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    Полностью беспроводные наушники

    TAT5506BK/00
    Общая оценка / 5
    • Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка
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      Полностью беспроводные наушники

      TAT5506BK/00
      Общая оценка / 5

      Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка

      От музыки до звонков — эти стильные полностью беспроводные наушники готовы к работе. Шумоподавление Pro устраняет внешний шум, чтобы вы могли с комфортом слушать музыку на улице и в общественном транспорте. Оцените удобную и безопасную посадку, а также стильную отделку под металл. Узнать обо всех преимуществах

      Полностью беспроводные наушники

      Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка

      От музыки до звонков — эти стильные полностью беспроводные наушники готовы к работе. Шумоподавление Pro устраняет внешний шум, чтобы вы могли с комфортом слушать музыку на улице и в общественном транспорте. Оцените удобную и безопасную посадку, а также стильную отделку под металл. Узнать обо всех преимуществах

      Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка

      От музыки до звонков — эти стильные полностью беспроводные наушники готовы к работе. Шумоподавление Pro устраняет внешний шум, чтобы вы могли с комфортом слушать музыку на улице и в общественном транспорте. Оцените удобную и безопасную посадку, а также стильную отделку под металл. Узнать обо всех преимуществах

      Полностью беспроводные наушники

      Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка

      От музыки до звонков — эти стильные полностью беспроводные наушники готовы к работе. Шумоподавление Pro устраняет внешний шум, чтобы вы могли с комфортом слушать музыку на улице и в общественном транспорте. Оцените удобную и безопасную посадку, а также стильную отделку под металл. Узнать обо всех преимуществах

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        Полностью беспроводные наушники

        Полностью беспроводные наушники

        Итого:

        Ваша жизнь, ваш ритм, ваша музыка

        • Шумоподавление Pro
        • Два микрофона для восприятия голоса
        • Беспроводной футляр для зарядки
        • Класс защиты от влаги IPX5
        Стильный дизайн с шумоподавлением Pro

        Стильный дизайн с шумоподавлением Pro

        Эти полностью беспроводные наушники не только прекрасно выглядят, но и помогают сохранять максимальную концентрацию. Современная система шумоподавления устраняет нежелательные шумы, а режим восприятия внешних звуков позволяет слушать, что происходит вокруг вас. Режим усиления голоса в приложении Philips Headphones позволяет общаться с людьми, не снимая наушников.

        Качественный звук от 10-мм излучателей с неодимовыми магнитами

        Качественный звук от 10-мм излучателей с неодимовыми магнитами

        Для поездок, общественного транспорта, прогулки в парке и тренажерного зала. Какой бы контент вы ни слушали, 10-мм излучатели с идеальной настройкой обеспечат идеальное звучание любой композиции, плейлиста или подкаста. Если извлечь один наушник из уха, воспроизведение остановится. Вставьте наушник, чтобы возобновить воспроизведение.

        Чистое звучание голоса с одним или двумя наушниками

        Чистое звучание голоса с одним или двумя наушниками

        Два микрофона воспринимают звук вашего голоса, обеспечивая его чистое звучание. Говорите вдвое дольше, используя один наушник, пока заряжается второй. При общении автоматически используется микрофон выбранного наушника, а когда ему потребуется зарядка, вы сможете легко заменить его на готовый к работе второй наушник.

        Удобный футляр для беспроводной зарядки. До 32 часов воспроизведения

        Удобный футляр для беспроводной зарядки. До 32 часов воспроизведения

        Эти наушники справятся с задачей, даже если ваш день наполнен событиями. Оцените 8 часов воспроизведения без подзарядки (7 с ANC), а полностью заряженный футляр обеспечит еще 24 ч (21 ч с ANC) воспроизведения. Футляр совместим с Qi и поддерживает беспроводную зарядку либо зарядку через USB-C.

        Простое управление и сопряжение

        Простое управление и сопряжение

        Элементы управления на корпусе наушников позволяют ставить музыку на паузу, отвечать на звонки и активировать функцию голосового ассистента на телефоне. Наушники сразу готовы к сопряжению. После сопряжения они будут подключаться к телефону сразу же после извлечения из футляра для зарядки.

