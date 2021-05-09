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    Радиочасы

    TAR4406/12
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    • Заряд бодрости на весь день Заряд бодрости на весь день Заряд бодрости на весь день
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      Радиочасы

      TAR4406/12
      Общая оценка / 5

      Заряд бодрости на весь день

      Получите заряд бодрости на весь день. Этот FM-радиобудильник позволяет заряжать мобильное устройство во время сна и пробуждает вас мягким нарастающим сигналом будильника или звуками любимой радиостанции. А таймер сна поможет легко засыпать, слушая радио. Узнать обо всех преимуществах

      Радиочасы

      Заряд бодрости на весь день

      Получите заряд бодрости на весь день. Этот FM-радиобудильник позволяет заряжать мобильное устройство во время сна и пробуждает вас мягким нарастающим сигналом будильника или звуками любимой радиостанции. А таймер сна поможет легко засыпать, слушая радио. Узнать обо всех преимуществах

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        Радиочасы

        Радиочасы

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        Заряд бодрости на весь день

        • Зеркальный корпус
        • Цифровая настройка FM
        • Зарядка телефона через USB
        Зеркальный дисплей с большими цифрами

        Зеркальный дисплей с большими цифрами

        На этих FM-радиочасах с будильником легко смотреть время благодаря большим цифрам на зеркальном дисплее с возможностью регулировки яркости. Простое управление позволяет настраивать будильник, громкость и радиостанции.

        USB-порт. Заряжайте свой телефон

        USB-порт. Заряжайте свой телефон

        Удобный USB-порт позволяет использовать питание радио для зарядки телефона, пока вы спите. Этот будильник также оснащен резервным аккумулятором. В случае отключения электричества вам не придется заново настраивать время, а будильник все равно сработает вовремя.

        Два будильника. Настраивайте два разных времени срабатывания

        Два будильника. Настраивайте два разных времени срабатывания

        Функция двойного будильника позволяет установить два будильника, настраивая в качестве сигнала для каждого из них звуки радиостанции или сигнал будильника. Идеальное решение для тех, кто часто просыпает первый будильник, или если вашему партнеру нужно проснуться раньше, чем вам.

        Таймер сна. Засыпайте, пока слушаете любимую радиостанцию

        Таймер сна. Засыпайте, пока слушаете любимую радиостанцию

        Засыпайте крепким сном под звуки любимой радиостанции. Вы можете настроить на часах таймер сна для воспроизведения выбранной радиостанции до двух часов. По достижении времени таймера радио отключается.

        Мягкое пробуждение. Нарастающий уровень громкости сигнала или радиостанции

        Мягкое пробуждение. Нарастающий уровень громкости сигнала или радиостанции

        Оцените заряд бодрости на весь день благодаря функции мягкого пробуждения. Какой бы сигнал будильника или радиостанцию вы ни выбрали, они начнут звучать с постепенным нарастанием громкости. Больше никакого резкого пробуждения!

        Резервные батареи в случае перебоев с электричеством

        Резервное питание от батарей позволяет сохранить показания времени в случае отключения сетевого питания

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          700 мВт
          Звуковая система
          Моно

        • Громкоговорители

          Диаметр широкополосного излучателя
          1,5"
          Количество широкополосных излучателей
          1

        • Подключения

          Bluetooth
          Нет
          Аудиовход
          Нет

        • Тюнер/прием/передача

          Антенна
          Антенна FM
          Диапазоны тюнера
          FM
          Количество предустановок радиостанций
          20
          RDS
          Нет
          Диапазон частот — FM
          87,5–108  МГц

        • Питание

          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 1 Вт
          Тип питания
          Входной разъем питания переменного тока
          Запасная батарея
          AAA — 2 шт. (не входят в комплект)
          Входная мощность (перем. ток)
          100—240 В, 50/60 Гц
          Энергопотребление в режиме работы
          <7,5 Вт

        • Размеры упаковки

          высота
          11.6  см
          Тип упаковки
          Коробка
          Тип размещения на полке
          На подставке
          ширина
          13.3  см
          Глубина
          11.8  см
          Количество изделий в упаковке
          1
          EAN
          48 95229 11665 8
          Вес брутто
          0.441  кг
          Вес нетто
          0.374  кг
          Вес упаковки
          0.067  кг

        • Габариты изделия

          высота
          11  см
          ширина
          11  см
          Глубина
          7.5  см
          Вес
          0.22  кг

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Краткое руководство пользователя
          • Гарантийный сертификат

        • Будильник

          Источник будильника
          • FM-радио
          • Звуковой сигнал
          Кол-во сигналов будильника
          2
          Таймер отключения
          15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.
          Отложенный сигнал (повтор будильника)
          Да, 9 минут

        • Зарядка

          USB-устройства
          5 В, 1 А

        • Часы

          Дисплей
          светодиодный
          Тип
          Цифровой дисплей
          Формат времени
          • 12 ч
          • 24 ч

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Краткое руководство пользователя
        • Гарантийный сертификат

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