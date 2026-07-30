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  • Забудьте о проводах.
  • Забудьте о проводах.
  • Забудьте о проводах.
  • Забудьте о проводах.
  • Забудьте о проводах.
  • Забудьте о проводах.
  • Забудьте о проводах.
  • Забудьте о проводах.
  • Забудьте о проводах.
  • Забудьте о проводах.
  • Забудьте о проводах.
  • Забудьте о проводах.
  • Забудьте о проводах.
  • Забудьте о проводах.
  • Забудьте о проводах.
  • Забудьте о проводах.
  • Забудьте о проводах.
  • Забудьте о проводах.
  • Забудьте о проводах.
  • Забудьте о проводах.
  • Забудьте о проводах.
  • Забудьте о проводах.
  • Забудьте о проводах.
  • Забудьте о проводах.

Больше не доступен

7000 seriesБеспроводные наушники

TAST702BK/00

Забудьте о проводах.
Эти наушники готовы к сопряжению сразу, как только вы вынимаете их из футляра для зарядки. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены. До 24 часов воспроизведения с портативным зарядным футляром.
Посмотреть все преимущества

Больше никакого спутывания.

Забудьте о проводах.

  • 6-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Вкладыши

  • 6+18 часов воспроизведения

  • Надежная посадка

Мягкие прорезиненные крепления в форме крыла для удобной и надежной посадки

Три пары резиновых амбушюр разного размера обеспечивают герметичную посадку. Гибкие крепления в форме крыла надежно крепятся под ушной раковиной. Неважно, как быстро вы двигаетесь, — эти наушники для спорта не выпадут из уха.

Идеальное прилегание, отличная пассивная шумоизоляция

Неважно, как быстро вы двигаетесь, — эти наушники для спорта не выпадут из уха. Гибкие крепления в форме крыла надежно крепятся под ушной раковиной. Сменные резиновые амбушюры трех размеров — маленького, среднего и большого — помогут обеспечить идеальную посадку в ушах.

Умное сопряжение. Автоматический поиск устройства Bluetooth

Удобные кнопки позволят вам ставить на паузу свой плейлист и принимать вызовы — вам не придется доставать свой смартфон. Наушники готовы к сопряжению сразу после включения Bluetooth. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

Технические характеристики

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