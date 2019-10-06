Больше преимуществ
Куда бы вы ни отправились, возьмите в поездку интернет-радио Philips. Помимо поддержки интернет-радиостанций, DAB и FM вы также можете подключить его через Spotify Connect и выполнять потоковую передачу звука с мобильного устройства. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Больше преимуществ
Куда бы вы ни отправились, возьмите в поездку интернет-радио Philips. Помимо поддержки интернет-радиостанций, DAB и FM вы также можете подключить его через Spotify Connect и выполнять потоковую передачу звука с мобильного устройства. Узнать обо всех преимуществах
Больше преимуществ
Куда бы вы ни отправились, возьмите в поездку интернет-радио Philips. Помимо поддержки интернет-радиостанций, DAB и FM вы также можете подключить его через Spotify Connect и выполнять потоковую передачу звука с мобильного устройства. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Больше преимуществ
Куда бы вы ни отправились, возьмите в поездку интернет-радио Philips. Помимо поддержки интернет-радиостанций, DAB и FM вы также можете подключить его через Spotify Connect и выполнять потоковую передачу звука с мобильного устройства. Узнать обо всех преимуществах
Интернет-радио
Итого:
Музыка. Радиопередачи. Документальные истории. Интернет-радио — это ваш пропуск в мир тысяч радиостанций по всему миру, транслирующих абсолютно все виды контента. Цифровой тюнер радиосигнала обеспечивает кристально чистый прием и позволяет настраивать до 20 предустановок для любимых DAB+, FM или интернет-радиостанций.
Матово-черный корпус из дерева, цветной дисплей высокой яркости и черная металлическая решетка динамика. На дисплее отображается обложка альбома, информация о песне из Spotify Connect и логотип интернет- или DAB-радиостанции.
Широкополосный динамик 3" обеспечивает чистый звук. Фазоинвертор расширяет НЧ-диапазон и позволяет наслаждаться мощными басами. Радиус действия беспроводной сети составляет 10 м.
Слушаете на Spotify? Это интернет-радио с Bluetooth поддерживает технологию Spotify Connect. Используйте мобильное устройство как пульт ДУ, пока радио будет принимать сигнал Spotify высочайшего качества напрямую с серверов Spotify. Вы также можете выполнять потоковую передачу с других музыкальных сервисов через мобильное устройство.
Таймер сна позволяет засыпать крепким сном под звуки любимой радиостанции. Функция двойного будильника позволяет установить два различных будильника. Идеальное решение для тех, кто часто просыпает первый будильник, или если вашему партнеру нужно проснуться раньше, чем вам.
Фазоинвертор. Полноценные и мощные низкие частоты
Тюнер/прием/передача
Звук
Беспроводная технология Bluetooth®
Комфорт
Дисплей
Питание
Аксессуары
Размеры