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Больше не доступен

Интернет-радио

TAPR802/12

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Куда бы вы ни отправились, возьмите в поездку интернет-радио Philips. Помимо поддержки интернет-радиостанций, DAB и FM вы также можете подключить его через Spotify Connect и выполнять потоковую передачу звука с мобильного устройства.

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  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Интернет-радио. Тысячи радиостанций у вас под рукой

Музыка. Радиопередачи. Документальные истории. Интернет-радио — это ваш пропуск в мир тысяч радиостанций по всему миру, транслирующих абсолютно все виды контента. Цифровой тюнер радиосигнала обеспечивает кристально чистый прием и позволяет настраивать до 20 предустановок для любимых DAB+, FM или интернет-радиостанций.

Беспроводная потоковая передача музыки по Bluetooth

DAB+/FM цифровое радио

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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