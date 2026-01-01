Чувствуйте себя как дома где угодно

Утренняя музыка в ванной. Мотивирующие подкасты в домашнем офисе. Ткань динамика с шерстяными нитями и кнопки с рельефной отделкой обеспечивают стильный вид этой Bluetooth-колонки. А еще вас вас приятно удивит ее насыщенное звучание и 10 часов воспроизведения без подзарядки.