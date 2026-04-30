Цифровой FM-тюнер с 20 предустановками

Музыка, новости, радиопостановки и спортивные трансляции? С этим FM-радио ваш любимый контент будет всегда под рукой, а его телескопическая антенна обеспечит превосходное качество сигнала. Цифровой тюнер поможет легко найти нужные радиостанции — более того, вы можете сохранить до 20 станций и еще 2 избранные станции, чтобы быстро включать их кнопками 1 и 2 на передней панели приемника.