Просыпайтесь под чистое звучание радио

Начинайте новый день под звуки любимой радиостанции! Эти радиочасы поддерживают стандарты DAB+ и FM, чтобы вы могли выбирать из сотен радиостанций с чистым звучанием. Слушаете радио в вечернее время? Функция таймера сна поможет не оставить радио включенным на ночь. Узнать обо всех преимуществах