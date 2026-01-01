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Moving SoundПолностью беспроводные наушники

TAMS3BK/00

The Buds

Яркие цвета. Мощное звучание. Благодаря смелому дизайну и непринуждённому стилю The Buds создают отличное настроение благодаря тёплому, детализированному звуку и круглому умному зарядному футляру, который легко помещается в кармане. Ваш день, ваши плейлисты, ваш ритм.

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The Buds

  • Впечатляющий звук. Ретро-дизайн

  • Умный зарядный футляр

  • Адаптивное шумоподавление

  • До 42 часов воспроизведения

Погрузитесь в музыку с адаптивным шумоподавлением

Погрузитесь в музыку с адаптивным шумоподавлением

Адаптивное шумоподавление быстро реагирует на окружающую обстановку и в реальном времени подавляет внешние шумы, включая шум ветра. Если вы хотите слышать, что происходит вокруг, режим восприятия окружающих звуков пропускает внешние звуки. Функция быстрого восприятия окружающих звуков усиливает голоса, позволяя разговаривать, не снимая наушников.

Оставайтесь в потоке с круглым умным зарядным футляром

Оставайтесь в потоке с круглым умным зарядным футляром

Этот умный футляр — не просто зарядное устройство: с его помощью можно управлять вызовами, воспроизведением, шумоподавлением и Auracast™ или включать режим звука Lo-Fi. Он даже поможет вам делать фотографии, дистанционно активируя камеру на подключённом устройстве. Анимации виниловой пластинки, кассеты и усилителя позволяют менять оформление цветного сенсорного экрана футляра диагональю 1.47".

Наслаждайтесь музыкой дольше: до 42 часов воспроизведения

Наслаждайтесь музыкой дольше: до 42 часов воспроизведения

При выключенном шумоподавлении полного заряда хватает на 10 часов воспроизведения, а умный зарядный футляр обеспечивает ещё 32 часа (при включённом шумоподавлении — 7 часов и ещё 23 часа от футляра). Для быстрой подзарядки достаточно 15 минут, чтобы получить ещё 3 часа работы. Футляр можно заряжать через USB-C.

Технические характеристики

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