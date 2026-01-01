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TAMS3YL/00
The Buds
Яркие цвета. Мощная музыка. Благодаря смелому дизайну и непринуждённому стилю The Buds создают отличное настроение, радуя тёплым, детализированным звучанием, а круглый интеллектуальный зарядный футляр легко помещается в кармане. Ваш день, ваши плейлисты, ваш ритм.
Впечатляющий звук. Дизайн в стиле ретро
Интеллектуальный зарядный футляр
Адаптивное шумоподавление
До 42 часов воспроизведения
Адаптивное шумоподавление быстро реагирует на окружающую обстановку и в реальном времени подавляет внешние шумы, включая шум ветра. Если вы хотите слышать, что происходит вокруг, режим восприятия окружающих звуков пропускает внешние звуки. Функция быстрого восприятия окружающих звуков усиливает голоса, позволяя разговаривать, не снимая наушников.
Этот умный футляр — не просто зарядное устройство: с его помощью можно управлять звонками, воспроизведением, шумоподавлением и Auracast™ или включать режим звучания Lo-Fi. Он даже поможет вам делать фотографии, дистанционно активируя камеру на подключённом устройстве. Выбираемые анимации виниловой пластинки, кассеты и усилителя позволяют менять внешний вид цветного сенсорного экрана футляра диагональю 1.47".
При выключенном шумоподавлении полного заряда хватает на 10 часов воспроизведения, а умный зарядный футляр обеспечивает ещё 32 часа (при включённом шумоподавлении — 7 часов и ещё 23 часа от футляра). Для быстрой подзарядки достаточно 15 минут, чтобы получить ещё 3 часа. Футляр можно заряжать через USB-C.
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