-радио — это ваш пропуск в мир тысяч радиостанций по всему миру, транслирующих абсолютно все виды контента. Цифровой тюнер обеспечивает кристально чистый прием и позволяет настраивать предустановки для любимых DAB+, FM или интернет-радиостанций.

Акустическая система со встроенным фазоинвертором

Акустическая система со встроенным фазоинвертором

Два динамика встроены в корпус этой универсальной микросистемы. Оцените чистое звучание и энергичные басы с широкополосными излучателями и фазоинверторами. Максимальная мощность 50 Вт позволит слушать музыку на кухне, в офисе и небольших жилых помещениях.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.5

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

03/09/2021

Україна

Україна

Прекрасний виріб.

До такого функціонального і якісного продукту бажано адекватну інструкцію користувача,щоб не вигадувати велосипед.Других зауважень немає.П'ять балів!

Плюсы

Однозначно!

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAM6805 Музична мікросистема

Дата пользования 2020-08-03

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAM6805 Музична мікросистема

Дата пользования 2020-08-03

18/10/2021

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Прекрасний виріб.

Шкода,що немає української мови в меню пристрою!Вважаю,не потрібний CD програвач(для цього потрібна більш серйозна акустика). А так,все чудово.

Плюсы

Однозначно!

Этот отзыв про TAM6805 Музична мікросистема

Дата пользования 2021-06-18

Этот отзыв про TAM6805 Музична мікросистема

Дата пользования 2021-06-18

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