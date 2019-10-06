Компактный и умный
Засыпайте под свой любимый подкаст. Зажигайте с самого утра с любимым плэйлистом. Bluetooth-будильник позволяет воспроизводить аудио с ваших мобильных устройств. Он также имеет возможность зарядки через USB или с помощью беспроводной панели Qi. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Компактный и умный
Засыпайте под свой любимый подкаст. Зажигайте с самого утра с любимым плэйлистом. Bluetooth-будильник позволяет воспроизводить аудио с ваших мобильных устройств. Он также имеет возможность зарядки через USB или с помощью беспроводной панели Qi. Узнать обо всех преимуществах
Компактный и умный
Засыпайте под свой любимый подкаст. Зажигайте с самого утра с любимым плэйлистом. Bluetooth-будильник позволяет воспроизводить аудио с ваших мобильных устройств. Он также имеет возможность зарядки через USB или с помощью беспроводной панели Qi. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Компактный и умный
Засыпайте под свой любимый подкаст. Зажигайте с самого утра с любимым плэйлистом. Bluetooth-будильник позволяет воспроизводить аудио с ваших мобильных устройств. Он также имеет возможность зарядки через USB или с помощью беспроводной панели Qi. Узнать обо всех преимуществах
Часы с будильником
Итого:
Большой цифровой дисплей для отображения времени светится за тканевым покрытием этого будильника с Bluetooth.
Кнопки для управления расположены на глянцевой верхней панели, которая также выполняет функцию беспроводной зарядной панели Qi для вашего телефона.
Нажмите для сопряжения, отложенного сигнала, изменения яркости/громкости, воспроизведения/паузы. Для зарядки телефонов предыдущих поколений имеется USB-порт.
Засыпайте крепким сном под звуки любимого подкаста или плэйлиста. Вы можете настроить таймер сна на будильнике для воспроизведения выбранного потока с вашего устройства до 2 часов. По достижении времени таймера динамик отключается. Больше никакого пробуждения посреди ночи для того, чтобы завершать воспроизведение музыки!
Функция двойного будильника позволяет установить два различных будильника. Идеальное решение для тех, кто часто просыпает первый будильник, или если вашему партнеру нужно проснуться раньше, чем вам.
Беспроводная технология Bluetooth®
Зарядка
Часы
Будильник
Комфорт
Звук
Питание
Аксессуары
Размеры