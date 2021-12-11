Стильная колонка с прекрасным звуком: иделальное звучание на максимальной громкости и глубокий бас даже на низкой громкости. Широкий диапазон средних и высоких частот. И мне это слышно, как обычному человеку, далёкому от мира аудиотехнологий. Вообще не ожидал от неё такой громкости - реально громкая. Её приятно держать в руках: качественная сборка, все элементы корпуса идеально подогнаны друг к другу. Качество материалов корпуса тоже на высоте. Очень удивило то, что в описании на официальном сайте указан класс защиты IPX7 (соответствует защите динамика при погружении на глубину до 1 метра длительностью до 30 минут), а в паспорте на данное изделие написано что необходимо избегать попадания на динамик капель и брызг воды, использовать колонку только в помещении и держать колонку вдали от источников воды, влаги или наполненных жидкостью предметов. Для меня это абсолютно не критично, так как прыгать с ней в бассейн я и не собирался, однако такого расхождения в описанни, думаю, быть не должно. Поэтому если для кого-то это важно, то степени защиты у неё скорее всего нет. Очень жаль, что на просторах рунета нет совершенно никаких отзывов и обзоров об этой колонке, ни на одном сайте. Поэтому я решил оставить этот отзыв, чтобы он помог определиться с выбором. Берите смело, не пожалеете.