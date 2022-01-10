Два будильника. Настраивайте два разных времени срабатывания

Функция двойного будильника позволяет установить два будильника, настраивая в качестве сигнала для каждого из них звуки радиостанции, сигнал будильника или выбранный список воспроизведения. Идеальное решение для тех, кто часто не слышит первый будильник, или если вашему партнеру нужно проснуться раньше, чем вам.