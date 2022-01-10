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Заряжайте телефон. Прослушивайте любимую музыку.
Просыпайтесь под звуки любимой радиостанции и заряжайте телефон в ночное время! Этот FM-радиобудильник с Bluetooth также поддерживает воспроизведение музыки с вашего телефона. Оцените беспроводную зарядку Qi и зарядку через USB для более старых устройств. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Заряжайте телефон. Прослушивайте любимую музыку.
Просыпайтесь под звуки любимой радиостанции и заряжайте телефон в ночное время! Этот FM-радиобудильник с Bluetooth также поддерживает воспроизведение музыки с вашего телефона. Оцените беспроводную зарядку Qi и зарядку через USB для более старых устройств. Узнать обо всех преимуществах
Заряжайте телефон. Прослушивайте любимую музыку.
Просыпайтесь под звуки любимой радиостанции и заряжайте телефон в ночное время! Этот FM-радиобудильник с Bluetooth также поддерживает воспроизведение музыки с вашего телефона. Оцените беспроводную зарядку Qi и зарядку через USB для более старых устройств. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Заряжайте телефон. Прослушивайте любимую музыку.
Просыпайтесь под звуки любимой радиостанции и заряжайте телефон в ночное время! Этот FM-радиобудильник с Bluetooth также поддерживает воспроизведение музыки с вашего телефона. Оцените беспроводную зарядку Qi и зарядку через USB для более старых устройств. Узнать обо всех преимуществах
Радиочасы
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На передней панели этих Bluetooth-радиочасов расположен большой дисплей высокой яркости. Основные элементы управления расположены на верхней панели, как и панель беспроводной зарядки Qi для вашего телефона. Для телефонов, которые не поддерживают беспроводную зарядку, можно использовать порт зарядки USB.
От музыки до новостей — эти радиочасы откроют вам дверь в мир качественного звука! Сохраняйте до 20 радиостанций и оцените потоковое вещание музыки, подкастов и другого контента с устройств Bluetooth. Просыпайтесь и засыпайте под любимые мелодии.
Засыпайте крепким сном под звуки любимой радиостанции, композиций или подкаста. Вы можете настроить на часах таймер сна для воспроизведения выбранного контента до двух часов. По достижении времени таймера звук автоматически отключается.
Функция двойного будильника позволяет установить два будильника, настраивая в качестве сигнала для каждого из них звуки радиостанции, сигнал будильника или выбранный список воспроизведения. Идеальное решение для тех, кто часто не слышит первый будильник, или если вашему партнеру нужно проснуться раньше, чем вам.
Оцените заряд бодрости на весь день благодаря функции мягкого пробуждения. Какой бы сигнал будильника, музыку или радиостанцию вы ни выбрали, они начнут звучать с постепенным нарастанием громкости. Больше никакого резкого пробуждения!
Вам больше не потребуется настраивать время. Этот будильник автоматически синхронизирует время и имеет резервные батареи. В случае перебоев с электричеством вам не придется настраивать его заново, а настройки будут сохранены.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Размеры упаковки
Габариты изделия
Аксессуары
Будильник
Зарядка
Часы
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