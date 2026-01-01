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Больше не доступен
TAS3505/00
Чувствуйте себя как дома где угодно
Утренняя музыка в ванной. Мотивирующие подкасты в домашнем офисе. Ткань динамика с шерстяными нитями и кнопки с рельефной отделкой обеспечивают стильный вид этой Bluetooth-колонки. А еще вас вас приятно удивит ее насыщенное звучание и 10 часов воспроизведения без подзарядки.
Bluetooth®
Выходная мощность 5 Вт
10 часов воспроизведения
Эта простая, но яркая Bluetooth-колонка подойдет стильным любителям музыки. Управляйте воспроизведением, Bluetooth и другими функциями с помощью рельефных кнопок. Встроенный микрофон позволяет без труда отвечать на звонки, а ручка для переноски — переносить колонку с собой из комнаты в комнату.
10 часов воспроизведения без подзарядки и радиус действия беспроводного подключения 20 метров. Зарядка устройства занимает 2,5 часа при использовании входящего в комплект кабеля USB-C. Пассивные излучатели обеспечивают мощные низкие частоты и высокую четкость звука даже на высокой громкости.
Колонка имеет премиальную ткань динамика, созданную на высокотехнологичном производстве Kvadrat. Этот красивый материал с примесью шерсти является акустически прозрачным и обеспечивает идеально звучание без потери деталей.
Награды
Отзывы
Класс защиты IPX7 соответствует защите динамика при погружении на глубину до 1 метра длительностью до 30 минут. Ткань динамика не защищена от воды, но справится с попаданием небольшого количества влаги.