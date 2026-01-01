Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
TAPR802/12
Больше преимуществ
Куда бы вы ни отправились, возьмите в поездку интернет-радио Philips. Помимо поддержки интернет-радиостанций, DAB и FM вы также можете подключить его через Spotify Connect и выполнять потоковую передачу звука с мобильного устройства.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Музыка. Радиопередачи. Документальные истории. Интернет-радио — это ваш пропуск в мир тысяч радиостанций по всему миру, транслирующих абсолютно все виды контента. Цифровой тюнер радиосигнала обеспечивает кристально чистый прием и позволяет настраивать до 20 предустановок для любимых DAB+, FM или интернет-радиостанций.
Отзывы