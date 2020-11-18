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Больше не доступен
TAPH805BK/00
40-мм излучатели, закрытая конструкция
Полноразмерные
Эти наушники обеспечат качественное звучание в любой поездке. Полная зарядка занимает всего 2 часа. Она позволяет слушать музыку (или общаться) до 30 часов (или 25 часов с включенной функцией активного шумоподавления). Два уровня быстрой зарядки — Rapid Charge и Quick Charge — обеспечат дополнительные 2 или 6 часов воспроизведения.
Останьтесь наедине с собой благодаря активному шумоподавлению. Забудьте о шуме поезда или загруженного офиса после всего одного касания кнопки. Если вы слушаете музыку на улице и хотите слышать звуки города, включите режим восприятия внешних звуков.
От плейлистов до подкастов — идеально откалиброванные звуковые излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают глубокие басы и чистый звук на средних частотах. Мягкие амбушюры закрывают все ухо, обеспечивая герметичность для пассивной шумоизоляции. Легкое и мягкое оголовье можно регулировать, чтобы наушники никогда не путались в ваших волосах.
2.7
из 5
6
Отзывы
miro06081982
18/11/2020
Україна
Перфектна якість
Багато зручних функцій, якість прекрасна, чистий звук
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAPH805BK Бездрот. накладні навушники з аудіо високої чіткості
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAPH805BK Бездрот. накладні навушники з аудіо високої чіткості
Vasil_W
05/02/2021
Україна
Якісний звук, потужна батарея, зручні.
Якісний звук і дуже зручні. Раніше мав в вуха Jabra то з часом вуха втомлювалися. Тут все гаразд. Для літака є провід. АЛЕ!!! Активне поглинання (мається на увазі робота в протифазі) зовнішнього шуму тут ніяке.
Плюсы
Якісний звук
Минусы
Активне шумоподавлення реалізоване дуже погано
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAPH805BK Бездрот. накладні навушники з аудіо високої чіткості
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAPH805BK Бездрот. накладні навушники з аудіо високої чіткості
Dictator
17/02/2022
Україна
Хороший звук в плохом корпусе
По звуку- вопросов нет. Что касается сборки- при ходьбе динамик стучит о корпус наушника, сенсорное управление реагирует на прикосновение плеча в одежде, но это мелочи. Самое "прекрасное" это амбюшуры- которые через 10 месяцев начинают расклеиваться при чём повсюду- на изголовье и самих наушниках. Первый раз наушники заменили на новые по гарантии, сегодня еду в СЦ за вторыми, посмотрим, что будет на этот раз.
Плюсы
Звук
Минусы
Корпус, микрофон, шумодав
Этот отзыв про TAPH805BK Беспроводные полноразмерные наушники, звук Hi-Res
Этот отзыв про TAPH805BK Беспроводные полноразмерные наушники, звук Hi-Res
Фактические данные могут отличаться от заявленных