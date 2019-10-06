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Часы с будильником

TAPR702/12
Общая оценка / 5
  • Компактный и умный Компактный и умный Компактный и умный
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    Часы с будильником

    TAPR702/12
    Общая оценка / 5

    Компактный и умный

    Засыпайте под свой любимый подкаст. Зажигайте с самого утра с любимым плэйлистом. Bluetooth-будильник позволяет воспроизводить аудио с ваших мобильных устройств. Он также имеет возможность зарядки через USB или с помощью беспроводной панели Qi. Узнать обо всех преимуществах

    Часы с будильником

    Компактный и умный

    Засыпайте под свой любимый подкаст. Зажигайте с самого утра с любимым плэйлистом. Bluetooth-будильник позволяет воспроизводить аудио с ваших мобильных устройств. Он также имеет возможность зарядки через USB или с помощью беспроводной панели Qi. Узнать обо всех преимуществах

    Компактный и умный

    Засыпайте под свой любимый подкаст. Зажигайте с самого утра с любимым плэйлистом. Bluetooth-будильник позволяет воспроизводить аудио с ваших мобильных устройств. Он также имеет возможность зарядки через USB или с помощью беспроводной панели Qi. Узнать обо всех преимуществах

    Часы с будильником

    Компактный и умный

    Засыпайте под свой любимый подкаст. Зажигайте с самого утра с любимым плэйлистом. Bluetooth-будильник позволяет воспроизводить аудио с ваших мобильных устройств. Он также имеет возможность зарядки через USB или с помощью беспроводной панели Qi. Узнать обо всех преимуществах

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      Часы с будильником

      Часы с будильником

      Итого:

      Компактный и умный

      • Bluetooth®
      • с беспроводной зарядкой телефона

      Простой и удобный дисплей

      Большой цифровой дисплей для отображения времени светится за тканевым покрытием этого будильника с Bluetooth.

      Управление кнопками на глянцевой верхней панели

      Кнопки для управления расположены на глянцевой верхней панели, которая также выполняет функцию беспроводной зарядной панели Qi для вашего телефона.

      Нажмите для сопряжения, отложенного сигнала, изменения яркости/громкости, воспроизведения/паузы

      Нажмите для сопряжения, отложенного сигнала, изменения яркости/громкости, воспроизведения/паузы. Для зарядки телефонов предыдущих поколений имеется USB-порт.

      Таймер сна. Засыпайте, пока слушаете любимые композиции

      Засыпайте крепким сном под звуки любимого подкаста или плэйлиста. Вы можете настроить таймер сна на будильнике для воспроизведения выбранного потока с вашего устройства до 2 часов. По достижении времени таймера динамик отключается. Больше никакого пробуждения посреди ночи для того, чтобы завершать воспроизведение музыки!

      Два будильника. Настраивайте два разных времени срабатывания

      Функция двойного будильника позволяет установить два различных будильника. Идеальное решение для тех, кто часто просыпает первый будильник, или если вашему партнеру нужно проснуться раньше, чем вам.

      • Беспроводная технология Bluetooth®

        Профили
        • A2DP
        • AVRCP
        Диапазон
        10 м (открытое пространство)
        Версия
        V4.2

      • Зарядка

        Беспроводная передача выходной мощности
        Беспроводная передача выходной мощности
        10 Вт
        USB-устройства
        5 В, 1 А

      • Часы

        Тип
        Цифровой дисплей
        Формат времени
        • 12 ч
        • 24 ч
        Дисплей
        светодиодный

      • Будильник

        Источник будильника
        • Звуковой сигнал
        • Bluetooth
        Кол-во сигналов будильника
        2
        Отложенный сигнал (повтор будильника)
        Да, 9 мин.
        Таймер отключения
        15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Вверх/вниз
        Будильники
        • Время двойного будильника
        • "Мягкий" будильник
        • Повтор сигнала (после пробуждения)
        • Bluetooth или звуковой сигнал
        Яркость дисплея
        Высокая/средняя/низкая
        Таймер отключения
        Да

      • Звук

        Звуковая система
        Стерео
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2 Втx2
        Регулятор громкости
        цифровой

      • Питание

        Тип питания
        Входной разъем питания переменного тока
        Источник питания
        100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 1 Вт
        Запасная батарея
        AAA — 2 шт. (не входят в комплект)

      • Аксессуары

        Краткое руководство пользователя
        Да
        Гарантия
        Гарантийный талон

      • Размеры

        Тип упаковки
        D-бокс
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        225 x 85 x 167 мм
        Вес нетто
        0,475  кг
        Вес брутто
        0,625  кг
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        135 x 135 x 61  миллиметра
        Вес продукта
        0,3  кг

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