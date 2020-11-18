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Больше не доступен

Беспроводные полноразмерные наушники, звук Hi-Res

TAPH805BK/00

2.7
| (6) Отзывы
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Слушайте музыку, а не звуки дождя. Вы можете контролировать функцию активного шумоподавления на этих полноразмерных беспроводных наушниках в зависимости от ситуации. А 30 часов работы в режиме воспроизведения и универсальная быстрая зарядка помогут не скучать в длительных поездках
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Полноразмерные беспроводные наушники с активным шумоподавлением

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  • 40-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Полноразмерные

30 часов воспроизведения или общения (25 часов с активным шумоподавлением)

Эти наушники обеспечат качественное звучание в любой поездке. Полная зарядка занимает всего 2 часа. Она позволяет слушать музыку (или общаться) до 30 часов (или 25 часов с включенной функцией активного шумоподавления). Два уровня быстрой зарядки — Rapid Charge и Quick Charge — обеспечат дополнительные 2 или 6 часов воспроизведения.

Активное шумоподавление (ANC). Погрузитесь в музыку

Останьтесь наедине с собой благодаря активному шумоподавлению. Забудьте о шуме поезда или загруженного офиса после всего одного касания кнопки. Если вы слушаете музыку на улице и хотите слышать звуки города, включите режим восприятия внешних звуков.

Комфортное регулируемое оголовье. Мягкие амбушюры

От плейлистов до подкастов — идеально откалиброванные звуковые излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают глубокие басы и чистый звук на средних частотах. Мягкие амбушюры закрывают все ухо, обеспечивая герметичность для пассивной шумоизоляции. Легкое и мягкое оголовье можно регулировать, чтобы наушники никогда не путались в ваших волосах.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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2.7

из 5

6

Отзывы

4
1

18/11/2020

Україна

Україна

Перфектна якість

Багато зручних функцій, якість прекрасна, чистий звук

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAPH805BK Бездрот. накладні навушники з аудіо високої чіткості

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAPH805BK Бездрот. накладні навушники з аудіо високої чіткості

05/02/2021

Україна

Україна

Якісний звук, потужна батарея, зручні.

Якісний звук і дуже зручні. Раніше мав в вуха Jabra то з часом вуха втомлювалися. Тут все гаразд. Для літака є провід. АЛЕ!!! Активне поглинання (мається на увазі робота в протифазі) зовнішнього шуму тут ніяке.

Плюсы

Якісний звук

Минусы

Активне шумоподавлення реалізоване дуже погано

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAPH805BK Бездрот. накладні навушники з аудіо високої чіткості

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAPH805BK Бездрот. накладні навушники з аудіо високої чіткості

17/02/2022

Україна

Україна

Хороший звук в плохом корпусе

По звуку- вопросов нет. Что касается сборки- при ходьбе динамик стучит о корпус наушника, сенсорное управление реагирует на прикосновение плеча в одежде, но это мелочи. Самое "прекрасное" это амбюшуры- которые через 10 месяцев начинают расклеиваться при чём повсюду- на изголовье и самих наушниках. Первый раз наушники заменили на новые по гарантии, сегодня еду в СЦ за вторыми, посмотрим, что будет на этот раз.

Плюсы

Звук

Минусы

Корпус, микрофон, шумодав

Этот отзыв про TAPH805BK Беспроводные полноразмерные наушники, звук Hi-Res

Этот отзыв про TAPH805BK Беспроводные полноразмерные наушники, звук Hi-Res

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