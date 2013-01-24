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Оригинальное радио

TAVS700/10
Общая оценка / 5
  • Легендарные мелодии Легендарные мелодии Легендарные мелодии
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    Оригинальное радио

    TAVS700/10
    Общая оценка / 5

    Легендарные мелодии

    Bluetooth-радио с питанием от электросети — это оригинальный стиль из 1950-х и современные функции. Деревянный корпус, медные диски и дисплей с регулируемой яркостью сделают это устройство центром внимания в любом помещении. Цифровой FM-тюнер обеспечивает точный прием радиостанций. Узнать обо всех преимуществах

    Оригинальное радио

    Легендарные мелодии

    Bluetooth-радио с питанием от электросети — это оригинальный стиль из 1950-х и современные функции. Деревянный корпус, медные диски и дисплей с регулируемой яркостью сделают это устройство центром внимания в любом помещении. Цифровой FM-тюнер обеспечивает точный прием радиостанций. Узнать обо всех преимуществах

    Легендарные мелодии

    Bluetooth-радио с питанием от электросети — это оригинальный стиль из 1950-х и современные функции. Деревянный корпус, медные диски и дисплей с регулируемой яркостью сделают это устройство центром внимания в любом помещении. Цифровой FM-тюнер обеспечивает точный прием радиостанций. Узнать обо всех преимуществах

    Оригинальное радио

    Легендарные мелодии

    Bluetooth-радио с питанием от электросети — это оригинальный стиль из 1950-х и современные функции. Деревянный корпус, медные диски и дисплей с регулируемой яркостью сделают это устройство центром внимания в любом помещении. Цифровой FM-тюнер обеспечивает точный прием радиостанций. Узнать обо всех преимуществах

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      Легендарные мелодии

      • Bluetooth®
      • Выходная мощность 20 Вт

      Винтажный деревянный корпус. Отделка в стиле 1950-х

      Это Bluetooth-радио отдает дань памяти легендарному настольному радиоприемнику Philips Philetta 254. Винтажный деревянный корпус придает аутентичности. Отделка в стиле 1950-х — два поворотных регулятора и решетка АС — вернут вас в эпоху, когда повсюду играл джаз и рок-н-ролл.

      Большой цифровой дисплей высокой четкости. Регулируемая яркость

      Большой цифровой дисплей высокой четкости имеет функцию регулировки яркости, чтобы вы могли найти идеальный уровень яркости для вашей комнаты. После захода солнца нажмите регулятор доступа к меню, чтобы настроить яркость дисплея.

      Цифровое радио DAB+ и FM с предустановками

      Это радиоприемник имеет цифровой FM-радиоприемник, а также модуль Bluetooth для потокового вещания с вашего мобильного устройства. Цифровой FM-тюнер обеспечивает прием без каких-либо помех. Вы можете выбрать до 20 FM-радиостанций и 20 станций DAB+ в качестве предустановок.

      Чистый звук, полный деталей. Два широкополосных излучателя 3"

      Два широкополосных излучателя 3" обеспечивают чистый звук. Фазоинвертор расширяет НЧ-диапазон и позволяет наслаждаться мощными басами. Решетка медного цвета не мешает прохождению звука.

      Два двухслойных поворотных регулятора

      Радио будет готово к сопряжению после кратковременного нажатия кнопки питания. Радиус действия беспроводной сети составляет 10 метров: идеально, когда устройство находится в другой комнате. Два винтажных двухслойных поворотных регулятора позволяют регулировать уровень громкости, выбирать источник, переключаться между станциями FM/DAB+ и многое другое.

      Фазоинвертор. Полноценные и мощные низкие частоты

      Фазоинвертор. Полноценные и мощные низкие частоты

      Решетка АС медного цвета не задерживает звук

      Решетка АС медного цвета не задерживает звук

      Радиус действия беспроводной связи до 10 м

      Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Руководство по быстрой установке
        • Шнур питания сети переменного тока (VDE и UK)

      • Громкоговорители

        Встроенные АС
        2

      • Звук

        Регулятор громкости
        поворотный
        Звуковая система
        стерео
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        20 Вт

      • Совместимость

        другое устройство с поддержкой Bluetooth
        Да

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Версия Bluetooth
        5
        Зарядка через USB
        • Да
        • 5 В, 2 А
        Диапазон беспроводной связи Bluetooth
        Зона видимости 10 м

      • Тюнер/прием/передача

        Автоматическая цифровая настройка
        Да
        Диапазоны тюнера
        FM стерео
        Цифровое радиовещание (DAB)
        • отображение сведений
        • меню
        • интеллектуальное сканирование
        Диапазоны тюнера
        DAB (диапазон III)
        Количество предустановок радиостанций
        20 (DAB), 20 (FM)
        Диапазон частот — DAB
        174,9—239,2  МГц
        174,9—239,2
        Диапазон частот — FM
        87,5–108  МГц
        Дисплей тюнера
        PLL

      • Комфорт

        Часы/версия
        Цифровой дисплей
        Часы
        таймер отключения

      • Часы

        Формат времени
        • 12 ч
        • 24 ч

      • Размеры

        Вес продукта
        2,55  кг
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        33,5 x 14,6 x 18,3 см
        Вес, включая упаковку
        2,75  кг
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        40,8 x 18,6 x 23,4 см

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Руководство по быстрой установке
      • Шнур питания сети переменного тока (VDE и UK)

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