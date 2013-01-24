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    Беспроводные наушники

    TAST702BK/00
    Общая оценка / 5
    • Забудьте о проводах. Забудьте о проводах. Забудьте о проводах.
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      Беспроводные наушники

      TAST702BK/00
      Общая оценка / 5

      Забудьте о проводах.

      Эти наушники готовы к сопряжению сразу, как только вы вынимаете их из футляра для зарядки. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены. До 24 часов воспроизведения с портативным зарядным футляром. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводные наушники

      Забудьте о проводах.

      Эти наушники готовы к сопряжению сразу, как только вы вынимаете их из футляра для зарядки. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены. До 24 часов воспроизведения с портативным зарядным футляром. Узнать обо всех преимуществах

      Забудьте о проводах.

      Эти наушники готовы к сопряжению сразу, как только вы вынимаете их из футляра для зарядки. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены. До 24 часов воспроизведения с портативным зарядным футляром. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводные наушники

      Забудьте о проводах.

      Эти наушники готовы к сопряжению сразу, как только вы вынимаете их из футляра для зарядки. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены. До 24 часов воспроизведения с портативным зарядным футляром. Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводные наушники

        Итого:

        Забудьте о проводах.

        Больше никакого спутывания.

        • 6-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Вкладыши
        • 6+18 часов воспроизведения
        • Надежная посадка

        Мягкие прорезиненные крепления в форме крыла для удобной и надежной посадки

        Три пары резиновых амбушюр разного размера обеспечивают герметичную посадку. Гибкие крепления в форме крыла надежно крепятся под ушной раковиной. Неважно, как быстро вы двигаетесь, — эти наушники для спорта не выпадут из уха.

        Идеальное прилегание, отличная пассивная шумоизоляция

        Неважно, как быстро вы двигаетесь, — эти наушники для спорта не выпадут из уха. Гибкие крепления в форме крыла надежно крепятся под ушной раковиной. Сменные резиновые амбушюры трех размеров — маленького, среднего и большого — помогут обеспечить идеальную посадку в ушах.

        Умное сопряжение. Автоматический поиск устройства Bluetooth

        Удобные кнопки позволят вам ставить на паузу свой плейлист и принимать вызовы — вам не придется доставать свой смартфон. Наушники готовы к сопряжению сразу после включения Bluetooth. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

        Управляйте воспроизведением музыки и вызовами касанием наушника

        Идеально отрегулированные звуковые излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают полное деталей звучание и насыщенный бас. Просто коснитесь наушника, чтобы поставить композицию на паузу или принять вызов — вам больше не нужно использовать для этого смартфон.

        До 24 часов работы в режиме воспроизведения с футляром для зарядки

        Положите футляр для зарядки в тренировочную сумку и слушайте любимую музыку до 24 часов подряд.

        Класс защиты от влаги IPX5. Защита от влаги и пота.

        Эти наушники для занятий спортом имеют класс защиты от влаги IPX5, что означает их устойчивость к длительному воздействию влаги. Потейте, тренируйтесь под дождем и даже носите их в душе.

        Портативный зарядный чехол подходит для нескольких зарядок

        Тренируйтесь в зале, а потом отправляйтесь на пробежку. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши идут в комплекте с портативным зарядным чехлом.

        УФ-очистка. Очистка наушников в футляре для зарядки.

        Вы сможете содержать эти наушники для занятий спортом в полной чистоте. Просто поместите их в футляр для зарядки, и технология УФ-очистки устранит все бактерии.

        3 пары амбушюр для идеальной посадки

        Три пары резиновых амбушюр разного размера обеспечивают герметичную посадку.

        Быстрая зарядка. 15 минут зарядки для 1,5 часов тренировки с музыкой

        Если вам нужен новый заряд энергии, всего 15 минут быстрой зарядки обеспечат 1,5 часа работы в режиме воспроизведения.

        Одной зарядки достаточно для 6 часов воспроизведения

        Одной зарядки достаточно для примерно 6 часов воспроизведения.

        Технические характеристики

        • Дизайн

          цвет
          Черный

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Тип магнита
          NdFeB
          Сопротивление
          16 Ом
          Диаметр излучателя
          6 мм
          Частотный диапазон
          20 — 20 000 Гц
          Чувствительность
          94  дБ
          Диафрагма
          ПЭТ

        • Подключения

          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Версия Bluetooth
          5,0
          Наибольший радиус действия
          До 10  м

        • Комфорт

          Управление вызовами
          • Прием/завершение вызова
          • Отклонить вызов
          • Переключение между разговором и музыкой

        • Аксессуары

          Кабель USB
          Да
          Зарядный чехол
          Да
          Накладки для наушников
          3 размера
          Краткое руководство пользователя
          Да

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литий-полимерный
          Перезарядка
          Да
          Время нахождения в режиме ожидания
          100 ч
          Время разговора
          6+18 ч
          Время воспроизведения музыки
          6+18  ч

        • Размеры упаковки

          EAN
          48 95229 10085 5
          Глубина
          5  см
          Вес брутто
          0,237  кг
          высота
          17  см
          Вес нетто
          0,091  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Вес упаковки
          0,146  кг
          ширина
          9,5  см

        • Внутренняя упаковка

          GTIN
          2 48 95229 10085 9
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес брутто
          0,78  кг
          высота
          11  см
          Длина
          16  см
          Вес нетто
          0,273  кг
          Вес упаковки
          0,507  кг
          ширина
          16  см

        • Внешняя упаковка

          GTIN
          1 48 95229 10085 2
          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес брутто
          6,837  кг
          высота
          24,5  см
          Длина
          34  см
          Вес нетто
          2,184  кг
          Вес упаковки
          4,653  кг
          ширина
          33,5  см

        • Габариты изделия

          Длина кабеля
          8  см
          высота
          3,9  см
          Вес
          0,064  кг
          ширина
          3,81  см

        • UPC

          UPC
          8 40063 20055 5

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