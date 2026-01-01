Идеальное сочетание стиля и функциональности

Эта колонка идеально впишется в любой интерьер. Управляйте воспроизведением, Bluetooth и другими функциями с помощью рельефных кнопок. Встроенный микрофон позволяет без труда отвечать на звонки, а через специальное отверстие в корпусе к колонке можно прикрепить ремень для переноски.