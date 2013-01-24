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Тренируйтесь на полную.
Достигните своего предела с этими водонепроницаемыми беспроводными наушниками-вкладышами для занятий спортом. Пульсометр поможет вам тренироваться эффективнее. 6 часов работы в режиме воспроизведения и мощное звучание придадут сил и энергии для новых рекордов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Тренируйтесь на полную.
Достигните своего предела с этими водонепроницаемыми беспроводными наушниками-вкладышами для занятий спортом. Пульсометр поможет вам тренироваться эффективнее. 6 часов работы в режиме воспроизведения и мощное звучание придадут сил и энергии для новых рекордов. Узнать обо всех преимуществах
Тренируйтесь на полную.
Достигните своего предела с этими водонепроницаемыми беспроводными наушниками-вкладышами для занятий спортом. Пульсометр поможет вам тренироваться эффективнее. 6 часов работы в режиме воспроизведения и мощное звучание придадут сил и энергии для новых рекордов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Тренируйтесь на полную.
Достигните своего предела с этими водонепроницаемыми беспроводными наушниками-вкладышами для занятий спортом. Пульсометр поможет вам тренироваться эффективнее. 6 часов работы в режиме воспроизведения и мощное звучание придадут сил и энергии для новых рекордов. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводные наушники
Цена магазина Philips
Итого:
Три пары резиновых амбушюр разного размера обеспечивают герметичную посадку.
Бегите быстрее. Прыгайте выше. Бейте сильнее. Наушники будут воспроизводить музыку в течение 6 часов при включенном пульсометре. Зарядка занимает 2 часа.
Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.
Отслеживайте свой пульс с помощью встроенного пульсометра. Датчик в наушнике точно определяет частоту сердечных сокращений. Вы сможете понять, когда стоит передохнуть, и тренироваться максимально эффективно. Совместимо с бесплатными фитнес-приложениями.
Эти наушники для занятий спортом имеют класс защиты от влаги IPX5, что означает их устойчивость к длительному воздействию влаги. Потейте, тренируйтесь под дождем и даже носите их в душе.
Зарядка занимает 2 часа. Если вам нужен новый заряд энергии, всего 15 минут быстрой зарядки обеспечат 1 час работы в режиме воспроизведения.
Удобные кнопки позволят вам ставить на паузу свой плэйлист, принимать вызовы и регулировать громкость. Для этого вам не придется доставать свой смартфон. Наушники готовы к сопряжению сразу после включения Bluetooth. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.
Три пары резиновых амбушюр разного размера обеспечивают герметичную посадку. Гибкие крепления в форме крыла надежно крепятся под ушной раковиной. Неважно, как быстро вы двигаетесь, — эти наушники для спорта не выпадут из уха.
Удобные кнопки позволят детям принимать вызовы, пропускать композиции или ставить воспроизведение на паузу. Для этого им не понадобится доставать свой смартфон. Кнопки регулировки громкости у основания чашки наушника легко нажимать, как и кнопку выбора светодиодной подсветки.
Погрузитесь в мир естественного, кристально чистого звучания благодаря точно настроенным 6-мм излучателям. Ваши спортивные наушники обеспечивают кристально чистое и детальное — и при этом естественное — звучание вашей любимой музыки.
Дизайн
Звук
Подключения
Комфорт
Аксессуары
Питание
Размеры упаковки
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Габариты изделия