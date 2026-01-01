Spotify Connect. Используйте мобильное устройство как пульт ДУ для Spotify

Слушаете на Spotify? Это интернет-радио с Bluetooth поддерживает технологию Spotify Connect. Используйте мобильное устройство как пульт ДУ, пока радио будет принимать сигнал Spotify высочайшего качества напрямую с серверов Spotify. Вы также можете выполнять потоковую передачу с других музыкальных сервисов через мобильное устройство.