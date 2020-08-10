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Заряжайте телефон. Прослушивайте любимую музыку.
Выберите любимую радиостанцию в качестве будильника и заряжайте свой телефон. Эти Bluetooth-радиочасы оснащены панелью индуктивной зарядки Qi и разъемом USB для зарядки. Вы сможете оценить чистое звучание радио и потоковое воспроизведение с мобильных устройств. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Заряжайте телефон. Прослушивайте любимую музыку.
Выберите любимую радиостанцию в качестве будильника и заряжайте свой телефон. Эти Bluetooth-радиочасы оснащены панелью индуктивной зарядки Qi и разъемом USB для зарядки. Вы сможете оценить чистое звучание радио и потоковое воспроизведение с мобильных устройств. Узнать обо всех преимуществах
Заряжайте телефон. Прослушивайте любимую музыку.
Выберите любимую радиостанцию в качестве будильника и заряжайте свой телефон. Эти Bluetooth-радиочасы оснащены панелью индуктивной зарядки Qi и разъемом USB для зарядки. Вы сможете оценить чистое звучание радио и потоковое воспроизведение с мобильных устройств. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Заряжайте телефон. Прослушивайте любимую музыку.
Выберите любимую радиостанцию в качестве будильника и заряжайте свой телефон. Эти Bluetooth-радиочасы оснащены панелью индуктивной зарядки Qi и разъемом USB для зарядки. Вы сможете оценить чистое звучание радио и потоковое воспроизведение с мобильных устройств. Узнать обо всех преимуществах
Радиочасы
Итого:
На передней панели этих Bluetooth-радиочасов расположен большой дисплей высокой яркости. Основные элементы управления расположены на верхней панели, как и панель индуктивной зарядки Qi для вашего телефона. Для телефонов предыдущих поколений можно использовать порт зарядки USB.
От потокового воспроизведения музыки до последних новостей — это цифровое радио откроет вам дверь в мир качественного звука. Тюнер DAB+ обеспечит стабильный прием сигнала; также вы сможете можете задать до 20 предустановок для любимых радиостанций.
Засыпайте крепким сном под звуки любимой станции. Вы можете настроить на часах таймер сна для воспроизведения радио до 2 часов. По достижении времени таймера радио отключается.
Функция двойного будильника позволяет установить два различных будильника и просыпаться под звуки любимой радиостанции или сигнала будильника. Идеальное решение для тех, кто часто просыпает первый будильник, или если вашему партнеру нужно проснуться раньше, чем вам.
Этот будильник автоматически синхронизирует время и имеет резервные батареи. В случае перебоев с электричеством вам не придется настраивать его заново, а настройки будут сохранены.
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Звук
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Питание
Аксессуары
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