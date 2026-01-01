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Больше не доступен

Полностью беспроводные наушники

TAT4507SL/00

Доступные варианты

Белый
Белый
Серебряный
Серебряный

Не упускайте ни одной ноты.

Эти полностью беспроводные наушники с излучателями 10 мм и гибридным активным шумоподавлением помогут с комфортом слушать любимый аудиоконтент. Оцените специальный дизайн, защиту от брызг и пота IPX4, а также компактный футляр для зарядки, который обеспечивает до 24 часов воспроизведения.

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Не упускайте ни одной ноты.

  • Гибридное активное шумоподавление

  • Микрофоны 2x2 для восприятия голоса

  • Компактный футляр для зарядки

  • Защита от брызг и пота IPX4

Гибридное активное шумоподавление

Гибридное активное шумоподавление

Эти наушники располагают гибридным активным шумоподавлением, которое фильтрует нежелательный шум. Режим восприятия внешних звуков позволит слышать звуки окружения. Идеальный вариант для прослушивания музыки!

Микрофоны 2x2 для кристально чистого звучания голоса

Микрофоны 2x2 для кристально чистого звучания голоса

Эти наушники используют два микрофона с алгоритмом шумоподавления для фантастического качества голосовых вызовов. Два направленных микрофона в каждом наушнике эффективно устраняют шум окружения, обеспечивая высокую четкость голоса. Свободно общайтесь в любых условиях!

Надежная и комфортная посадка

Надежная и комфортная посадка

Эти комфортные наушники удобно располагаются в ушных каналах, создавая герметичную посадку, устраняющую внешний шум. Погрузитесь в ритм музыки! Наслаждайтесь комфортной посадкой благодаря силиконовым амбушюрам 3 размеров.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.