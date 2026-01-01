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Больше не доступен

Беспроводная колонка

TAS5305/00

Время зажигать

Музыка всегда с вами, если под рукой водонепроницаемая Bluetooth-колонка, которая поможет создать атмосферу веселья! 12 часов работы в режиме воспроизведения и яркое звучание с энергичными басами. Цветные индикаторы создают эффект светомузыки, мигая в ритм мелодии. Звуковой вход позволяет подключать другие устройства.

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Время зажигать

  • Bluetooth®

  • Выходная мощность 16 Вт

  • 12 часов воспроизведения

  • Класс защиты от влаги IPX7

Водонепроницаемые, всегда готовы к работе

Водонепроницаемые, всегда готовы к работе

Благодаря классу защиты IPX7 с этой портативной Bluetooth-колонкой вы можете погружаться на глубину до 1 метра и находиться под водой до 30 минут. Наслаждайтесь любимой музыкой в душе, возле бассейна и даже в самом бассейне! Радиус действия беспроводной сети составляет 20 метров.

Зажигайте до 12 часов подряд без подзарядки

Зажигайте до 12 часов подряд без подзарядки

Чистое звучание даже на высокой громкости и мощные басы благодаря пассивному излучателю. Вы получаете 12 часов работы в режиме воспроизведения, а полная зарядка устройства занимает 6 часов. Хотите организовать большую вечеринку? Выполните сопряжение с идентичной колонкой для стереозвука.

Светодиодная подсветка. Мерцает в такт музыке

Светодиодная подсветка. Мерцает в такт музыке

В разгар вечеринки вас ждет настоящая светомузыка. Светодиодные индикаторы на левой и правой части колонки мигают точно в ритм композиции.

Технические характеристики

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