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Забудьте о проводах.
Эти наушники готовы к сопряжению сразу, как только вы вынимаете их из футляра для зарядки. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены. До 24 часов воспроизведения с портативным зарядным футляром. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Забудьте о проводах.
Эти наушники готовы к сопряжению сразу, как только вы вынимаете их из футляра для зарядки. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены. До 24 часов воспроизведения с портативным зарядным футляром. Узнать обо всех преимуществах
Забудьте о проводах.
Эти наушники готовы к сопряжению сразу, как только вы вынимаете их из футляра для зарядки. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены. До 24 часов воспроизведения с портативным зарядным футляром. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Забудьте о проводах.
Эти наушники готовы к сопряжению сразу, как только вы вынимаете их из футляра для зарядки. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены. До 24 часов воспроизведения с портативным зарядным футляром. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводные наушники
Итого:
Три пары резиновых амбушюр разного размера обеспечивают герметичную посадку. Гибкие крепления в форме крыла надежно крепятся под ушной раковиной. Неважно, как быстро вы двигаетесь, — эти наушники для спорта не выпадут из уха.
Неважно, как быстро вы двигаетесь, — эти наушники для спорта не выпадут из уха. Гибкие крепления в форме крыла надежно крепятся под ушной раковиной. Сменные резиновые амбушюры трех размеров — маленького, среднего и большого — помогут обеспечить идеальную посадку в ушах.
Удобные кнопки позволят вам ставить на паузу свой плейлист и принимать вызовы — вам не придется доставать свой смартфон. Наушники готовы к сопряжению сразу после включения Bluetooth. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.
Идеально отрегулированные звуковые излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают полное деталей звучание и насыщенный бас. Просто коснитесь наушника, чтобы поставить композицию на паузу или принять вызов — вам больше не нужно использовать для этого смартфон.
Положите футляр для зарядки в тренировочную сумку и слушайте любимую музыку до 24 часов подряд.
Эти наушники для занятий спортом имеют класс защиты от влаги IPX5, что означает их устойчивость к длительному воздействию влаги. Потейте, тренируйтесь под дождем и даже носите их в душе.
Тренируйтесь в зале, а потом отправляйтесь на пробежку. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши идут в комплекте с портативным зарядным чехлом.
Вы сможете содержать эти наушники для занятий спортом в полной чистоте. Просто поместите их в футляр для зарядки, и технология УФ-очистки устранит все бактерии.
Три пары резиновых амбушюр разного размера обеспечивают герметичную посадку.
Если вам нужен новый заряд энергии, всего 15 минут быстрой зарядки обеспечат 1,5 часа работы в режиме воспроизведения.
Одной зарядки достаточно для примерно 6 часов воспроизведения.
Дизайн
Звук
Подключения
Комфорт
Аксессуары
Питание
Размеры упаковки
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Габариты изделия
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