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TAV2000FB/00
Классический дизайн, современный звук
Цифровая настройка FM
Bluetooth® 5.4
Сменный аккумулятор
Классический дизайн оставит приятное первое впечатление, а ламповый звук поможет погрузиться в звучание любимой музыки. Этот портативный радиоприемник со скругленным дизайном и механическим регулятором словно прибыл из 1950-х годов и наполнит любое пространство ламповым и удивительно громким звуком благодаря широкополосному излучателю 2,5". Идеальное сочетание классики и инноваций.
Музыка, новости, радиопостановки и спортивные трансляции? С этим FM-радио ваш любимый контент будет всегда под рукой, а его телескопическая антенна обеспечит превосходное качество сигнала. Цифровой тюнер поможет легко найти нужные радиостанции — более того, вы можете сохранить до 20 станций и еще 2 избранные станции, чтобы быстро включать их кнопками 1 и 2 на передней панели приемника.
Этот классический радиоприемник предлагает не только воспроизведение радиостанций. Подключение по Bluetooth® 5.4 позволяет воспроизводить на нем подкасты, плейлисты и другой контент с вашего мобильного устройства. Оцените стабильное соединение и высокое качество звука, даже если плейлист воспроизводится с телефона, который вы оставили в другой комнате.
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