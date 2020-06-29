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Просыпайтесь под чистое звучание радио
Начинайте новый день под звуки любимой радиостанции! Эти радиочасы поддерживают стандарты DAB+ и FM, чтобы вы могли выбирать из сотен радиостанций с чистым звучанием. Слушаете радио в вечернее время? Функция таймера сна поможет не оставить радио включенным на ночь. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Просыпайтесь под чистое звучание радио
Начинайте новый день под звуки любимой радиостанции! Эти радиочасы поддерживают стандарты DAB+ и FM, чтобы вы могли выбирать из сотен радиостанций с чистым звучанием. Слушаете радио в вечернее время? Функция таймера сна поможет не оставить радио включенным на ночь. Узнать обо всех преимуществах
Просыпайтесь под чистое звучание радио
Начинайте новый день под звуки любимой радиостанции! Эти радиочасы поддерживают стандарты DAB+ и FM, чтобы вы могли выбирать из сотен радиостанций с чистым звучанием. Слушаете радио в вечернее время? Функция таймера сна поможет не оставить радио включенным на ночь. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Просыпайтесь под чистое звучание радио
Начинайте новый день под звуки любимой радиостанции! Эти радиочасы поддерживают стандарты DAB+ и FM, чтобы вы могли выбирать из сотен радиостанций с чистым звучанием. Слушаете радио в вечернее время? Функция таймера сна поможет не оставить радио включенным на ночь. Узнать обо всех преимуществах
Радиочасы
Итого:
От потокового воспроизведения музыки до последних новостей — это цифровое радио откроет вам дверь в мир качественного звука. Тюнер DAB+ обеспечит стабильный прием сигнала; также вы сможете можете задать до 20 предустановок для любимых радиостанций. Время четко отображается на дисплее.
Засыпайте крепким сном под звуки любимой станции. Вы можете настроить на часах таймер сна для воспроизведения радио до 2 часов. По достижении времени таймера радио отключается.
Функция двойного будильника позволяет настраивать два разных времени пробуждения, а мягкое пробуждение — это нарастающий уровень громкости сигнала для более естественного пробуждения. Вы можете выбрать сигнал будильника или любимую радиостанцию.
Этот будильник автоматически синхронизирует время и имеет резервные батареи. В случае перебоев с электричеством вам не придется настраивать его заново, а настройки будут сохранены.
Функция "Мягкое пробуждение" — это нарастающий уровень громкости сигнала для более естественного пробуждения. Вы можете выбрать сигнал будильника или любимую радиостанцию.
Тюнер/прием/передача
Звук
Громкоговорители
Подключения
Часы
Будильник
Комфорт
Питание
Аксессуары
Габариты изделия
Размеры упаковки
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