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Больше не доступен
TAS7807B/00
Еще громче! Мощный звук для ваших приключений.
Двигайтесь в ритме любимой музыки! Эту защищенную от влаги АС с мощным звучанием можно взять с собой куда угодно. Тренируетесь в парке или слушаете музыку, пока устанавливаете палатки? 24 часа воспроизведения и ремешок для переноски помогут оставаться в центре внимания.
Защита от пыли и влаги IP67
Мощное звучание
Встроенный микрофон для звонков
До 24 часов музыки
От парков до кемпинга — музыка всегда с вами! Два сабвуфера 70 мм и два ВЧ-динамика обеспечивают мощный и чистый звук, а сама АС выглядит очень стильно. Хотите увеличить мощность? Подключите две АС друг к другу для стереозвучания.
Любите громкую музыку? Эта АС не разрядится даже при длительном прослушивании. Полного заряда хватит на 24 часа воспроизведения, а функция внешнего аккумулятора позволит заряжать от нее другие устройства, не прерывая воспроизведение.
В походе, на пляже и в бассейне — рейтинг IP67 означает, что эту АС можно брать с собой куда угодно. Съемный ремешок обеспечивает удобство транспортировки, а радиус действия Bluetooth 20 м — максимально стабильный сигнал, даже если телефон находится далеко от АС.
Награды
Отзывы
Класс защиты IP67 означает, что излучатель АС защищен от попадания пыли и выдержит погружение на глубину до 1 метра в течение 30 минут.