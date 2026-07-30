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  • Свобода, которую дает беспроводная связь
  • Свобода, которую дает беспроводная связь
  • Свобода, которую дает беспроводная связь
  • Свобода, которую дает беспроводная связь
  • Свобода, которую дает беспроводная связь
  • Свобода, которую дает беспроводная связь
  • Свобода, которую дает беспроводная связь
  • Свобода, которую дает беспроводная связь
  • Свобода, которую дает беспроводная связь
  • Свобода, которую дает беспроводная связь
  • Свобода, которую дает беспроводная связь
  • Свобода, которую дает беспроводная связь

Больше не доступен

3000 seriesБеспроводные наушники с микрофоном

TAUN102BK/00

Свобода, которую дает беспроводная связь
Компактные наушники-вкладыши Upbeat Bluetooth оснащены мощными излучателями и обеспечивают до 7 часов беспроводного воспроизведения музыки. Портативное решение для удобства использования.
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Мощный звук.

Свобода, которую дает беспроводная связь

  • 6-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Вкладыши

  • 7 часов воспроизведения

Комфорт и пассивная шумоизоляция

Технология быстрой зарядки

Технология быстрой зарядки обеспечивает быструю зарядку аккумулятора. Всего 15 минут зарядки хватит для 90 минут воспроизведения.

Магнитные вставки обеспечивают удобство хранения

Эти наушники-вкладыши содержат магнитные вставки для удобства хранения. Благодаря встроенным магнитам на тыльной стороне вкладыши крепятся друг к другу — никакой путаницы, беспорядка и неудобств. Просто приложите их тыльной стороной друг к другу, обмотайте плоским кабелем с защитой от спутывания и бросьте в сумку — и вы сможете достать и без труда расправить их в любой момент.

Технические характеристики

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