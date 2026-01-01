Водонепроницаемые, всегда готовы к работе

Благодаря классу защиты IPX7 с этой портативной Bluetooth-колонкой вы можете погружаться на глубину до 1 метра и находиться под водой до 30 минут. Наслаждайтесь любимой музыкой в душе, возле бассейна и даже в самом бассейне! Радиус действия беспроводной сети составляет 20 метров.