Режим беседы для очного общения

Эти наушники можно не снимать даже при очном общении — в них можно слышать все, что говорит собеседник! Просто нажмите на левый наушник, чтобы активировать режим беседы, или включите его в приложении Philips Headphones. Лучеформирующие микрофоны воспринимают голос человека перед вами, одновременно с этим устраняя внешний шум.