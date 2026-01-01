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  • Наслаждайтесь качественным звучанием, где бы вы ни находились
  • Наслаждайтесь качественным звучанием, где бы вы ни находились
  • Наслаждайтесь качественным звучанием, где бы вы ни находились
  • Наслаждайтесь качественным звучанием, где бы вы ни находились
  • Наслаждайтесь качественным звучанием, где бы вы ни находились
  • Наслаждайтесь качественным звучанием, где бы вы ни находились
  • Наслаждайтесь качественным звучанием, где бы вы ни находились
  • Наслаждайтесь качественным звучанием, где бы вы ни находились
  • Наслаждайтесь качественным звучанием, где бы вы ни находились
  • Наслаждайтесь качественным звучанием, где бы вы ни находились
  • Наслаждайтесь качественным звучанием, где бы вы ни находились
  • Наслаждайтесь качественным звучанием, где бы вы ни находились
  • Наслаждайтесь качественным звучанием, где бы вы ни находились
  • Наслаждайтесь качественным звучанием, где бы вы ни находились

Беспроводная акустическая система

TAS1509BK/00

Наслаждайтесь качественным звучанием, где бы вы ни находились

Берите любимую музыку с собой куда угодно с этой отличной Bluetooth-акустикой. Пассивный излучатель обеспечивает мощные басы, а класс защиты IPX7 означает, что устройство можно без проблем погружать в воду на 30 минут. Принимайте звонки в режиме громкой связи, где бы вы ни находились.

Посмотреть все преимущества

Наслаждайтесь качественным звучанием, где бы вы ни находились

  • Пассивный излучатель. Мощные басы

  • Объедините две акустические системы в стереопару

  • Выходная мощность 5 Вт RMS

  • Водонепроницаемость IPX7

Пассивный излучатель для мощных басов

Пассивный излучатель для мощных басов

Эта великолепная маленькая колонка обеспечивает удивительно насыщенные и мощные басы. Берите музыку с собой и наслаждайтесь её чистым звучанием в саду, на прогулке или на пляже. Её удобно брать с собой, чем бы вы ни планировали заняться.

Объедините с идентичной колонкой для стереозвучания

Хотите ещё более насыщенного звучания? Можно легко соединить две идентичные колонки и наслаждаться превосходным стереозвуком. Услышьте музыку такой, какой она должна быть. Даже находясь в пути, вы не пропустите ни одной ноты или слова.

Водонепроницаемость IPX7

Водонепроницаемость IPX7

Эта великолепная компактная колонка готова ко всему. Даже если вы попадёте под дождь, вспотеете во время тренировки или прыгнете за борт лодки, степень водонепроницаемости IPX7 позволит погрузить колонку в воду на срок до 30 минут без каких-либо последствий.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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  • • Уникальные предложения