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    Беспроводные наушники

    TASN503BK/00
    Общая оценка / 5
    • Тренируйтесь на полную. Тренируйтесь на полную. Тренируйтесь на полную.
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      Беспроводные наушники

      TASN503BK/00
      Общая оценка / 5

      Тренируйтесь на полную.

      Достигните своего предела с этими водонепроницаемыми беспроводными наушниками-вкладышами для занятий спортом. Пульсометр поможет вам тренироваться эффективнее. 6 часов работы в режиме воспроизведения и мощное звучание придадут сил и энергии для новых рекордов. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводные наушники

      Тренируйтесь на полную.

      Достигните своего предела с этими водонепроницаемыми беспроводными наушниками-вкладышами для занятий спортом. Пульсометр поможет вам тренироваться эффективнее. 6 часов работы в режиме воспроизведения и мощное звучание придадут сил и энергии для новых рекордов. Узнать обо всех преимуществах

      Тренируйтесь на полную.

      Достигните своего предела с этими водонепроницаемыми беспроводными наушниками-вкладышами для занятий спортом. Пульсометр поможет вам тренироваться эффективнее. 6 часов работы в режиме воспроизведения и мощное звучание придадут сил и энергии для новых рекордов. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводные наушники

      Тренируйтесь на полную.

      Достигните своего предела с этими водонепроницаемыми беспроводными наушниками-вкладышами для занятий спортом. Пульсометр поможет вам тренироваться эффективнее. 6 часов работы в режиме воспроизведения и мощное звучание придадут сил и энергии для новых рекордов. Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводные наушники

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Тренируйтесь на полную.

        В любую погоду.

        • 6-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Вкладыши
        • Время воспроизведения — 6 часов

        3 пары амбушюр для идеальной посадки

        Три пары резиновых амбушюр разного размера обеспечивают герметичную посадку.

        6 часов воспроизведения при включенном пульсометре

        Бегите быстрее. Прыгайте выше. Бейте сильнее. Наушники будут воспроизводить музыку в течение 6 часов при включенном пульсометре. Зарядка занимает 2 часа.

        Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука

        Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.

        Встроенный пульсометр.

        Отслеживайте свой пульс с помощью встроенного пульсометра. Датчик в наушнике точно определяет частоту сердечных сокращений. Вы сможете понять, когда стоит передохнуть, и тренироваться максимально эффективно. Совместимо с бесплатными фитнес-приложениями.

        Класс защиты от влаги IPX5. Защита от влаги и пота.

        Эти наушники для занятий спортом имеют класс защиты от влаги IPX5, что означает их устойчивость к длительному воздействию влаги. Потейте, тренируйтесь под дождем и даже носите их в душе.

        Быстрая зарядка. 15 минут зарядки для дополнительного часа тренировки с музыкой

        Зарядка занимает 2 часа. Если вам нужен новый заряд энергии, всего 15 минут быстрой зарядки обеспечат 1 час работы в режиме воспроизведения.

        Умное сопряжение. Автоматический поиск устройства Bluetooth

        Удобные кнопки позволят вам ставить на паузу свой плэйлист, принимать вызовы и регулировать громкость. Для этого вам не придется доставать свой смартфон. Наушники готовы к сопряжению сразу после включения Bluetooth. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

        Мягкие прорезиненные крепления в форме крыла для удобной и надежной посадки

        Три пары резиновых амбушюр разного размера обеспечивают герметичную посадку. Гибкие крепления в форме крыла надежно крепятся под ушной раковиной. Неважно, как быстро вы двигаетесь, — эти наушники для спорта не выпадут из уха.

        Удобные кнопки управления

        Удобные кнопки позволят детям принимать вызовы, пропускать композиции или ставить воспроизведение на паузу. Для этого им не понадобится доставать свой смартфон. Кнопки регулировки громкости у основания чашки наушника легко нажимать, как и кнопку выбора светодиодной подсветки.

        Детальный звук. Качественное звучание. Отменная пассивная шумоизоляция.

        Погрузитесь в мир естественного, кристально чистого звучания благодаря точно настроенным 6-мм излучателям. Ваши спортивные наушники обеспечивают кристально чистое и детальное — и при этом естественное — звучание вашей любимой музыки.

        Технические характеристики

        • Дизайн

          цвет
          Черный

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Тип магнита
          NdFeB
          Сопротивление
          16 Ом
          Диаметр излучателя
          6 мм
          Чувствительность
          95  дБ
          Диафрагма
          ПЭТ
          Диапазон частот
          20 - 20 000  Гц

        • Подключения

          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Версия Bluetooth
          5,0
          Наибольший радиус действия
          До 10  м
          Микрофон
          Встроенный микрофон

        • Комфорт

          Регулировка громкости
          Да
          Управление вызовами
          • Прием/завершение вызова
          • Отклонить вызов
          Распределение вызовов
          • Ответить/Завершить разговор
          • удержание вызова
          • Сбросить вызов

        • Аксессуары

          Кабель USB
          Да
          Накладки для наушников
          3 размера
          Краткое руководство пользователя
          Да

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литий-полимерный
          Перезарядка
          Да
          Время нахождения в режиме ожидания
          100 ч
          Время разговора
          6 ч
          Время воспроизведения музыки
          6  ч

        • Размеры упаковки

          EAN
          48 95229 10086 2
          Глубина
          3,5  см
          Вес брутто
          0,069  кг
          высота
          15  см
          Вес нетто
          0,0225  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Вес упаковки
          0,0465  кг
          ширина
          9,5  см

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          0,255  кг
          GTIN
          2 48 95229 10086 6
          высота
          16,2  см
          Длина
          11,5  см
          Вес нетто
          0,0675  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          0,1875  кг
          ширина
          10,3  см

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          2,34  кг
          GTIN
          1 48 95229 10086 9
          высота
          34,5  см
          Длина
          24,8  см
          Вес нетто
          0,54  кг
          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес упаковки
          1,8  кг
          ширина
          22,1  см

        • Габариты изделия

          Глубина
          3  см
          высота
          8  см
          Вес
          0,0145  кг
          ширина
          8  см

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