        Защита от влаги и пота IPX5

        Защита от влаги и пота IPX5

        Благодаря классу защиты IPX5 эти наушники устойчивы к брызгам воды с любого направления. Вы сможете носить их на тренировке и не будете волноваться, если вас застанет врасплох сильный дождь.

        Надежная и комфортная посадка

        Комфортная надежная посадка достигается благодаря специальному дизайну, а мягкие сменные амбушюры из силикона обеспечивают идеальное прилегание для пассивного шумоподавления.

        Приложение Philips Headphones. Настройки звука и не только

        В приложении Philips Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания и используйте приложение для переключения между предустановками шумоподавления или управления режимом усиления голоса.

        • Звук

          Сопротивление
          16 Ом
          Диаметр излучателя
          10 мм
          Чувствительность
          105 дБ (1 кГц)
          Частотный диапазон
          20 — 20 000 Гц
          Максимальная входная мощность
          5 мВт
          Тип излучателя
          Динамический

        • Возможности ANC

          Технология ANC
          Гибридное, ANC Pro
          Режим восприятия внешних звуков
          Да
          Адаптивное ANC
          Да
          Микрофон для активного шумоподавления
          4 микрофона
          ANC (активное шумоподавление)
          Да

        • Обмен данными

          Микрофон для звонков
          2 микрофона
          Микрофон ENC
          Да

        • Подключения

          Версия Bluetooth
          5,2
          Поддерживаемый кодек
          • AAC
          • SBC
          Наибольший радиус действия
          До 10
          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Тип беспроводной передачи
          Bluetooth
          Беспроводное соединение
          Да

        • Комфорт

          Поддержка приложения Philips Headphones
          Да
          Обновление встроенного ПО
          Да
          Автопауза (ИК-датчик)
          Да
          Водозащитное исполнение
          IPX5
          Монофонический режим TWS
          Да
          Тип элементов управления
          Осязание
          Автовыключение
          Да

        • Дизайн

          Стиль ношения
          Вкладыши
          Цвет
          Черный
          Заполняющий уши материал
          Силикон
          Плотная посадка
          Вкладыши
          Вкладыш с плотной посадкой
          Силиконовая насадка

        • Питание

          Время воспроизведения музыки (с ANC)
          7 + 21 ч
          Время воспроизведения музыки (без ANC)
          8 + 24 ч
          Тип батареи (наушники)
          Литиево-полимерный (встроенный)
          Емкость аккумулятора (вкладыш)
          55 мА·ч
          Тип батареи (футляр для зарядки)
          Литиево-полимерный (встроенный)
          Емкость аккумулятора (футляр)
          520 мА·ч
          Время работы аккумулятора в режиме ожидания
          200 часов
          Время разговора
          8 ч
          Время зарядки
          2
          Быстрая зарядка
          15 мин для 1 часа работы
          Беспроводная зарядка
          Да
          Количество батарей
          3 шт.
          Вес аккумулятора (общий)
          12,7 г
          Перезарядка
          Да

        • Голосовой ассистент

          Поддержка голосового ассистента
          Да
          Активация по голосу
          Ручной
          Совместимость с голосовым ассистентом
          • Apple Siri
          • Google Ассистент

        • Аксессуары

          Зарядный чехол
          Да
          Насадки
          3 пары (S/M/L)
          Краткое руководство
          Да
          Кабель для зарядки
          Кабель USB-C, 500 мм

        • Габариты изделия

          высота
          3
          ширина
          7
          Глубина
          4.2
          Вес
          0,064

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Коробка
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип размещения на полке
          Подвес
          высота
          17,5
          ширина
          9,5
          Глубина
          3,5
          Вес брутто
          0,147
          Вес нетто
          0,089
          Вес упаковки
          0,058
          EAN
          48 95229 11925 3

        • Внутренняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          16,4
          ширина
          11,5
          высота
          11
          Вес брутто
          0,519
          Вес нетто
          0,267
          Вес упаковки
          0,252
          GTIN
          2 48 95229 11925 7

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          24
          Длина
          34,8
          ширина
          24,8
          высота
          24,7
          Вес брутто
          4,628
          Вес нетто
          2,136
          Вес упаковки
          2,492
          GTIN
          1 48 95229 11925 0

        • UPC

          UPC
          8 40063 20221 4

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