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Заряд бодрости на весь день
Получите заряд бодрости на весь день. Этот FM-радиобудильник позволяет заряжать мобильное устройство во время сна и пробуждает вас мягким нарастающим сигналом будильника или звуками любимой радиостанции. А таймер сна поможет легко засыпать, слушая радио. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Заряд бодрости на весь день
Получите заряд бодрости на весь день. Этот FM-радиобудильник позволяет заряжать мобильное устройство во время сна и пробуждает вас мягким нарастающим сигналом будильника или звуками любимой радиостанции. А таймер сна поможет легко засыпать, слушая радио. Узнать обо всех преимуществах
Радиочасы
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На этих FM-радиочасах с будильником легко смотреть время благодаря большим цифрам на зеркальном дисплее с возможностью регулировки яркости. Простое управление позволяет настраивать будильник, громкость и радиостанции.
Удобный USB-порт позволяет использовать питание радио для зарядки телефона, пока вы спите. Этот будильник также оснащен резервным аккумулятором. В случае отключения электричества вам не придется заново настраивать время, а будильник все равно сработает вовремя.
Функция двойного будильника позволяет установить два будильника, настраивая в качестве сигнала для каждого из них звуки радиостанции или сигнал будильника. Идеальное решение для тех, кто часто просыпает первый будильник, или если вашему партнеру нужно проснуться раньше, чем вам.
Засыпайте крепким сном под звуки любимой радиостанции. Вы можете настроить на часах таймер сна для воспроизведения выбранной радиостанции до двух часов. По достижении времени таймера радио отключается.
Оцените заряд бодрости на весь день благодаря функции мягкого пробуждения. Какой бы сигнал будильника или радиостанцию вы ни выбрали, они начнут звучать с постепенным нарастанием громкости. Больше никакого резкого пробуждения!
Резервное питание от батарей позволяет сохранить показания времени в случае отключения сетевого питания
Звук
Громкоговорители
Подключения
Тюнер/прием/передача
Питание
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Будильник
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