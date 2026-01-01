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TAS1509BK/00
Наслаждайтесь качественным звучанием, где бы вы ни находились
Берите любимую музыку с собой куда угодно с этой отличной Bluetooth-акустикой. Пассивный излучатель обеспечивает мощные басы, а класс защиты IPX7 означает, что устройство можно без проблем погружать в воду на 30 минут. Принимайте звонки в режиме громкой связи, где бы вы ни находились.
Пассивный излучатель. Мощные басы
Объедините две акустические системы в стереопару
Выходная мощность 5 Вт RMS
Водонепроницаемость IPX7
Эта великолепная маленькая колонка обеспечивает удивительно насыщенные и мощные басы. Берите музыку с собой и наслаждайтесь её чистым звучанием в саду, на прогулке или на пляже. Её удобно брать с собой, чем бы вы ни планировали заняться.
Хотите ещё более насыщенного звучания? Можно легко соединить две идентичные колонки и наслаждаться превосходным стереозвуком. Услышьте музыку такой, какой она должна быть. Даже находясь в пути, вы не пропустите ни одной ноты или слова.
Эта великолепная компактная колонка готова ко всему. Даже если вы попадёте под дождь, вспотеете во время тренировки или прыгнете за борт лодки, степень водонепроницаемости IPX7 позволит погрузить колонку в воду на срок до 30 минут без каких-либо последствий.
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