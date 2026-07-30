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TAT6908BK/00
Детальный и естественный звук
Шумоподавление Pro
Режим беседы
Чистое звучание голоса
Оцените еще большее погружение в музыку с шумоподавлением, которое блокирует внешние шумы для оптимальных впечатлений от прослушивания. Чтобы вернуться к восприятию звуков окружения, коснитесь наушника — это включит режим восприятия внешних звуков. Вы можете настраивать уровень шумоподавления или включить подавление шума ветра в приложении Philips Headphones.
Эти наушники можно не снимать даже при очном общении — в них можно слышать все, что говорит собеседник! Просто нажмите на левый наушник, чтобы активировать режим беседы, или включите его в приложении Philips Headphones. Лучеформирующие микрофоны воспринимают голос человека перед вами, одновременно с этим устраняя внешний шум.
Простая проверка слуха в приложении Philips Headphones позволит вам создать индивидуальный режим прослушивания соответственно особому восприятию вами частот из разных диапазонов. В приложении можно настроить пользовательский профиль или раздельно настраивать левый и правый наушники.
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