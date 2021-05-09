Два будильника. Настраивайте два разных времени срабатывания

Функция двойного будильника позволяет установить два будильника, настраивая в качестве сигнала для каждого из них звуки радиостанции или сигнал будильника. Идеальное решение для тех, кто часто просыпает первый будильник, или если вашему партнеру нужно проснуться раньше, чем вам.