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Все в одном
Интернет-радио, Spotify Connect, Bluetooth и CD-проигрыватель позволяют слушать любую музыку с помощью этой компактной и универсальной микросистемы. Подключайте источники через аудиовход или USB. Оцените насыщенное звучание в компактном корпусе.
Интернет-радио, DAB+
Bluetooth, Spotify Connect
USB, MP3-CD
50 Вт
От любимых мелодий до новых подкастов. Воспроизводите сигнал высокого качества Spotify через Wi-Fi со Spotify Connect. Оцените потоковую передачу плейлистов и другого контента через Bluetooth, с компакт-дисков или иных источников звука, подключаемых через USB.
Интернет-радио — это ваш пропуск в мир тысяч радиостанций по всему миру, транслирующих абсолютно все виды контента. Цифровой тюнер обеспечивает кристально чистый прием и позволяет настраивать предустановки для любимых DAB+, FM или интернет-радиостанций.
Два динамика встроены в корпус этой универсальной микросистемы. Оцените чистое звучание и энергичные басы с широкополосными излучателями и фазоинверторами. Максимальная мощность 50 Вт позволит слушать музыку на кухне, в офисе и небольших жилых помещениях.
4.5
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Рядовий користувач
03/09/2021
Україна
Прекрасний виріб.
До такого функціонального і якісного продукту бажано адекватну інструкцію користувача,щоб не вигадувати велосипед.Других зауважень немає.П'ять балів!
Плюсы
Однозначно!
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAM6805 Музична мікросистема
Дата пользования 2020-08-03
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAM6805 Музична мікросистема
Дата пользования 2020-08-03
Volodimr17.06
18/10/2021
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Прекрасний виріб.
Шкода,що немає української мови в меню пристрою!Вважаю,не потрібний CD програвач(для цього потрібна більш серйозна акустика). А так,все чудово.
Плюсы
Однозначно!
Этот отзыв про TAM6805 Музична мікросистема
Дата пользования 2021-06-18
Этот отзыв про TAM6805 Музична мікросистема
Дата пользования 2021-06-18