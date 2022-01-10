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    Радиочасы

    TAR7606/10
    Общая оценка / 5
    • Заряжайте телефон. Прослушивайте любимую музыку. Заряжайте телефон. Прослушивайте любимую музыку. Заряжайте телефон. Прослушивайте любимую музыку.
      -{discount-value}

      Радиочасы

      TAR7606/10
      Общая оценка / 5

      Заряжайте телефон. Прослушивайте любимую музыку.

      Просыпайтесь под звуки любимой радиостанции и заряжайте телефон в ночное время! Этот FM-радиобудильник с Bluetooth также поддерживает воспроизведение музыки с вашего телефона. Оцените беспроводную зарядку Qi и зарядку через USB для более старых устройств. Узнать обо всех преимуществах

      Радиочасы

      Заряжайте телефон. Прослушивайте любимую музыку.

      Просыпайтесь под звуки любимой радиостанции и заряжайте телефон в ночное время! Этот FM-радиобудильник с Bluetooth также поддерживает воспроизведение музыки с вашего телефона. Оцените беспроводную зарядку Qi и зарядку через USB для более старых устройств. Узнать обо всех преимуществах

      Заряжайте телефон. Прослушивайте любимую музыку.

      Просыпайтесь под звуки любимой радиостанции и заряжайте телефон в ночное время! Этот FM-радиобудильник с Bluetooth также поддерживает воспроизведение музыки с вашего телефона. Оцените беспроводную зарядку Qi и зарядку через USB для более старых устройств. Узнать обо всех преимуществах

      Радиочасы

      Заряжайте телефон. Прослушивайте любимую музыку.

      Просыпайтесь под звуки любимой радиостанции и заряжайте телефон в ночное время! Этот FM-радиобудильник с Bluetooth также поддерживает воспроизведение музыки с вашего телефона. Оцените беспроводную зарядку Qi и зарядку через USB для более старых устройств. Узнать обо всех преимуществах

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        Радиочасы

        Радиочасы

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        Заряжайте телефон. Прослушивайте любимую музыку.

        • Беспроводная зарядка телефонов Qi
        • Передача по Bluetooth
        • Большой дисплей высокой четкости
        Целый ряд функций

        Целый ряд функций

        На передней панели этих Bluetooth-радиочасов расположен большой дисплей высокой яркости. Основные элементы управления расположены на верхней панели, как и панель беспроводной зарядки Qi для вашего телефона. Для телефонов, которые не поддерживают беспроводную зарядку, можно использовать порт зарядки USB.

        Потоковое вещание Bluetooth. FM-радио

        Потоковое вещание Bluetooth. FM-радио

        От музыки до новостей — эти радиочасы откроют вам дверь в мир качественного звука! Сохраняйте до 20 радиостанций и оцените потоковое вещание музыки, подкастов и другого контента с устройств Bluetooth. Просыпайтесь и засыпайте под любимые мелодии.

        Таймер сна. Засыпайте, пока слушаете любимые композиции

        Таймер сна. Засыпайте, пока слушаете любимые композиции

        Засыпайте крепким сном под звуки любимой радиостанции, композиций или подкаста. Вы можете настроить на часах таймер сна для воспроизведения выбранного контента до двух часов. По достижении времени таймера звук автоматически отключается.

        Два будильника. Настраивайте два разных времени срабатывания

        Два будильника. Настраивайте два разных времени срабатывания

        Функция двойного будильника позволяет установить два будильника, настраивая в качестве сигнала для каждого из них звуки радиостанции, сигнал будильника или выбранный список воспроизведения. Идеальное решение для тех, кто часто не слышит первый будильник, или если вашему партнеру нужно проснуться раньше, чем вам.

        Мягкое пробуждение. Нарастающий уровень громкости сигнала, музыки или радиостанции

        Мягкое пробуждение. Нарастающий уровень громкости сигнала, музыки или радиостанции

        Оцените заряд бодрости на весь день благодаря функции мягкого пробуждения. Какой бы сигнал будильника, музыку или радиостанцию вы ни выбрали, они начнут звучать с постепенным нарастанием громкости. Больше никакого резкого пробуждения!

        Автосинхронизация времени. Резервные батареи на случай отключения электричества

        Вам больше не потребуется настраивать время. Этот будильник автоматически синхронизирует время и имеет резервные батареи. В случае перебоев с электричеством вам не придется настраивать его заново, а настройки будут сохранены.

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          4 Вт
          Звуковая система
          Стерео

        • Громкоговорители

          Диаметр широкополосного излучателя
          1,75"
          Количество широкополосных излучателей
          2

        • Подключения

          Bluetooth
          Да
          Версия Bluetooth
          5,0
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          Диапазон беспроводной связи Bluetooth
          10 м (открытое пространство)
          Аудиовход
          Нет

        • Тюнер/прием/передача

          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Диапазоны тюнера
          FM
          Количество предустановок радиостанций
          20 (FM)
          RDS
          Да.

        • Комфорт

          Цвет подсветки
          Белый
          Регулировка громкости
          Вверх/вниз
          Яркость дисплея
          Высокая/средняя/низкая

        • Питание

          Источник питания
          100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 1 Вт
          Тип питания
          Входной разъем питания переменного тока
          Запасная батарея
          AAA — 2 шт. (не входят в комплект)
          Энергопотребление в режиме работы
          < 17,1 Вт

        • Размеры упаковки

          высота
          16.2  см
          Тип упаковки
          Коробка
          Тип размещения на полке
          Укладка
          ширина
          21.3  см
          Глубина
          7.6  см
          Количество изделий в упаковке
          1
          EAN
          48 95229 12163 8
          Вес брутто
          0.961  кг
          Вес нетто
          0.864  кг
          Вес упаковки
          0.097  кг

        • Габариты изделия

          высота
          6.8  см
          ширина
          15.3  см
          Глубина
          15.3  см
          Вес
          0.621  кг

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Краткое руководство пользователя
          • Гарантийный сертификат

        • Будильник

          Источник будильника
          • FM-радио
          • Bluetooth
          • Звуковой сигнал
          Кол-во сигналов будильника
          2
          Таймер отключения
          15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.
          Отложенный сигнал (повтор будильника)
          Да, 9 минут

        • Зарядка

          USB-устройства
          5 В, 1 А
          Беспроводная зарядка
          Поддержка быстрой зарядки Samsung 9 Вт

        • Часы

          Дисплей
          ЖК
          Тип
          Цифровой дисплей
          Формат времени
          • 12 ч
          • 24 ч

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Краткое руководство пользователя
        • Гарантийный сертификат

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