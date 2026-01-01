Тренируйтесь на полную.

Достигните своего предела с этими водонепроницаемыми беспроводными наушниками-вкладышами для занятий спортом. Пульсометр поможет вам тренироваться эффективнее. 6 часов работы в режиме воспроизведения и мощное звучание придадут сил и энергии для новых рекордов.