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    Интернет-радио

    TAR8805/10
    Общая оценка / 5
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      Интернет-радио

      TAR8805/10
      Общая оценка / 5

      Больше преимуществ

      Любой контент можно легко найти с помощью этого интернет-радио Philips. Помимо Интернета, DAB+ и FM вы получите поддержку Spotify Connect и потокового вещания Bluetooth. Заряжайте мобильный телефон на панели индуктивной зарядки Qi. Узнать обо всех преимуществах

      Интернет-радио

      Больше преимуществ

      Любой контент можно легко найти с помощью этого интернет-радио Philips. Помимо Интернета, DAB+ и FM вы получите поддержку Spotify Connect и потокового вещания Bluetooth. Заряжайте мобильный телефон на панели индуктивной зарядки Qi. Узнать обо всех преимуществах

      Больше преимуществ

      Любой контент можно легко найти с помощью этого интернет-радио Philips. Помимо Интернета, DAB+ и FM вы получите поддержку Spotify Connect и потокового вещания Bluetooth. Заряжайте мобильный телефон на панели индуктивной зарядки Qi. Узнать обо всех преимуществах

      Интернет-радио

      Больше преимуществ

      Любой контент можно легко найти с помощью этого интернет-радио Philips. Помимо Интернета, DAB+ и FM вы получите поддержку Spotify Connect и потокового вещания Bluetooth. Заряжайте мобильный телефон на панели индуктивной зарядки Qi. Узнать обо всех преимуществах

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        Интернет-радио

        Интернет-радио

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        Итого:

        Больше преимуществ

        • DAB+
        • Spotify Connect
        • Bluetooth®
        • с беспроводной зарядкой телефона
        Интернет-радио. Тысячи радиостанций у вас под рукой

        Интернет-радио. Тысячи радиостанций у вас под рукой

        Интернет-радио — это ваш пропуск в мир тысяч радиостанций по всему миру, транслирующих абсолютно все виды контента. Цифровой тюнер обеспечивает кристально чистый прием и позволяет настраивать до 20 предустановок для любимых DAB+, FM или интернет-радиостанций.

        Spotify Connect. Используйте мобильное устройство как пульт ДУ для Spotify

        Spotify Connect. Используйте мобильное устройство как пульт ДУ для Spotify

        Слушаете на Spotify? Это интернет-радио с Bluetooth поддерживает технологию Spotify Connect. Используйте мобильное устройство как пульт ДУ, пока радио будет принимать сигнал Spotify высочайшего качества напрямую с серверов Spotify. Вы также можете выполнять потоковую передачу с других музыкальных сервисов через мобильное устройство.

        Беспроводная зарядная панель Qi. Порт USB

        Беспроводная зарядная панель Qi. Порт USB

        На верхней панели устройства находится панель индуктивной зарядки Qi. Для более старых телефонов имеется разъем зарядки USB. Вы оцените большой дисплей отображения времени и удобные элементы управления на передней панели.

        Стильный внешний вид Большой цветной дисплей 2,4"

        Матово-черный корпус из дерева, цветной дисплей высокой яркости и черная металлическая решетка динамика. На дисплее отображается обложка альбома, информация о песне из Spotify Connect и логотип интернет- или DAB-радиостанции.

        Двойной будильник и таймер сна

        Таймер сна позволяет засыпать крепким сном под звуки любимой радиостанции. Функция двойного будильника позволяет установить два различных будильника. Идеальное решение для тех, кто часто просыпает первый будильник.

        Фазоинвертор. Полноценные и мощные низкие частоты

        Фазоинвертор. Полноценные и мощные низкие частоты

        • Тюнер/прием/передача

          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Диапазоны тюнера
          • FM
          • DAB/DAB+
          • Интернет-радио
          Цифровое радиовещание (DAB)
          • отображение сведений
          • меню
          • интеллектуальное сканирование
          Сохранение радиостанций
          20 FM, 20 DAB, 20 интернет-радио/подкастов, 10 Spotify
          RDS
          Да.

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          6 Вт
          Звуковая система
          Стерео
          Регулировка громкости
          поворотный регулятор (цифровой)

        • Громкоговорители

          Количество широкополосных излучателей
          2
          Диаметр широкополосного излучателя
          3"

        • Подключения

          Bluetooth
          Да
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          Диапазон беспроводной связи Bluetooth
          10 м (открытое пространство)
          Версия Bluetooth
          4.2
          Аудиовход
          Нет

        • Будильник

          Кол-во сигналов будильника
          2
          Источник будильника
          • Цифровое радио (DAB)
          • FM-радио
          • Интернет-радио
          • Звуковой сигнал
          Отложенный сигнал (повтор будильника)
          Нет

        • Комфорт

          Обновление часов
          DAB / интернет-радио

        • Зарядка

          Беспроводная передача выходной мощности
          Беспроводная передача выходной мощности
          10 Вт
          USB-устройства
          5 В, 1 А

        • Дисплей

          Тип
          Цветной TFT-дисплей 2,4"

        • Питание

          Электропитание
          9 В перем. тока, 2,5 А
          Источник питания
          100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Адаптер перем./пост. тока
          • Краткое руководство пользователя
          • Гарантийный сертификат

        • Габариты изделия

          Глубина
          15,93  см
          высота
          11,35  см
          Вес
          1,31  кг
          ширина
          26,8  см

        • Размеры упаковки

          EAN
          48 95229 10820 2
          Глубина
          15  см
          Вес брутто
          1,75  кг
          высота
          20,8  см
          Вес нетто
          1,4  кг
          Вес упаковки
          0,35  кг
          ширина
          35,8  см
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Коробка
          Тип размещения на полке
          Укладка

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Адаптер перем./пост. тока
        • Краткое руководство пользователя
        • Гарантийный сертификат

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