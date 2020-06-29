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    Радиочасы

    TAR3505/12
    Общая оценка / 5
    • Просыпайтесь под чистое звучание радио Просыпайтесь под чистое звучание радио Просыпайтесь под чистое звучание радио
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      Радиочасы

      TAR3505/12
      Общая оценка / 5

      Просыпайтесь под чистое звучание радио

      Начинайте новый день под звуки любимой радиостанции! Эти радиочасы поддерживают стандарты DAB+ и FM, чтобы вы могли выбирать из сотен радиостанций с чистым звучанием. Слушаете радио в вечернее время? Функция таймера сна поможет не оставить радио включенным на ночь. Узнать обо всех преимуществах

      Радиочасы

      Просыпайтесь под чистое звучание радио

      Начинайте новый день под звуки любимой радиостанции! Эти радиочасы поддерживают стандарты DAB+ и FM, чтобы вы могли выбирать из сотен радиостанций с чистым звучанием. Слушаете радио в вечернее время? Функция таймера сна поможет не оставить радио включенным на ночь. Узнать обо всех преимуществах

      Просыпайтесь под чистое звучание радио

      Начинайте новый день под звуки любимой радиостанции! Эти радиочасы поддерживают стандарты DAB+ и FM, чтобы вы могли выбирать из сотен радиостанций с чистым звучанием. Слушаете радио в вечернее время? Функция таймера сна поможет не оставить радио включенным на ночь. Узнать обо всех преимуществах

      Радиочасы

      Просыпайтесь под чистое звучание радио

      Начинайте новый день под звуки любимой радиостанции! Эти радиочасы поддерживают стандарты DAB+ и FM, чтобы вы могли выбирать из сотен радиостанций с чистым звучанием. Слушаете радио в вечернее время? Функция таймера сна поможет не оставить радио включенным на ночь. Узнать обо всех преимуществах

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        Радиочасы

        Радиочасы

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        Итого:

        Просыпайтесь под чистое звучание радио

        • DAB+
        • Двойной будильник

        Качественный прием радиостанций и компактный корпус

        От потокового воспроизведения музыки до последних новостей — это цифровое радио откроет вам дверь в мир качественного звука. Тюнер DAB+ обеспечит стабильный прием сигнала; также вы сможете можете задать до 20 предустановок для любимых радиостанций. Время четко отображается на дисплее.

        Таймер сна. Засыпайте под звуки любимой радиостанции

        Засыпайте крепким сном под звуки любимой станции. Вы можете настроить на часах таймер сна для воспроизведения радио до 2 часов. По достижении времени таймера радио отключается.

        Два будильника. Одни часы, два времени пробуждения

        Функция двойного будильника позволяет настраивать два разных времени пробуждения, а мягкое пробуждение — это нарастающий уровень громкости сигнала для более естественного пробуждения. Вы можете выбрать сигнал будильника или любимую радиостанцию.

        Автосинхронизация времени. Резервные батареи на случай отключения электричества

        Этот будильник автоматически синхронизирует время и имеет резервные батареи. В случае перебоев с электричеством вам не придется настраивать его заново, а настройки будут сохранены.

        "Мягкое" пробуждение. Нарастающий уровень громкости сигнала или радиостанции.

        Функция "Мягкое пробуждение" — это нарастающий уровень громкости сигнала для более естественного пробуждения. Вы можете выбрать сигнал будильника или любимую радиостанцию.

        • Тюнер/прием/передача

          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Диапазоны тюнера
          • FM
          • DAB/DAB+
          Цифровое радиовещание (DAB)
          • отображение сведений
          • меню
          • интеллектуальное сканирование
          Количество предустановок радиостанций
          20 (FM), 20 (DAB)
          RDS
          Нет

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          1 ватт
          Звуковая система
          Моно

        • Громкоговорители

          Количество широкополосных излучателей
          1
          Диаметр широкополосного излучателя
          2"

        • Подключения

          Аудиовход
          Нет
          Bluetooth
          Нет

        • Часы

          Дисплей
          ЖК
          Тип
          Цифровой дисплей
          Формат времени
          • 12 ч
          • 24 ч

        • Будильник

          Кол-во сигналов будильника
          2
          Источник будильника
          • Цифровое радио (DAB)
          • FM-радио
          • Звуковой сигнал
          Отложенный сигнал (повтор будильника)
          Да, 9 минут
          Таймер отключения
          15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.

        • Комфорт

          Цвет подсветки
          Белый
          Яркость дисплея
          Высокая/средняя/низкая
          Регулировка громкости
          Вверх/вниз

        • Питание

          Тип питания
          Входной разъем питания переменного тока
          Входная мощность (перем. ток)
          100—240 В, 50/60 Гц
          Энергопотребление в режиме работы
          <3 Вт
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 1 Вт
          Запасная батарея
          AAA — 2 шт. (не входят в комплект)

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Краткое руководство пользователя
          • Гарантийный сертификат

        • Габариты изделия

          Глубина
          13,1  см
          высота
          5,4  см
          Вес
          0,268  кг
          ширина
          13,1  см

        • Размеры упаковки

          EAN
          48 95229 10823 3
          Глубина
          6  см
          Вес брутто
          0,414  кг
          высота
          17  см
          Вес нетто
          0,268  кг
          Вес упаковки
          0,146  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Коробка
          ширина
          13,6  см
          Тип размещения на полке
          Укладка

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Краткое руководство пользователя
        • Гарантийный сертификат

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