Забудьте о проводах.

Эти наушники готовы к сопряжению сразу, как только вы вынимаете их из футляра для зарядки. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены. До 24 часов воспроизведения с портативным зарядным футляром.