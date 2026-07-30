КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения
  • Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения
  • Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения
  • Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения
  • Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения
  • Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения
  • Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения
  • Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения
  • Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения
  • Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения
  • Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения
  • Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения
  • Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения
  • Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения
  • Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения
  • Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения

Больше не доступен

Беспроводные наушники Bluetooth®

TAPH802BK/00

Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения
Куда бы вы ни отправились. Эти беспроводные полноразмерные наушники позволят путешествовать с комфортом благодаря звуку высокой детализации и 30 часам работы в режиме воспроизведения. Вам нужно больше? Функция быстрой зарядки обеспечит от 2 до 6 дополнительных часов работы
Посмотреть все преимущества

Беспроводные наушники со звуком Hi-Res

Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения

  • 40-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Полноразмерные

Для любых поездок. 30 часов воспроизведения.

Неделю за неделей эти наушники будут дарить вам радость во время поездок. Полуторачасовой зарядки хватает на 30 часов воспроизведения или общения. Два уровня быстрой зарядки — Rapid Charge и Quick Charge — обеспечат дополнительные 2 или 6 часов воспроизведения. Этого может хватить на несколько дней прослушивания.

Полный деталей звук. Мощные басы.

Идеально откалиброванные звуковые излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают глубокие басы и чистый звук на средних частотах

Гибкая конструкция

Эти беспроводные накладные наушники имеют современную конструкцию с мягкими чашками, которая позволяет складывать их в двух направлениях. Вы можете сложить их в плоское состояние, например для хранения в офисном столе, или внутрь, чтобы носить в сумке или в кармане куртки.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Фактические данные могут отличаться от заявленных