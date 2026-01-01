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Больше не доступен
TAT4507SL/00
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Не упускайте ни одной ноты.
Эти полностью беспроводные наушники с излучателями 10 мм и гибридным активным шумоподавлением помогут с комфортом слушать любимый аудиоконтент. Оцените специальный дизайн, защиту от брызг и пота IPX4, а также компактный футляр для зарядки, который обеспечивает до 24 часов воспроизведения.
Гибридное активное шумоподавление
Микрофоны 2x2 для восприятия голоса
Компактный футляр для зарядки
Защита от брызг и пота IPX4
Эти наушники располагают гибридным активным шумоподавлением, которое фильтрует нежелательный шум. Режим восприятия внешних звуков позволит слышать звуки окружения. Идеальный вариант для прослушивания музыки!
Эти наушники используют два микрофона с алгоритмом шумоподавления для фантастического качества голосовых вызовов. Два направленных микрофона в каждом наушнике эффективно устраняют шум окружения, обеспечивая высокую четкость голоса. Свободно общайтесь в любых условиях!
Эти комфортные наушники удобно располагаются в ушных каналах, создавая герметичную посадку, устраняющую внешний шум. Погрузитесь в ритм музыки! Наслаждайтесь комфортной посадкой благодаря силиконовым амбушюрам 3 размеров.
Отзывы
Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.