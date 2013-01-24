Другие продукты в комплекте
- Руководство по быстрой установке
- Шнур питания сети переменного тока (VDE и UK)
Легендарные мелодии
Bluetooth-радио с питанием от электросети — это оригинальный стиль из 1950-х и современные функции. Деревянный корпус, медные диски и дисплей с регулируемой яркостью сделают это устройство центром внимания в любом помещении. Цифровой FM-тюнер обеспечивает точный прием радиостанций. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легендарные мелодии
Bluetooth-радио с питанием от электросети — это оригинальный стиль из 1950-х и современные функции. Деревянный корпус, медные диски и дисплей с регулируемой яркостью сделают это устройство центром внимания в любом помещении. Цифровой FM-тюнер обеспечивает точный прием радиостанций. Узнать обо всех преимуществах
Легендарные мелодии
Bluetooth-радио с питанием от электросети — это оригинальный стиль из 1950-х и современные функции. Деревянный корпус, медные диски и дисплей с регулируемой яркостью сделают это устройство центром внимания в любом помещении. Цифровой FM-тюнер обеспечивает точный прием радиостанций. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легендарные мелодии
Bluetooth-радио с питанием от электросети — это оригинальный стиль из 1950-х и современные функции. Деревянный корпус, медные диски и дисплей с регулируемой яркостью сделают это устройство центром внимания в любом помещении. Цифровой FM-тюнер обеспечивает точный прием радиостанций. Узнать обо всех преимуществах
Это Bluetooth-радио отдает дань памяти легендарному настольному радиоприемнику Philips Philetta 254. Винтажный деревянный корпус придает аутентичности. Отделка в стиле 1950-х — два поворотных регулятора и решетка АС — вернут вас в эпоху, когда повсюду играл джаз и рок-н-ролл.
Большой цифровой дисплей высокой четкости имеет функцию регулировки яркости, чтобы вы могли найти идеальный уровень яркости для вашей комнаты. После захода солнца нажмите регулятор доступа к меню, чтобы настроить яркость дисплея.
Это радиоприемник имеет цифровой FM-радиоприемник, а также модуль Bluetooth для потокового вещания с вашего мобильного устройства. Цифровой FM-тюнер обеспечивает прием без каких-либо помех. Вы можете выбрать до 20 FM-радиостанций и 20 станций DAB+ в качестве предустановок.
Два широкополосных излучателя 3" обеспечивают чистый звук. Фазоинвертор расширяет НЧ-диапазон и позволяет наслаждаться мощными басами. Решетка медного цвета не мешает прохождению звука.
Радио будет готово к сопряжению после кратковременного нажатия кнопки питания. Радиус действия беспроводной сети составляет 10 метров: идеально, когда устройство находится в другой комнате. Два винтажных двухслойных поворотных регулятора позволяют регулировать уровень громкости, выбирать источник, переключаться между станциями FM/DAB+ и многое другое.
Фазоинвертор. Полноценные и мощные низкие частоты
Решетка АС медного цвета не задерживает звук
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
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