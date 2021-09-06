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Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
От музыки до звонков — эти стильные полностью беспроводные наушники готовы к работе. Шумоподавление Pro устраняет внешний шум, чтобы вы могли с комфортом слушать музыку на улице и в общественном транспорте. Оцените удобную и безопасную посадку, а также стильную отделку под металл. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
От музыки до звонков — эти стильные полностью беспроводные наушники готовы к работе. Шумоподавление Pro устраняет внешний шум, чтобы вы могли с комфортом слушать музыку на улице и в общественном транспорте. Оцените удобную и безопасную посадку, а также стильную отделку под металл. Узнать обо всех преимуществах
Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
От музыки до звонков — эти стильные полностью беспроводные наушники готовы к работе. Шумоподавление Pro устраняет внешний шум, чтобы вы могли с комфортом слушать музыку на улице и в общественном транспорте. Оцените удобную и безопасную посадку, а также стильную отделку под металл. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
От музыки до звонков — эти стильные полностью беспроводные наушники готовы к работе. Шумоподавление Pro устраняет внешний шум, чтобы вы могли с комфортом слушать музыку на улице и в общественном транспорте. Оцените удобную и безопасную посадку, а также стильную отделку под металл. Узнать обо всех преимуществах
Полностью беспроводные наушники
Итого:
Эти полностью беспроводные наушники не только прекрасно выглядят, но и помогают сохранять максимальную концентрацию. Современная система шумоподавления устраняет нежелательные шумы, а режим восприятия внешних звуков позволяет слушать, что происходит вокруг вас. Режим усиления голоса в приложении Philips Headphones позволяет общаться с людьми, не снимая наушников.
Для поездок, общественного транспорта, прогулки в парке и тренажерного зала. Какой бы контент вы ни слушали, 10-мм излучатели с идеальной настройкой обеспечат идеальное звучание любой композиции, плейлиста или подкаста. Если извлечь один наушник из уха, воспроизведение остановится. Вставьте наушник, чтобы возобновить воспроизведение.
Два микрофона воспринимают звук вашего голоса, обеспечивая его чистое звучание. Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуется зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.
Эти наушники справятся с задачей, даже если ваш день наполнен событиями. Оцените 8 часов воспроизведения без подзарядки (7 с ANC), а полностью заряженный футляр обеспечит еще 24 ч (21 ч с ANC) воспроизведения. Футляр совместим с Qi и поддерживает беспроводную зарядку либо зарядку через USB-C.
Элементы управления на корпусе наушников позволяют ставить музыку на паузу, отвечать на звонки и активировать функцию голосового ассистента на телефоне. Наушники сразу готовы к сопряжению. После сопряжения они будут подключаться к телефону сразу же после извлечения из футляра для зарядки.
Благодаря классу защиты IPX5 эти наушники устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не будете волноваться, если вас застанет врасплох сильный дождь.
Комфортная надежная посадка достигается благодаря специальному дизайну, а мягкие сменные амбушюры из силикона обеспечивают идеальное прилегание для пассивного шумоподавления.
В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания и используйте приложение для переключения между предустановками шумоподавления или управления режимом усиления голоса.
Звук
Возможности ANC
Обмен данными
Подключения
Комфорт
Дизайн
Питание
Голосовой ассистент
Аксессуары
Габариты изделия
Размеры упаковки
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
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