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Интернет-радио

TAPR802/12
Общая оценка / 5
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    Интернет-радио

    TAPR802/12
    Общая оценка / 5

    Больше преимуществ

    Куда бы вы ни отправились, возьмите в поездку интернет-радио Philips. Помимо поддержки интернет-радиостанций, DAB и FM вы также можете подключить его через Spotify Connect и выполнять потоковую передачу звука с мобильного устройства. Узнать обо всех преимуществах

    Интернет-радио

    Больше преимуществ

    Куда бы вы ни отправились, возьмите в поездку интернет-радио Philips. Помимо поддержки интернет-радиостанций, DAB и FM вы также можете подключить его через Spotify Connect и выполнять потоковую передачу звука с мобильного устройства. Узнать обо всех преимуществах

    Больше преимуществ

    Куда бы вы ни отправились, возьмите в поездку интернет-радио Philips. Помимо поддержки интернет-радиостанций, DAB и FM вы также можете подключить его через Spotify Connect и выполнять потоковую передачу звука с мобильного устройства. Узнать обо всех преимуществах

    Интернет-радио

    Больше преимуществ

    Куда бы вы ни отправились, возьмите в поездку интернет-радио Philips. Помимо поддержки интернет-радиостанций, DAB и FM вы также можете подключить его через Spotify Connect и выполнять потоковую передачу звука с мобильного устройства. Узнать обо всех преимуществах

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      Интернет-радио

      Интернет-радио

      Итого:

      Больше преимуществ

      • DAB+
      • Spotify Connect
      • Bluetooth®

      Интернет-радио. Тысячи радиостанций у вас под рукой

      Музыка. Радиопередачи. Документальные истории. Интернет-радио — это ваш пропуск в мир тысяч радиостанций по всему миру, транслирующих абсолютно все виды контента. Цифровой тюнер радиосигнала обеспечивает кристально чистый прием и позволяет настраивать до 20 предустановок для любимых DAB+, FM или интернет-радиостанций.

      Большой цветной дисплей 2,4" для удобства при просмотре

      Матово-черный корпус из дерева, цветной дисплей высокой яркости и черная металлическая решетка динамика. На дисплее отображается обложка альбома, информация о песне из Spotify Connect и логотип интернет- или DAB-радиостанции.

      Широкополосный излучатель 3". Чистый звук во всех деталях

      Широкополосный динамик 3" обеспечивает чистый звук. Фазоинвертор расширяет НЧ-диапазон и позволяет наслаждаться мощными басами. Радиус действия беспроводной сети составляет 10 м.

      Spotify Connect. Используйте мобильное устройство как пульт ДУ для Spotify

      Слушаете на Spotify? Это интернет-радио с Bluetooth поддерживает технологию Spotify Connect. Используйте мобильное устройство как пульт ДУ, пока радио будет принимать сигнал Spotify высочайшего качества напрямую с серверов Spotify. Вы также можете выполнять потоковую передачу с других музыкальных сервисов через мобильное устройство.

      Встроенная функция часов с двумя будильниками и таймером сна

      Таймер сна позволяет засыпать крепким сном под звуки любимой радиостанции. Функция двойного будильника позволяет установить два различных будильника. Идеальное решение для тех, кто часто просыпает первый будильник, или если вашему партнеру нужно проснуться раньше, чем вам.

      Фазоинвертор. Полноценные и мощные низкие частоты

      Фазоинвертор. Полноценные и мощные низкие частоты

      • Тюнер/прием/передача

        Автоматическая цифровая настройка
        Да
        Диапазоны тюнера
        • Интернет-радио
        • DAB/DAB+
        • FM
        Цифровое радиовещание (DAB)
        • отображение сведений
        • меню
        • интеллектуальное сканирование
        Сохранение радиостанций
        20

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        3 Вт
        Регулировка громкости
        поворотный регулятор (цифровой)

      • Беспроводная технология Bluetooth®

        Профили
        • A2DP
        • AVRCP
        Диапазон
        10 м (открытое пространство)
        Версия
        V4.2

      • Комфорт

        Обновление часов
        DAB / интернет-радио
        Будильники
        • Цифровое радиовещание (DAB)
        • FM
        • Интернет-радио
        • звуковой сигнал
        Кол-во сигналов будильника
        2

      • Дисплей

        Тип
        Цветной TFT-дисплей 2,4"

      • Питание

        Электропитание
        5 В перем. тока, 2 А
        Источник питания
        100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

      • Аксессуары

        Краткое руководство пользователя
        Да
        Кабели/подключение
        Адаптер перем./пост. тока

      • Размеры

        Ширина продукта
        185  миллиметра
        Глубина продукта
        102  миллиметра
        Высота продукта
        106  миллиметра
        Вес продукта
        0,74  кг
        Ширина упаковки
        272  миллиметра
        Глубина упаковки
        134  миллиметра
        Высота упаковки
        151  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        0,98  кг

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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