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Больше не доступен
TAPH802BK/00
40-мм излучатели, закрытая конструкция
Полноразмерные
Неделю за неделей эти наушники будут дарить вам радость во время поездок. Полуторачасовой зарядки хватает на 30 часов воспроизведения или общения. Два уровня быстрой зарядки — Rapid Charge и Quick Charge — обеспечат дополнительные 2 или 6 часов воспроизведения. Этого может хватить на несколько дней прослушивания.
Идеально откалиброванные звуковые излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают глубокие басы и чистый звук на средних частотах
Эти беспроводные накладные наушники имеют современную конструкцию с мягкими чашками, которая позволяет складывать их в двух направлениях. Вы можете сложить их в плоское состояние, например для хранения в офисном столе, или внутрь, чтобы носить в сумке или в кармане куртки.
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