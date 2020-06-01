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Больше преимуществ
Любой контент можно легко найти с помощью этого интернет-радио Philips. Помимо Интернета, DAB+ и FM вы получите поддержку Spotify Connect и потокового вещания Bluetooth. Заряжайте мобильный телефон на панели индуктивной зарядки Qi. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Больше преимуществ
Любой контент можно легко найти с помощью этого интернет-радио Philips. Помимо Интернета, DAB+ и FM вы получите поддержку Spotify Connect и потокового вещания Bluetooth. Заряжайте мобильный телефон на панели индуктивной зарядки Qi. Узнать обо всех преимуществах
Больше преимуществ
Любой контент можно легко найти с помощью этого интернет-радио Philips. Помимо Интернета, DAB+ и FM вы получите поддержку Spotify Connect и потокового вещания Bluetooth. Заряжайте мобильный телефон на панели индуктивной зарядки Qi. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Больше преимуществ
Любой контент можно легко найти с помощью этого интернет-радио Philips. Помимо Интернета, DAB+ и FM вы получите поддержку Spotify Connect и потокового вещания Bluetooth. Заряжайте мобильный телефон на панели индуктивной зарядки Qi. Узнать обо всех преимуществах
Интернет-радио
Итого:
Интернет-радио — это ваш пропуск в мир тысяч радиостанций по всему миру, транслирующих абсолютно все виды контента. Цифровой тюнер обеспечивает кристально чистый прием и позволяет настраивать до 20 предустановок для любимых DAB+, FM или интернет-радиостанций.
Слушаете на Spotify? Это интернет-радио с Bluetooth поддерживает технологию Spotify Connect. Используйте мобильное устройство как пульт ДУ, пока радио будет принимать сигнал Spotify высочайшего качества напрямую с серверов Spotify. Вы также можете выполнять потоковую передачу с других музыкальных сервисов через мобильное устройство.
На верхней панели устройства находится панель индуктивной зарядки Qi. Для более старых телефонов имеется разъем зарядки USB. Вы оцените большой дисплей отображения времени и удобные элементы управления на передней панели.
Матово-черный корпус из дерева, цветной дисплей высокой яркости и черная металлическая решетка динамика. На дисплее отображается обложка альбома, информация о песне из Spotify Connect и логотип интернет- или DAB-радиостанции.
Таймер сна позволяет засыпать крепким сном под звуки любимой радиостанции. Функция двойного будильника позволяет установить два различных будильника. Идеальное решение для тех, кто часто просыпает первый будильник.
Фазоинвертор. Полноценные и мощные низкие частоты
Тюнер/прием/передача
Звук
Громкоговорители
Подключения
Будильник
Комфорт
Зарядка
Дисплей
Питание
Аксессуары
Габариты изделия
Размеры упаковки
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