Сверхпортативное устройство с разъемом для наушников для приватного прослушивания

За счет своей компактности этот аналоговый радиоприемник с легкостью помещается в карман. Его также можно повесить на запястье с помощью входящего в комплект ремешка. Питание обеспечивается от двух батарей типа AAA. Устройство также оснащено разъемом для наушников для приватного прослушивания, что идеально, например, для прослушивания последних спортивных новостей прямо во время шопинга.