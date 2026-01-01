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Больше не доступен
TASN503BK/00
Тренируйтесь на полную.
Достигните своего предела с этими водонепроницаемыми беспроводными наушниками-вкладышами для занятий спортом. Пульсометр поможет вам тренироваться эффективнее. 6 часов работы в режиме воспроизведения и мощное звучание придадут сил и энергии для новых рекордов.
6-мм излучатели, закрытая конструкция
Вкладыши
Время воспроизведения — 6 часов
Отслеживайте свой пульс с помощью встроенного пульсометра. Датчик в наушнике точно определяет частоту сердечных сокращений. Вы сможете понять, когда стоит передохнуть, и тренироваться максимально эффективно. Совместимо с бесплатными фитнес-приложениями.
Удобные кнопки позволят детям принимать вызовы, пропускать композиции или ставить воспроизведение на паузу. Для этого им не понадобится доставать свой смартфон. Кнопки регулировки громкости у основания чашки наушника легко нажимать, как и кнопку выбора светодиодной подсветки.
Три пары резиновых амбушюр разного размера обеспечивают герметичную посадку.
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