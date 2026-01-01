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Больше не доступен
TAS5505/00
Стиль без ограничений
Насладитесь звучанием этой Bluetooth-колонки, которая идеально впишется в любой интерьер. Оцените 12 часов воспроизведения и насыщенного звучания с мягкими басами. Ткань динамика с шерстяными нитями обеспечит стильный внешний вид, а встроенный микрофон позволит отвечать на звонки в режиме Hands-free.
Bluetooth®
Выходная мощность 20 Вт
12 часов воспроизведения
Эта колонка идеально впишется в любой интерьер. Управляйте воспроизведением, Bluetooth и другими функциями с помощью рельефных кнопок. Встроенный микрофон позволяет без труда отвечать на звонки, а через специальное отверстие в корпусе к колонке можно прикрепить ремень для переноски.
От интенсивной тренировки до обеденной вечеринки. 12 часов воспроизведения без подзарядки и радиус действия беспроводного подключения 20 метров. Зарядка устройства занимает 3,5 часа при использовании входящего в комплект кабеля USB-C.
Колонка имеет премиальную ткань динамика, созданную на высокотехнологичном производстве Kvadrat. Этот красивый материал с примесью шерсти является акустически прозрачным и обеспечивает идеально звучание без потери деталей.
Награды
Отзывы
Класс защиты IPX7 соответствует защите динамика при погружении на глубину до 1 метра длительностью до 30 минут. Ткань динамика не защищена от воды, но справится с попаданием небольшого количества влаги.