Больше преимуществ

Куда бы вы ни отправились, возьмите в поездку интернет-радио Philips. Помимо поддержки интернет-радиостанций, DAB и FM вы также можете подключить его через Spotify Connect и выполнять потоковую передачу звука с мобильного устройства. Узнать обо всех преимуществах