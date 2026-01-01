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Больше не доступен

Беспроводные наушники

TASN503BK/00

Тренируйтесь на полную.

Достигните своего предела с этими водонепроницаемыми беспроводными наушниками-вкладышами для занятий спортом. Пульсометр поможет вам тренироваться эффективнее. 6 часов работы в режиме воспроизведения и мощное звучание придадут сил и энергии для новых рекордов.

Посмотреть все преимущества

В любую погоду.

Тренируйтесь на полную.

  • 6-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Вкладыши

  • Время воспроизведения — 6 часов

Встроенный пульсометр.

Отслеживайте свой пульс с помощью встроенного пульсометра. Датчик в наушнике точно определяет частоту сердечных сокращений. Вы сможете понять, когда стоит передохнуть, и тренироваться максимально эффективно. Совместимо с бесплатными фитнес-приложениями.

Удобные кнопки управления

Удобные кнопки позволят детям принимать вызовы, пропускать композиции или ставить воспроизведение на паузу. Для этого им не понадобится доставать свой смартфон. Кнопки регулировки громкости у основания чашки наушника легко нажимать, как и кнопку выбора светодиодной подсветки.

3 пары амбушюр для идеальной посадки

Три пары резиновых амбушюр разного размера обеспечивают герметичную посадку.

Технические характеристики

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Примечания

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