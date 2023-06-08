КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
  • Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
  • Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
  • Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
  • Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
  • Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
  • Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
  • Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
  • Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
  • Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
  • Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
  • Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
  • Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
  • Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
  • Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
  • Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
  • Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
  • Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
  • Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
  • Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка

Больше не доступен

Полностью беспроводные наушники

TAT5506BK/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
От музыки до звонков — эти стильные полностью беспроводные наушники готовы к работе. Шумоподавление Pro устраняет внешний шум, чтобы вы могли с комфортом слушать музыку на улице и в общественном транспорте. Оцените удобную и безопасную посадку, а также стильную отделку под металл.
Посмотреть все преимущества

Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка

  • Шумоподавление Pro

  • Два микрофона для восприятия голоса

  • Беспроводной футляр для зарядки

  • Класс защиты от влаги IPX5

Стильный дизайн с шумоподавлением Pro

Стильный дизайн с шумоподавлением Pro

Эти полностью беспроводные наушники не только прекрасно выглядят, но и помогают сохранять максимальную концентрацию. Современная система шумоподавления устраняет нежелательные шумы, а режим восприятия внешних звуков позволяет слушать, что происходит вокруг вас. Режим усиления голоса в приложении Philips Headphones позволяет общаться с людьми, не снимая наушников.

Качественный звук от 10-мм излучателей с неодимовыми магнитами

Качественный звук от 10-мм излучателей с неодимовыми магнитами

Для поездок, общественного транспорта, прогулки в парке и тренажерного зала. Какой бы контент вы ни слушали, 10-мм излучатели с идеальной настройкой обеспечат идеальное звучание любой композиции, плейлиста или подкаста. Если извлечь один наушник из уха, воспроизведение остановится. Вставьте наушник, чтобы возобновить воспроизведение.

Чистое звучание голоса с одним или двумя наушниками

Чистое звучание голоса с одним или двумя наушниками

Два микрофона воспринимают звук вашего голоса, обеспечивая его чистое звучание. Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуется зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

08/06/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Philips TAT5506BK класний саунд

В цілому дуже якісна гарнітура. Молодці Philips, постаралися, і все вийшло! Звук з приємними низькими частотами, досить подробний, чистий. Еквалайзером пристрою джерела звуку можна дотягнути на свій смак, навушники відгукуються на такі маніпуляції добре. Працюють швидко, починають давити шуми майже миттєво, шумодав (ANC) класний (тому дорогу з ним не переходьте - це небезпечно). Дуже висока універсальність: і музику приємно послухати (на найвищий гучності майже не падає якість, нічого не рипить), добре відтворює голосовий контент (це доречі важливо - затримка майже не помітна при перегляді відео і голос звучить добре одразу), добре працює як гарнітура. Майже нема, або дуже незначний фоновий шум. А от режим прозорості мені не дуже сподобався, він накидує у вуха всяке сміття, а те що треба чути - чути посередньо. Якість матеріалів відмінна, форма класна, але стокові амбюшури трохи тверді (їх думаю поміняти). З точки зору відкривання-витяганяя-складання користуватись пристроєм приємно, але якщо чесно, мені більше подобаються в цьому відношенні білі навушнички однієї фірми із міста Купертіно, КА. Візуально все дуже красиво, подряпини зі швидкістю світла не збирає. Драйвер великий, відповідно вони великуваті, але не критично, бо конструкція гарно пропрацьована - ергономіка і вигляд їх у вухах досить непоганий. На дотик дуже приємні матеріали, збірка відмінної якості. Гучність не захмарна, але як на мене, запас є, принаймні зі звуком потягу справляється легко. Не бояться вологи. Сіточки на амбюшурах нема, але бажано би їй там бути. Тепер по кодекам. Сюди чомусь за таку ціну не завезли анітрохи atpX, тобто формально вони не hi-res, це як-би мінус, але наприклад у порівнянні з Buds2 pro від AKG я суттєвої різниці в чистоті звуку не помітив (слухав Flac). Використовується кодек AAC. Застосунок. Нажаль він майже бескорисний, щоб ти там не налаштовував, коли він іде у фоновий режим, то всі налаштування злітають. Та і налаштуваннь майже нема. Хотілося би декілька видів режиму шумодаву і прозорості, хотілося би налаштуваннь тачпаду, хотілося би еквалайзер (а не чотири незмінюваних режими), коротше кажучи багато чого хотілося би - але цього нема. І віджету для швидких налаштуваннь на робочий стіл операційної системи - теж нема (хтоб сумнівався). Режим адаптивного шумодаву через затосунк включається повільно. Пристрій у мене новенький, тому по автономності взагалі нема проблем - так, ніби це провідна гарнітура. Трохи про покупку... Знижку 10%, яку дає philips.ua нема де застосувати, офіційні перепродавці про неї не в курсі, через це брав у неофіційного, бо не люблю коли дурять. Ще дуже бісить, що ну от не знайшов я оглядів на youtube, як так можна хлопці)) Якщо зареєструвати пристрій на сайті думаєте подовшать гарантію? - звичайно Ні, ви про що...? А ще є "вишенька на торті" - це назва моделі TAT5506, ні це звичайно краще ніж airpods...але. За-га-лом - штука класна, заслуговує на увагу (і повагу виробнику), виготовлено в Гонконгу, інструкція українькою мовою. На смартіку від samsung прцює добре. Продукцію китайських всім відомих брендів к придбанню не розглядав, але в магазині порівнював з флагманами китайців даний девайс, і по критерію якості звуку більше сподобались Philips. Дуже гарний баланс ціни та якості.

Плюсы

Якісний звук, драйвери 10 мм, ANC, мікрофони добре працюють, 16 Ом, матеріали виготовлення, дизайн, не випадають з вух, захист від вологи, Гонконг, AAC

Минусы

Нема atpX кодеку, застосунок для Android дуже слабкий, нема віджету керування, гучність придушена трохи, твердуваті амбюшури, механізм кришки не фіксуєттся у відкритому положенні, режим прозорості простенький, дурять зі знижками

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAT5506BK Справжні бездротові навушники

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAT5506BK Справжні бездротові навушники

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.