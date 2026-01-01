Наслаждайтесь качественным звучанием, где бы вы ни находились

Берите любимую музыку с собой куда угодно с этой отличной Bluetooth-акустикой. Пассивный излучатель обеспечивает мощные басы, а класс защиты IPX7 означает, что устройство можно без проблем погружать в воду на 30 минут. Принимайте звонки в режиме громкой связи, где бы вы ни находились.