Оставайтесь в потоке с круглым умным зарядным футляром

Этот умный футляр — не просто зарядное устройство: с его помощью можно управлять вызовами, воспроизведением, шумоподавлением и Auracast™ или включать режим звука Lo-Fi. Он даже поможет вам делать фотографии, дистанционно активируя камеру на подключённом устройстве. Анимации виниловой пластинки, кассеты и усилителя позволяют менять оформление цветного сенсорного экрана футляра диагональю 1.47".