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TAR1509/00
FM/AM
Аналоговая настройка
Работает от батареек
Этот сверхпортативный FM/AM-радиоприемник обеспечивает четкое и чистое звучание любимых радиостанций. Аналоговая настройка позволяет легко находить то, что вам нужно, а длинная телескопическая антенна обеспечивает прием сигнала высочайшего качества, где бы вы ни находились.
С помощью двух дисковых регуляторов можно настраивать радио и регулировать громкость, а удобный боковой переключатель позволяет переключаться между диапазонами FM и AM. В большом и четком окошке настройки отображается настроенная частота, а светодиодный индикатор загорается, когда сигнал достигает высокого уровня.
За счет своей компактности этот аналоговый радиоприемник с легкостью помещается в карман. Его также можно повесить на запястье с помощью входящего в комплект ремешка. Питание обеспечивается от двух батарей типа AAA. Устройство также оснащено разъемом для наушников для приватного прослушивания, что идеально, например, для прослушивания последних спортивных новостей прямо во время шопинга.
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