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  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
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  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
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  • Основное изображение
  • Основная фотография в процессе использования
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта с принадлежностями
  • Основное изображение

Больше не доступен

Беспроводная колонка

TAS7807B/00

1 награда

Доступные варианты

Белый
Белый
Черный
Черный

Еще громче! Мощный звук для ваших приключений.

Двигайтесь в ритме любимой музыки! Эту защищенную от влаги АС с мощным звучанием можно взять с собой куда угодно. Тренируетесь в парке или слушаете музыку, пока устанавливаете палатки? 24 часа воспроизведения и ремешок для переноски помогут оставаться в центре внимания.

Посмотреть все преимущества

Еще громче! Мощный звук для ваших приключений.

  • Защита от пыли и влаги IP67

  • Мощное звучание

  • Встроенный микрофон для звонков

  • До 24 часов музыки

Мощный звук в компактном корпусе

Мощный звук в компактном корпусе

От парков до кемпинга — музыка всегда с вами! Два сабвуфера 70 мм и два ВЧ-динамика обеспечивают мощный и чистый звук, а сама АС выглядит очень стильно. Хотите увеличить мощность? Подключите две АС друг к другу для стереозвучания.

24 часа воспроизведения для вечеринок

24 часа воспроизведения для вечеринок

Любите громкую музыку? Эта АС не разрядится даже при длительном прослушивании. Полного заряда хватит на 24 часа воспроизведения, а функция внешнего аккумулятора позволит заряжать от нее другие устройства, не прерывая воспроизведение.

Пыле- и влагозащита IP67. Готовы к вечеринке?*

Пыле- и влагозащита IP67. Готовы к вечеринке?*

В походе, на пляже и в бассейне — рейтинг IP67 означает, что эту АС можно брать с собой куда угодно. Съемный ремешок обеспечивает удобство транспортировки, а радиус действия Bluetooth 20 м — максимально стабильный сигнал, даже если телефон находится далеко от АС.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Изображение TPV_PBTAWARD13

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Примечания

  1. Класс защиты IP67 означает, что излучатель АС защищен от попадания пыли и выдержит погружение на глубину до 1 метра в течение 30 минут.