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Больше не доступен
TAST702BK/00
6-мм излучатели, закрытая конструкция
Вкладыши
6+18 часов воспроизведения
Надежная посадка
Три пары резиновых амбушюр разного размера обеспечивают герметичную посадку. Гибкие крепления в форме крыла надежно крепятся под ушной раковиной. Неважно, как быстро вы двигаетесь, — эти наушники для спорта не выпадут из уха.
Неважно, как быстро вы двигаетесь, — эти наушники для спорта не выпадут из уха. Гибкие крепления в форме крыла надежно крепятся под ушной раковиной. Сменные резиновые амбушюры трех размеров — маленького, среднего и большого — помогут обеспечить идеальную посадку в ушах.
Удобные кнопки позволят вам ставить на паузу свой плейлист и принимать вызовы — вам не придется доставать свой смартфон. Наушники готовы к сопряжению сразу после включения Bluetooth. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.
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