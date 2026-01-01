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  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография особенностей продукта
  • Основное изображение
  • Фотография передней части продукта
  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
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Больше не доступен

Интернет-радио

TAR8805/10

Больше преимуществ

Любой контент можно легко найти с помощью этого интернет-радио Philips. Помимо Интернета, DAB+ и FM вы получите поддержку Spotify Connect и потокового вещания Bluetooth. Заряжайте мобильный телефон на панели индуктивной зарядки Qi.

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  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

  • с беспроводной зарядкой телефона

Беспроводная зарядная панель Qi. Порт USB

Беспроводная зарядная панель Qi. Порт USB

На верхней панели устройства находится панель индуктивной зарядки Qi. Для более старых телефонов имеется разъем зарядки USB. Вы оцените большой дисплей отображения времени и удобные элементы управления на передней панели.

Spotify Connect. Используйте мобильное устройство как пульт ДУ для Spotify

Spotify Connect. Используйте мобильное устройство как пульт ДУ для Spotify

Слушаете на Spotify? Это интернет-радио с Bluetooth поддерживает технологию Spotify Connect. Используйте мобильное устройство как пульт ДУ, пока радио будет принимать сигнал Spotify высочайшего качества напрямую с серверов Spotify. Вы также можете выполнять потоковую передачу с других музыкальных сервисов через мобильное устройство.

Двойной будильник и таймер сна

Таймер сна позволяет засыпать крепким сном под звуки любимой радиостанции. Функция двойного будильника позволяет установить два различных будильника. Идеальное решение для тех, кто часто просыпает первый будильник.

Технические характеристики

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