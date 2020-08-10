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    Радиочасы

    TAR7705/10
    Общая оценка / 5
    • Заряжайте телефон. Прослушивайте любимую музыку. Заряжайте телефон. Прослушивайте любимую музыку. Заряжайте телефон. Прослушивайте любимую музыку.
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      Радиочасы

      TAR7705/10
      Общая оценка / 5

      Заряжайте телефон. Прослушивайте любимую музыку.

      Выберите любимую радиостанцию в качестве будильника и заряжайте свой телефон. Эти Bluetooth-радиочасы оснащены панелью индуктивной зарядки Qi и разъемом USB для зарядки. Вы сможете оценить чистое звучание радио и потоковое воспроизведение с мобильных устройств. Узнать обо всех преимуществах

      Радиочасы

      Заряжайте телефон. Прослушивайте любимую музыку.

      Выберите любимую радиостанцию в качестве будильника и заряжайте свой телефон. Эти Bluetooth-радиочасы оснащены панелью индуктивной зарядки Qi и разъемом USB для зарядки. Вы сможете оценить чистое звучание радио и потоковое воспроизведение с мобильных устройств. Узнать обо всех преимуществах

      Заряжайте телефон. Прослушивайте любимую музыку.

      Выберите любимую радиостанцию в качестве будильника и заряжайте свой телефон. Эти Bluetooth-радиочасы оснащены панелью индуктивной зарядки Qi и разъемом USB для зарядки. Вы сможете оценить чистое звучание радио и потоковое воспроизведение с мобильных устройств. Узнать обо всех преимуществах

      Радиочасы

      Заряжайте телефон. Прослушивайте любимую музыку.

      Выберите любимую радиостанцию в качестве будильника и заряжайте свой телефон. Эти Bluetooth-радиочасы оснащены панелью индуктивной зарядки Qi и разъемом USB для зарядки. Вы сможете оценить чистое звучание радио и потоковое воспроизведение с мобильных устройств. Узнать обо всех преимуществах

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        Радиочасы

        Радиочасы

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        Итого:

        Заряжайте телефон. Прослушивайте любимую музыку.

        • DAB+
        • Bluetooth®
        • с беспроводной зарядкой телефона

        Целый ряд функций

        На передней панели этих Bluetooth-радиочасов расположен большой дисплей высокой яркости. Основные элементы управления расположены на верхней панели, как и панель индуктивной зарядки Qi для вашего телефона. Для телефонов предыдущих поколений можно использовать порт зарядки USB.

        Радио DAB+/FM. Цифровой тюнер с 20 предустановками

        От потокового воспроизведения музыки до последних новостей — это цифровое радио откроет вам дверь в мир качественного звука. Тюнер DAB+ обеспечит стабильный прием сигнала; также вы сможете можете задать до 20 предустановок для любимых радиостанций.

        Таймер сна. Засыпайте, пока слушаете любимые композиции

        Засыпайте крепким сном под звуки любимой станции. Вы можете настроить на часах таймер сна для воспроизведения радио до 2 часов. По достижении времени таймера радио отключается.

        Два будильника. Одни часы, два времени пробуждения

        Функция двойного будильника позволяет установить два различных будильника и просыпаться под звуки любимой радиостанции или сигнала будильника. Идеальное решение для тех, кто часто просыпает первый будильник, или если вашему партнеру нужно проснуться раньше, чем вам.

        Автосинхронизация времени. Резервные батареи на случай отключения электричества

        Этот будильник автоматически синхронизирует время и имеет резервные батареи. В случае перебоев с электричеством вам не придется настраивать его заново, а настройки будут сохранены.

        • Тюнер/прием/передача

          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Диапазоны тюнера
          • FM
          • DAB/DAB+
          Цифровое радиовещание (DAB)
          • отображение сведений
          • меню
          • интеллектуальное сканирование
          Количество предустановок радиостанций
          20 (FM), 20 (DAB)
          RDS
          Да.

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          4 Вт
          Звуковая система
          Стерео

        • Громкоговорители

          Количество широкополосных излучателей
          2
          Диаметр широкополосного излучателя
          1,75"

        • Подключения

          Bluetooth
          Да
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          Диапазон беспроводной связи Bluetooth
          10 м (открытое пространство)
          Версия Bluetooth
          5,0
          Аудиовход
          Нет

        • Часы

          Дисплей
          ЖК
          Тип
          Цифровой дисплей
          Формат времени
          • 12 ч
          • 24 ч

        • Будильник

          Кол-во сигналов будильника
          2
          Источник будильника
          • Цифровое радио (DAB)
          • FM-радио
          • Bluetooth
          • Звуковой сигнал
          Отложенный сигнал (повтор будильника)
          Да, 9 минут
          Таймер отключения
          15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.

        • Комфорт

          Цвет подсветки
          Белый
          Яркость дисплея
          Высокая/средняя/низкая
          Регулировка громкости
          Вверх/вниз

        • Зарядка

          Беспроводная зарядка
          Поддержка быстрой зарядки Samsung 9 Вт
          USB-устройства
          5 В, 1 А

        • Питание

          Тип питания
          Входной разъем питания переменного тока
          Источник питания
          100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
          Энергопотребление в режиме работы
          < 17,1 Вт
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 1 Вт
          Запасная батарея
          AAA — 2 шт. (не входят в комплект)

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Краткое руководство пользователя
          • Гарантийный сертификат

        • Габариты изделия

          Глубина
          15,3  см
          высота
          6,8  см
          Вес
          0,606  кг
          ширина
          15,3  см

        • Размеры упаковки

          EAN
          48 95229 10825 7
          Глубина
          7,6  см
          Вес брутто
          0,906  кг
          высота
          16,2  см
          Вес нетто
          0,804  кг
          Вес упаковки
          0,102  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Коробка
          ширина
          21,3  см
          Тип размещения на полке
          Укладка

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Краткое руководство пользователя
        • Гарантийный сертификат

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