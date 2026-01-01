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Больше не доступен
TAR8805/10
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Любой контент можно легко найти с помощью этого интернет-радио Philips. Помимо Интернета, DAB+ и FM вы получите поддержку Spotify Connect и потокового вещания Bluetooth. Заряжайте мобильный телефон на панели индуктивной зарядки Qi.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
с беспроводной зарядкой телефона
На верхней панели устройства находится панель индуктивной зарядки Qi. Для более старых телефонов имеется разъем зарядки USB. Вы оцените большой дисплей отображения времени и удобные элементы управления на передней панели.
Слушаете на Spotify? Это интернет-радио с Bluetooth поддерживает технологию Spotify Connect. Используйте мобильное устройство как пульт ДУ, пока радио будет принимать сигнал Spotify высочайшего качества напрямую с серверов Spotify. Вы также можете выполнять потоковую передачу с других музыкальных сервисов через мобильное устройство.
Таймер сна позволяет засыпать крепким сном под звуки любимой радиостанции. Функция двойного будильника позволяет установить два различных будильника. Идеальное решение для тех, кто часто просыпает первый будильник.
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