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Больше не доступен
Легендарные мелодии
Bluetooth-радио с питанием от электросети — это оригинальный стиль из 1950-х и современные функции. Деревянный корпус, медные диски и дисплей с регулируемой яркостью сделают это устройство центром внимания в любом помещении. Цифровой FM-тюнер обеспечивает точный прием радиостанций.
Bluetooth®
Выходная мощность 20 Вт
Решетка АС медного цвета не задерживает звук
Это Bluetooth-радио отдает дань памяти легендарному настольному радиоприемнику Philips Philetta 254. Винтажный деревянный корпус придает аутентичности. Отделка в стиле 1950-х — два поворотных регулятора и решетка АС — вернут вас в эпоху, когда повсюду играл джаз и рок-н-ролл.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
VH68
12/01/2021
Україна
Вінтаж з сучасними функціоналом
Якщо ви любите теплі, якісні вінтажні речі з сучасним функціоналом - ця штучка для вас!
Плюсы
Вінтаж, якість, сучасний функціонал
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAVS700 Оригінальне радіо
Дата пользования 2019-12-12
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про TAVS700 Оригінальне радіо
Дата пользования 2019-12-12