Оставайтесь в ритме с круглым умным зарядным футляром

Этот умный футляр — не просто зарядное устройство: с его помощью можно управлять звонками, воспроизведением, шумоподавлением и Auracast™ или включать режим звучания Lo-Fi. Он даже поможет вам делать фотографии, дистанционно активируя камеру на подключённом устройстве. Выбираемые анимации виниловой пластинки, кассеты и усилителя позволяют менять внешний вид цветного сенсорного экрана футляра диагональю 1.47".