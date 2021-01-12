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Больше не доступен

Оригинальное радио

TAVS700/10

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Легендарные мелодии

Bluetooth-радио с питанием от электросети — это оригинальный стиль из 1950-х и современные функции. Деревянный корпус, медные диски и дисплей с регулируемой яркостью сделают это устройство центром внимания в любом помещении. Цифровой FM-тюнер обеспечивает точный прием радиостанций.

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Легендарные мелодии

  • Bluetooth®

  • Выходная мощность 20 Вт

Решетка АС медного цвета не задерживает звук

Решетка АС медного цвета не задерживает звук

Винтажный деревянный корпус. Отделка в стиле 1950-х

Это Bluetooth-радио отдает дань памяти легендарному настольному радиоприемнику Philips Philetta 254. Винтажный деревянный корпус придает аутентичности. Отделка в стиле 1950-х — два поворотных регулятора и решетка АС — вернут вас в эпоху, когда повсюду играл джаз и рок-н-ролл.

Вес: 2,55 кг

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
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1

12/01/2021

Україна

Україна

Вінтаж з сучасними функціоналом

Якщо ви любите теплі, якісні вінтажні речі з сучасним функціоналом - ця штучка для вас!

Плюсы

Вінтаж, якість, сучасний функціонал

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAVS700 Оригінальне радіо

Дата пользования 2019-12-12

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про TAVS700 Оригінальне радіо

Дата пользования 2019-12-12

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