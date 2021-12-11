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Больше не доступен

Беспроводная колонка

TAS7505/00

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Прекрасная музыка

Слушайте любимую музыку с Bluetooth-колонкой, которая впишется в любой интерьер. Оцените 20 часов воспроизведения и насыщенное звучание с мягкими басами. Функция внешнего аккумулятора позволяет заряжать от колонки телефоны, а ткань динамика с шерстяными нитями обеспечит стильный внешний вид.

Посмотреть все преимущества

Прекрасная музыка

  • Bluetooth®

  • Выходная мощность 30 Вт

  • 20 часов воспроизведения

  • Функция внешнего аккумулятора

Идеальное сочетание стиля и функциональности

Идеальное сочетание стиля и функциональности

От утренней тренировки до обеда на террасе — эта стильная Bluetooth-колонка позволит слушать музыку где угодно. Рельефные кнопки позволяют управлять воспроизведением, сопряжением для стереорежима, Bluetooth и другими функциями. Удобное отверстие на корпусе позволит прикрепить к колонке ремень для переноски.

Ткань динамика Kvadrat. Разработана для звуковой прозрачности

Колонка имеет премиальную ткань динамика, созданную на высокотехнологичном производстве Kvadrat. Этот красивый материал с примесью шерсти является акустически прозрачным и обеспечивает идеально звучание без потери деталей.

20 часов воспроизведения. Зарядка за 4,5 ч

20 часов воспроизведения. Зарядка за 4,5 ч

20 часов воспроизведения без подзарядки и радиус действия беспроводного подключения 20 метров. Зарядка устройства занимает 4,5 часа при использовании входящего в комплект кабеля USB-C.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Изображение AWARD-1679621

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

11/12/2021

Україна

Україна

Philips TAS7505

Стильная колонка с прекрасным звуком: иделальное звучание на максимальной громкости и глубокий бас даже на низкой громкости. Широкий диапазон средних и высоких частот. И мне это слышно, как обычному человеку, далёкому от мира аудиотехнологий. Вообще не ожидал от неё такой громкости - реально громкая. Её приятно держать в руках: качественная сборка, все элементы корпуса идеально подогнаны друг к другу. Качество материалов корпуса тоже на высоте. Очень удивило то, что в описании на официальном сайте указан класс защиты IPX7 (соответствует защите динамика при погружении на глубину до 1 метра длительностью до 30 минут), а в паспорте на данное изделие написано что необходимо избегать попадания на динамик капель и брызг воды, использовать колонку только в помещении и держать колонку вдали от источников воды, влаги или наполненных жидкостью предметов. Для меня это абсолютно не критично, так как прыгать с ней в бассейн я и не собирался, однако такого расхождения в описанни, думаю, быть не должно. Поэтому если для кого-то это важно, то степени защиты у неё скорее всего нет. Очень жаль, что на просторах рунета нет совершенно никаких отзывов и обзоров об этой колонке, ни на одном сайте. Поэтому я решил оставить этот отзыв, чтобы он помог определиться с выбором. Берите смело, не пожалеете.

Плюсы

качественный звук, высокая громкость, стильный дизайн, идеальная сборка

Минусы

нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAS7505 Беспроводная колонка

Дата пользования 2021-11-11

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAS7505 Беспроводная колонка

Дата пользования 2021-11-11

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Примечания

  1. Класс защиты IPX7 соответствует защите динамика при погружении на глубину до 1 метра длительностью до 30 минут. Ткань динамика не защищена от воды, но справится с попаданием небольшого количества влаги.